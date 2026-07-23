Если PlayStation не хочет дружить с геймерами, то антимонопольные органы помогут японской корпорации увидеть свою неправоту. За последние несколько недель Sony собственными руками растоптала сразу два железобетонных аргумента своей защиты. Отказ от физических дисков и субсидирования гаджетов открывает регулирующим органам новые возможности для давления, а геймерам дает несколько козырей в борьбе с самодурством огромной корпорации.

Источник: Протестный коллаж #NoDiscNoBuy с консолью PlayStation 5 от Sony

Дисклеймер

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Я не являюсь сотрудником Sony, и у меня нет знакомых среди руководства PlayStation. Все ниже сказанное, хоть и является предположением, но за ним стоят сразу несколько фактов, которые могут существенно изменить политику японской корпорации. Вся логика строится на том, что самураи становятся монополистами, и антимонопольные органы могут заставить открыть платформу для сторонних продавцов цифрового контента. Мы оказались в ситуации, когда мнение корпорации никого не волнует, а регулирующие органы способны продавить волю активных геймеров.

Epic Games против Apple

13 августа 2020 года Тим Суини перешел в атаку против мобильных платформодержателей и за шесть лет судебного противостояния добился того, что суды всех инстанций обязали Apple разрешить установку сторонних магазинов на своей платформе. Криво-косо, но факт остается фактом – в закрытой экосистеме яблочного гиганта пробита огромная брешь, и любой желающий может установить альтернативные приложения и платить мимо кассы.

Антимонопольные органы разных стран

Мы живем в мире, где корпорации творят настоящую дичь и вертят потребителями во все стороны. Чтобы этого не происходило, существуют контролирующие органы. На первое место подобные организации ставят интересы общества на законодательном уровне. Корпорация может вытворять все что угодно, если это не выходит за рамки разумного.

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Рамки разумного – достаточно субъективный параметр и имеют широчайшие варианты интерпретации, но почти всегда это консенсус между заинтересованными сторонами. Государство и потребители – с одной стороны, корпорации и акционеры – с другой.

Антимонопольные иски против PlayStation

В 2020 году, перед стартом продаж текущего поколения консолей, Sony отказалась от продажи ключей активации цифровых товаров на сторонних площадках. Одновременно с этим она сократила объемы скидок и увеличила стоимость игр с $60 до $70. Многие антимонопольные органы восприняли подобный шаг как антипотребительский и подали сразу несколько исков против японской корпорации.

Великобритания предъявила иск на $2,7 млрд, спустя пару месяцев подобный шаг сделали Нидерланды – на $400 млн. Прямо сейчас готовится иск от штата Калифорния.

Нюанс стороны защиты строится на «доступности игр» и «отсутствии монополии». Sony утверждает, что отсутствие цифровых ключей и конкуренции в полной мере компенсируется физическими дисками.

Sony отменяет выпуск физических изданий видеоигр

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Гвоздем и железобетонным аргументом против антимонопольных исков было наличие физических изданий. У потребителя есть выбор, значит, монополии нет. Но в конце июня японцы растоптали свой главный козырь в противостоянии с государственными органами. Теперь у покупателей нет выбора.

Стоит ли упоминать, что антимонопольные органы крайне заинтересованы в пополнении бюджетов своих стран? После необдуманного шага у японцев больше нет ни единого шанса в противостоянии по всему миру.

Консоли продаются в убыток

Думаю, все слышали подобные сказки из уст некоторых граждан. Но в этом утверждении есть некоторая недосказанность. Оно безоговорочно относится только к старту продаж PlayStation 3, где самураи теряли около $300 на каждом устройстве. Правда, забывают упомянуть, что никакой щедрости не было – Sony жесточайшим образом конкурировала с Xbox. Без конкуренции не было бы и субсидирования.

Но вопрос лежит в другой плоскости. Субсидирование идет только на старте продаж, а вот средняя стоимость устройства на протяжении всего жизненного цикла уже работает в плюс.

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Стоит ли мне упоминать, что PlayStation 5 Pro прямо со старта не субсидировалась и продавалась с прибылью? Более того, руководство корпорации официально заявило, что не будет продавать будущее устройство себе в убыток.

Тотальная дискредитация PlayStation

Буквально за одну неделю игровой платформодержатель закопал себя в глазах антимонопольных органов. Два главных аргумента защиты были стерты с лица земли. Игровая станция из «уникального» продукта с особыми условиями превратилась в обычного монополиста с тотальным доминированием на рынке видеоигр.

А теперь добавьте обязательный платный онлайн, полную закрытость экосистемы, жесткие региональные ограничения и глобальное влияние на весь игровой рынок – и получаем монстра.

XBOX Game Pass и Epic Games Store на PlayStation 6

В начале данного материала многие могли подумать, что здесь кликбейтный заголовок, но к данному моменту должны понять одну простую вещь – Sony является тотальным монополистом с антипотребительскими замашками. Игровая станция слишком влиятельна, и от нее напрямую зависят тысячи игровых студий и сотни миллионов геймеров.

iPhone не является монополистом на рынке смартфонов и не занимает какой-либо значимой доли. Apple – огромная корпорация, но ее прогнули из-за чрезмерных ограничений. PlayStation занимает заметно большую долю рынка и играет более существенную роль в экосистеме. На сегодня у нее не осталось ни одного существенного контраргумента, и антимонопольные органы могут по щелчку пальцев заставить ее открыть свою платформу сторонним сервисам.