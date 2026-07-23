Этот город был первой столицей Ахеменидской империи на юге Ирана

Реставрационные работы в караван-сарае в Пасаргаде, на юге Ирана, позволили обнаружить исторический михраб. Так называется молитвенная ниша, ориентированная в сторону Мекки.

Изображение: wikipedia.org

Работы велись в караван-сарае Мозаффари, расположенном рядом с гробницей Кира Великого. После обнаружения специалисты начали экстренные реставрационные работы для защиты сохранившихся украшений.

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По словам главы объекта Всемирного наследия Пасаргада, сооружение важно с точки зрения архитектурного дизайна и художественных деталей. Речь идёт об изготовлении квалифицированными мастерами и важном месте в комплексе зданий. Сейчас исследователи оценивают повреждения, изучают архитектурную документацию и ведут сравнительный анализ. Перед ними стоит задача определить, был ли михраб построен на первоначальном этапе развития караван-сарая или появился позднее.

Изображение: Tehran Times

Наличие михраба не означает, что всё сооружение было мечетью. Небольшие молельные комнаты могли быть в дворцах, школах и других крупных зданиях.

Караван-сарай Мозаффари расположен примерно в 100 метрах к северу от гробницы Кира. Квадратное здание размером примерно 45 на 40 метров включает в себя комнаты, расположенные вокруг центрального двора. Это сооружение могло быть построено во времена правления шаха Шоджи (1358–1374 годы) при династии Мозаффаридов.