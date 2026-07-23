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Global_Chronicles
Casio готовит компактные хронографы Edifice с сапфировым стеклом
В сеть попали изображения новых часов Casio Edifice EFS-S660 до официального анонса. Модели получат компактный корпус 38,3 мм, сапфировое стекло и хронограф с точностью до 1/20 секунды.
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Casio готовит пополнение в линейке Edifice. Две новые модели часов появятся в продаже в августе.

Изображение: Notebookcheck   

Модель EFS-S660 получила корпус диаметром 38,3 мм. Часы оснащены хронографом с точностью измерения до 1/20 секунды и тахиметрической шкалой на внешнем безеле. Производитель использует сапфировое стекло, устойчивое к царапинам и обеспечивает водонепроницаемость до глубины в 100 метров. Циферблат выполнен с многослойной отделкой, которая пропускает достаточно света для работы системы солнечной подзарядки.

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Изображение: Notebookcheck   

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Доступны две версии. Модель EFS-S660D-1A имеет стальной корпус и стальной браслет с синей секундной стрелкой хронографа. Вариант EFS-S660PB-1A получил серый ионизированный корпус, ремешок из смолы и красную секундную стрелку для более агрессивного дизайна. Официальные цены пока не объявлены. Часы появятся в августе 2026 года.

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Источник: notebookcheck.net
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