Американские санкции не мешают Huawei стать одним из ведущих производителей компьютерных комплектующих

Средства массовой информации и аналитики из Blocks & Files утверждают, что китайский производитель Huawei строит заводы по производству памяти DRAM. Речь идёт о совместном предприятии с производителем памяти SwaySure из Шэньчжэня, которое даст Huawei контроль над как минимум 11 заводами в данном регионе.

Сама Huawei это опровергает, но свидетельств данного сотрудничества существует немало. В 2025 году издание Financial Times поделилось спутниковыми снимками предприятия Huawei по выпуску передовых чипов.

Изображение: Gemini

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Ассоциация полупроводниковой промышленности подсчитала, что Huawei получает $30 млрд государственного финансирования от правительства Китая и своего родного города Шэньчжэнь на создание сети по производству чипов.

Собственные процессоры Huawei выпускает уже давно. Также китайские производители выпускают чипы флеш-памяти NAND, которые входят в состав твердотельных накопителей. Они в настоящее время также пользуются повышенным спросом со стороны серверов для работы искусственного интеллекта. Huawei пользуется производственными линиями компании SMIC для создания центральных и графических процессоров, что означает отставание примерно на два поколения технологических процессов от TSMC.