Сегодня я расскажу о не самом популярном актере. Он не снимался в главных ролях, тем не менее, его персонажи порой крайне харизматичны. И он даже не американец…

В 1953 году в небольшой губернии Эребру в Швеции родился Петер Стормаре.

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Изображение: IndependentСвою актерскую карьеру он начал в столичном королевском театре. Но к концу ХХ века получил приглашение в Голливуд…

Я не буду о всех фильмах рассказывать. Упомяну лишь те, что сам смотрел и которые мне особенно запомнились.

«Фарго»

Изображение: ru.kinorium.comВ 1996 году Петер сыграл роль психопата-убийцы в триллере «Фарго», снимали который братья Коэн. Фильм отличный, даже культовый. Без преувеличения. И Стормаре внес в это свой небольшой вклад.

«Армагеддон», 1998

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Это всем известный фильм-катастрофа от режиссера Майкла Бэя. Землю будут спасать отважные нефтяники под руководством Брюса Уиллиса. А Петер сыграл… русского космонавта.

Изображение: ru.kinorium.comНу так, как его представляют в Голливуде. Да, клюква клюквенная. Но по факту русский космонавт тоже внес свою лепту в спасение планеты. И пусть способ ремонта (как и одежда) вызывают усмешку, но персонаж запомнился.

«Константин: Повелитель тьмы», 2005

Данный фильм стал легендарным в своем жанре. Киану Ривзу удалось воплотить на экране роль своеобразного охотника на нечисть. А Петер Стормаре сыграл в фильме дьявола.

Изображение: ru.kinorium.comРоль очень небольшая, но я лично считаю, что данный дьявол — самый харизматичный вариант из всех, отыгранных в кино. Никакого грима, просто так сыграл, что верится в его дьявольскую сущность.

«Братья Гримм», 2005

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Это фэнтези. Очень вольная интерпретация сказок тех самых братьев Гримм. Главные роли достались Хиту Леджеру и Мэтту Деймону. А Стормаре сыграл довольно противного мастера пыток – Кавальди.

Изображение: ru.kinorium.comНу... Плохим Кавальди был не особо долго. Увидев воочию нечисть, он сам стал сторонником братьев. Роль не особо серьезная, но нужная.

В 2013 году Петер Стормаре снялся в схожем фильме:

«Охотники на ведьм»

Это тоже «темное фэнтези», хотя главные персонажи другие: это брат и сестра. Звали их Ганзель (Джереми Реннер) и Гретель (Джемма Артертон). А Петер сыграл снова отрицательного персонажа – шерифа Беррингера.

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Изображение: ru.kinorium.comФильм не страшный, хотя мрачный. Но интересный. Хотя и «исходник» исказили до неузнаваемости.

«Джон Уик 2», 2017

Франшиза про суперкиллера имела большую популярность. Джон сначала немного мстил за невинно убиенную собачку, а потом и вовсе стал нарушать принципы преступного мира. Стормаре, уже по традиции, сыграл русского – Абрама Тарасова.

Изображение: ru.kinorium.comРоль небольшая, но связывает первую часть со второй.

Надо признать, что всякие негодяи у Петера получаются просто отменными…

Ну и нельзя не отметить его работу в сериале

«Американские боги»

Я все сезоны не смотрел, но с персонажем Петера Стормаре познакомился. Сыграл он Чернобога, славянского бога тьмы (ну не отпускает его эта тема).

Изображение: ru.kinorium.comСуть же самого сериала в борьбе старых и новых богов. Посмотреть можно.

Отдельно стоит сказать, что швед был замечен в озвучке некоторых анимационных фильмов, а также куче видеоигр. Правда, в русской локализации об этом и не узнаешь…

Ну и также Стормаре снимался в клипах. Последняя его работа была в 2024 году. Он снялся в клипе другого Петера по фамилии Тэгтгрен…

Изображение: YouTubeВ клипе «Go With The Flow» оба Петера отлично обыграли культовые американские комедии. Любителям метала стоит глянуть.

Вот такой он, Петер Стормаре, шведский король малых ролей.