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Global_Chronicles
На Плутоне и спутнике Сатурна Титане обнаружили неизвестную молекулу
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил идентичную инфракрасную сигнатуру на поверхности Плутона и Титана. Специалисты пока не смогли определить, какой молекуле или группе соединений принадлежит этот сигнал.
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Титан — геологически активный спутник Сатурна с плотной атмосферой и морями жидкого метана. Плутон — холодная карликовая планета с разреженной атмосферой и ледяной поверхностью. Объединяет их только одно: на обоих телах телескоп Джеймса Уэбба (JWST) зафиксировал странный спектральный сигнал на одной и той же инфракрасной длине волны.

Изображение: Space.com

Бруно Безар из Парижской обсерватории впервые заметил необычное поглощение света при анализе данных JWST по Титану, полученных в ноябре 2022 года. Инфракрасный свет проходил сквозь дымку в узких диапазонах, позволяя заглянуть под атмосферу. Сигнал не совпал ни с одним известным спектром из библиотеки. Два разных прибора JWST — NIRSpec и MIRI — показали одинаковый результат, что исключило ошибку оборудования.

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Безар обратился к коллеге Эммануэлю Леллушу, который руководил наблюдениями Плутона в мае 2023 года. Проверка показала: точно такая же сигнатура присутствует и там. «Мы не можем сказать, что это такое», — заявил Безар.

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Ученые склоняются к тому, что это органическое соединение из семейства алленов. Аллены демонстрируют сильное поглощение в том же 5-микронном диапазоне. Однако полные спектры для сложных алленов пока не существуют. Возможно, сигнал принадлежит известной молекуле, чей спектр изменился из-за смешивания с планетарными льдами.

Команда считает, что вещество возникает в атмосфере во время фотохимических реакций с участием азота и метана, после чего оседает на поверхность. Эту гипотезу подтверждает характер распределения сигнала на Титане и крайне разреженная атмосфера Плутона, которая не способна самостоятельно сформировать столь выраженную полосу поглощения. Дополнительную проверку выполнили на спутнике Юпитера Ганимеде. Поскольку у него отсутствует атмосфера из азота и метана, аналогичного сигнала там обнаружить не удалось. Сейчас специалисты анализируют новые наблюдения JWST, чтобы определить, связано ли загадочное соединение с отдельными геологическими областями поверхности Титана.

#астрономия #титан #jwst #телескоп джеймса уэбба #плутон #спектроскопия #молекулы #инфракрасная спектроскопия #аллены
Источник: space.com
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