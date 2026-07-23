Петер Стормаре — шведский король малых ролей
Сегодня я расскажу о не самом популярном актере. Он не снимался в главных ролях, тем не менее, его персонажи порой крайне харизматичны. И он даже не американец…
В 1953 году в небольшой губернии Эребру в Швеции родился Петер Стормаре.
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Свою актерскую карьеру он начал в столичном королевском театре. Но к концу ХХ века получил приглашение в Голливуд…
Я не буду о всех фильмах рассказывать. Упомяну лишь те, что сам смотрел и которые мне особенно запомнились.
«Фарго»
В 1996 году Петер сыграл роль психопата-убийцы в триллере «Фарго», снимали который братья Коэн. Фильм отличный, даже культовый. Без преувеличения. И Стормаре внес в это свой небольшой вклад.
«Армагеддон», 1998
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Это всем известный фильм-катастрофа от режиссера Майкла Бэя. Землю будут спасать отважные нефтяники под руководством Брюса Уиллиса. А Петер сыграл… русского космонавта.
Ну так, как его представляют в Голливуде. Да, клюква клюквенная. Но по факту русский космонавт тоже внес свою лепту в спасение планеты. И пусть способ ремонта (как и одежда) вызывают усмешку, но персонаж запомнился.
«Константин: Повелитель тьмы», 2005
Данный фильм стал легендарным в своем жанре. Киану Ривзу удалось воплотить на экране роль своеобразного охотника на нечисть. А Петер Стормаре сыграл в фильме дьявола.
Роль очень небольшая, но я лично считаю, что данный дьявол — самый харизматичный вариант из всех, отыгранных в кино. Никакого грима, просто так сыграл, что верится в его дьявольскую сущность.
«Братья Гримм», 2005
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Это фэнтези. Очень вольная интерпретация сказок тех самых братьев Гримм. Главные роли достались Хиту Леджеру и Мэтту Деймону. А Стормаре сыграл довольно противного мастера пыток – Кавальди.
Ну... Плохим Кавальди был не особо долго. Увидев воочию нечисть, он сам стал сторонником братьев. Роль не особо серьезная, но нужная.
В 2013 году Петер Стормаре снялся в схожем фильме:
«Охотники на ведьм»
Это тоже «темное фэнтези», хотя главные персонажи другие: это брат и сестра. Звали их Ганзель (Джереми Реннер) и Гретель (Джемма Артертон). А Петер сыграл снова отрицательного персонажа – шерифа Беррингера.
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Фильм не страшный, хотя мрачный. Но интересный. Хотя и «исходник» исказили до неузнаваемости.
«Джон Уик 2», 2017
Франшиза про суперкиллера имела большую популярность. Джон сначала немного мстил за невинно убиенную собачку, а потом и вовсе стал нарушать принципы преступного мира. Стормаре, уже по традиции, сыграл русского – Абрама Тарасова.
Роль небольшая, но связывает первую часть со второй.
Надо признать, что всякие негодяи у Петера получаются просто отменными…
Ну и нельзя не отметить его работу в сериале
«Американские боги»
Я все сезоны не смотрел, но с персонажем Петера Стормаре познакомился. Сыграл он Чернобога, славянского бога тьмы (ну не отпускает его эта тема).
Суть же самого сериала в борьбе старых и новых богов. Посмотреть можно.
Отдельно стоит сказать, что швед был замечен в озвучке некоторых анимационных фильмов, а также куче видеоигр. Правда, в русской локализации об этом и не узнаешь…
Ну и также Стормаре снимался в клипах. Последняя его работа была в 2024 году. Он снялся в клипе другого Петера по фамилии Тэгтгрен…
«Go With The Flow» оба Петера отлично обыграли культовые американские комедии. Любителям метала стоит глянуть.В клипе
Вот такой он, Петер Стормаре, шведский король малых ролей.
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