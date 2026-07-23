В сеть попали изображения новых часов Casio Edifice EFS-S660 до официального анонса. Модели получат компактный корпус 38,3 мм, сапфировое стекло и хронограф с точностью до 1/20 секунды.

Casio готовит пополнение в линейке Edifice. Две новые модели часов появятся в продаже в августе.

Изображение: Notebookcheck

Модель EFS-S660 получила корпус диаметром 38,3 мм. Часы оснащены хронографом с точностью измерения до 1/20 секунды и тахиметрической шкалой на внешнем безеле. Производитель использует сапфировое стекло, устойчивое к царапинам и обеспечивает водонепроницаемость до глубины в 100 метров. Циферблат выполнен с многослойной отделкой, которая пропускает достаточно света для работы системы солнечной подзарядки.

Изображение: Notebookcheck

реклама

Доступны две версии. Модель EFS-S660D-1A имеет стальной корпус и стальной браслет с синей секундной стрелкой хронографа. Вариант EFS-S660PB-1A получил серый ионизированный корпус, ремешок из смолы и красную секундную стрелку для более агрессивного дизайна. Официальные цены пока не объявлены. Часы появятся в августе 2026 года.