Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Петер Стормаре — шведский король малых ролей

Петер Стормаре не играл больших ролей. Часто его пребывание на экране не превышало и десяти минут. Но за это время он умудрялся создать запоминающийся образ.
[ ] для раздела Блоги
реклама

Сегодня я расскажу о не самом популярном актере. Он не снимался в главных ролях, тем не менее, его персонажи порой крайне харизматичны. И он даже не американец…

В 1953 году в небольшой губернии Эребру в Швеции родился Петер Стормаре.

реклама



Изображение: IndependentСвою актерскую карьеру он начал в столичном королевском театре. Но к концу ХХ века получил приглашение в Голливуд…

Я не буду о всех фильмах рассказывать. Упомяну лишь те, что сам смотрел и которые мне особенно запомнились.

«Фарго»

Изображение: ru.kinorium.comВ 1996 году Петер сыграл роль психопата-убийцы в триллере «Фарго», снимали который братья Коэн. Фильм отличный, даже культовый. Без преувеличения. И Стормаре внес в это свой небольшой вклад.

«Армагеддон», 1998

реклама



Это всем известный фильм-катастрофа от режиссера Майкла Бэя. Землю будут спасать отважные нефтяники под руководством Брюса Уиллиса. А Петер сыграл… русского космонавта.

Изображение: ru.kinorium.comНу так, как его представляют в Голливуде. Да, клюква клюквенная. Но по факту русский космонавт тоже внес свою лепту в спасение планеты. И пусть способ ремонта (как и одежда) вызывают усмешку, но персонаж запомнился.

«Константин: Повелитель тьмы», 2005

Данный фильм стал легендарным в своем жанре. Киану Ривзу удалось воплотить на экране роль своеобразного охотника на нечисть. А Петер Стормаре сыграл в фильме дьявола.

Изображение: ru.kinorium.comРоль очень небольшая, но я лично считаю, что данный дьявол — самый харизматичный вариант из всех, отыгранных в кино. Никакого грима, просто так сыграл, что верится в его дьявольскую сущность.

«Братья Гримм», 2005

реклама



Это фэнтези. Очень вольная интерпретация сказок тех самых братьев Гримм. Главные роли достались Хиту Леджеру и Мэтту Деймону. А Стормаре сыграл довольно противного мастера пыток – Кавальди.

Изображение: ru.kinorium.comНу... Плохим Кавальди был не особо долго. Увидев воочию нечисть, он сам стал сторонником братьев. Роль не особо серьезная, но нужная.

В 2013 году Петер Стормаре снялся в схожем фильме:

«Охотники на ведьм»

Это тоже «темное фэнтези», хотя главные персонажи другие: это брат и сестра. Звали их Ганзель (Джереми Реннер) и Гретель (Джемма Артертон). А Петер сыграл снова отрицательного персонажа – шерифа Беррингера.

реклама



Изображение: ru.kinorium.comФильм не страшный, хотя мрачный. Но интересный. Хотя и «исходник» исказили до неузнаваемости.

«Джон Уик 2», 2017

Франшиза про суперкиллера имела большую популярность. Джон сначала немного мстил за невинно убиенную собачку, а потом и вовсе стал нарушать принципы преступного мира. Стормаре, уже по традиции, сыграл русского – Абрама Тарасова.

Изображение: ru.kinorium.comРоль небольшая, но связывает первую часть со второй.

Надо признать, что всякие негодяи у Петера получаются просто отменными…

Ну и нельзя не отметить его работу в сериале

«Американские боги»

Я все сезоны не смотрел, но с персонажем Петера Стормаре познакомился. Сыграл он Чернобога, славянского бога тьмы (ну не отпускает его эта тема).

Изображение: ru.kinorium.comСуть же самого сериала в борьбе старых и новых богов. Посмотреть можно.

Отдельно стоит сказать, что швед был замечен в озвучке некоторых анимационных фильмов, а также куче видеоигр. Правда, в русской локализации об этом и не узнаешь…

Ну и также Стормаре снимался в клипах. Последняя его работа была в 2024 году. Он снялся в клипе другого Петера по фамилии Тэгтгрен…

Изображение: YouTubeВ клипе «Go With The Flow» оба Петера отлично обыграли культовые американские комедии. Любителям метала стоит глянуть.

Вот такой он, Петер Стормаре, шведский король малых ролей.

Добавить в закладки

Теги

петер стормаре
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
Обзор игровой клавиатуры MSI Vigor GK30
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
Обзор новых моделей устройств для уборки от компании Midea
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
Обзор контейнера для SSD M.2 накопителя TerraMaster D1 SSD
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Duo (UX8407A)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing просит власти США вмешаться в ситуацию с рекордным кредитом ЕС, выданным компании Airbus
Счастливчик купил ПК на Ryzen 7 9800X3D с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 вдвое дешевле его текущей цены
Энтузиаст сравнил Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5080 в популярных играх
Покупатель получил пять Core i5-14400 вместо заказанного одного и отправил лишние CPU обратно
Японский самолёт-утконос EC‑2 с необычным внешним видом проходит лётные испытания
HyperOS 4 от Xiaomi получит масштабный редизайн
Система на чипе Samsung Exynos 2700 может превысить частоту 4 ГГц
Ростех начал поставки модульных укрытий «КУБ-М» для защиты персонала промобъектов
Робот-газонокосилка ANTHBOT Genie 800 предлагает четыре камеры с 3D-зрением и справляется с газонами до 800 м²
NVIDIA сообщила о прогрессе в предоставлении клиентам новой архитектуры Vera Rubin
Casio готовит компактные хронографы Edifice с сапфировым стеклом
На Плутоне и спутнике Сатурна Титане обнаружили неизвестную молекулу
Наталья Касперская: IT-специальности меняются под воздействием ИИ
Астрономы обнаружили рядом с Солнцем четыре белых карлика, скрывавшихся ранее за красными карликами
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ в честь её 10-летнего юбилея в целом ряде современных игр
Анонсирована гоночная аркада на выживание Wreckreation 2
Реставрационные работы привели к обнаружению михраба рядом с гробницей Кира Великого в Пасаргаде
Новая Lada Niva Legend встала на конвейер с более мощным двигателем и оцинкованным кузовом
Глобальная версия Redmi Note 17 Pro Max начала проходить сертификацию
ChatGPT в ходе испытаний вышел из-под контроля и взломал другую компанию

Популярные статьи

«Джек Райан: Призрачная война», «Железное легкое»: краткий обзор новых фильмов
9 игр с открытым миром, которые предлагают больше контента и разнообразия, чем GTA V
Топ‑10 игр из 2010-х, которые и в 2026 году дают фору современным блокбастерам
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC Edition 8GB GDDR6
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
Петер Стормаре — шведский король малых ролей
#NoDiscNoBuy против Sony – Xbox Game Pass и Epic Games Store могут появится на PlayStation 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter