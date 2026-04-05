MAX позиционируется в качестве национального мессенджера, быстрого и лёгкого приложения для обмена сообщениями на любых устройствах. Имеет встроенную платформу мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежную систему. Сервера программы запущены в 2025 году его разработчиком и владельцем (VK). Прототипом российского мессенджера стал китайский WeChat, разработанный в компании Tencent.

Мессенджер MAX поддерживает бесплатную отправку сообщений, видео, фотографий и файлов объёмом до 4 ГБ. Также заявлена поддержка голосовых и видеозвонков высокого качества. Системные требования допускают работу даже на слабых устройствах и при низкой скорости интернета.

Пользователь может напрямую написать контактам из записной книги своего смартфона и находить нужных людей дополнительными способами:

Поиск по номеру телефона.

Пригласить по ссылке.

Пригласить по QR-коду.

Какие устройства поддерживает мессенжер MAX

Мессенджер MAX поддерживает iOS и Android, macOS и Windows. Также есть версия для браузера.

Гаджет должен иметь операционную систему:

Android 8 и более поздние

iOS 15 и более поздние

Windows 10 (1809) и более поздние

macOS 14 и более поздние

Linux с дистрибутивами Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, Manjaro и другими.

Мессенджер позволяет авторизацию сразу на нескольких устройствах. Но при использовании основного номера телефона. Чаты и звонки автоматически синхронизируются между гаджетами.

Краткая инструкция или где и как скачать MAX?

Скачать мессенджер можно на официальном сайте и в магазинах приложений (RuStore, Google Play, AppGallery). Инструкция по установке будет общая для всех.

Найдите MAX в магазине приложений (RuStore, Google Play, AppGallery) и нажмите «Скачать». Дождитесь окончания загрузки приложения и откройте его. Нажмите «Войти» и зарегистрируйтесь в MAX.

Для установки на компьютер или ноутбук инструкция почти аналогичная.

В браузере перейдите на сайт мессенджера MAX (https://max.ru/). Нажмите Скачать приложение вверху экрана и выберите операционную систему Windows. Скачивание начнётся автоматически. По данной ссылке установочный файл MAX.msi тоже скачается после выбора папки для его загрузки. Откройте скачанный файл и следуйте подсказкам на экране.

Более подробно про установку мессенжера можно почитать на его официальном сайте, в соответствующем разделе.

Как зарегистрироваться в MAX?

После установки мессенджера MAX нажмём «Войти». Вводим свой российский номер телефона. Нажмём «Продолжить» для получения кода. Получим СМС и вводим код из 6 знаков, после чего нажмём «Продолжить». Указываем своё имя и фамилию (не обязательно). Допускаются кириллица и латиница с дефисами и пробелами. Запрещены цифры, эмодзи и специальные символы. Нажмём «Продолжить». Загрузим фотографию нашего профиля или выберем аватарку из представленных наборов. Данный шаг разрешается пропустить и вернуться к нему потом, перейдя в настройки приложения. Нажмём «Начать общение».

После окончания регистрации появится экран с чатами. Если приложение имеет доступ телефонной книге, то можно увидеть, кто из ваших контактов уже зарегистрирован в MAX. Если дать доступ к уведомлениям, то будете получать пуш-уведомления при получении сообщений.

Пуш-уведомления (push notifications) — короткие всплывающие сообщения от мессенджера MAX (и других приложений), отображаемые даже при закрытом приложении (оно будет работать в фоновом режиме), с информацией о событиях, акциях или транзакциях. Требуют разрешения пользователя, выставляемое в параметрах устройства.

Создать профиль в мессенджере MAX разрешается только с помощью приложения для смартфона и программы для компьютера. В веб-версии регистрация запрещена.

Возможности национального мессенджера MAX

Согласно плану разработчиков, мессенджер Max должен обеспечивать авторизацию в российские цифровые сервисы. Через него будет осуществляться как повседневное общение, так и рабочие задачи и взаимодействие с государственными организациями.

По своему функционалу Max копирует популярные приложения. Например, в нём есть «Безопасный режим», позволяющий связывать с пользователем только людям из его списка контактов.

Сервис допускает регистрацию полноценных пользователей только с российскими номерами телефона. Для иностранцев предусмотрен ряд ограничений.

Они смогут:

Писать и звонить пользователям, ранее добавившим их в контакты или которые написали им первыми.

Принимать сообщения и звонки от любых людей.

Вступать в групповые чаты, получив приглашение от его участника.

Добавлять в групповые чаты тех, кто добавил их в контакты.

Им будет запрещено:

Начинать чат с пользователями, не добавлявшими их в контакты.

Звонить людям, которые не добавили их в список контактов.

Добавляться в групповые чаты по ссылке.

Приглашать других пользователей в групповой чат, если они не добавили их в контакты.

Создание приватных каналов.

Обратите внимание, что ограничения не распространяются на общение с людьми, добавившими иностранца в свой список контактов.

Теперь кратко рассмотрим основные возможности мессенджера.

Переписка

Можно переписываться с другими зарегистрированными пользователями приложения. Собеседника можно найти в списке чатов, в списке контактов или добавить вручную. Если он не зарегистрирован в Max, то отправьте ему ссылку‑приглашение.

Вся переписка отображается в списке «Чаты». Можно отсылать текст, фотографии, видео, файлы, стикеры, голосовые и видеосообщения, геопозицию и контакты. Сами чаты для удобства можно рассортировать по папкам. Также предусмотрен раздел «Избранное» для хранения важных сообщений и файлов.

Создание групповых чатов

Пользователь пишет название чата, добавляет участников, после чего те могут переписываться и обмениваться файлами. Эта возможность актуальна для родительских чатов школ и детских садов, после запрета на ведение чатов в других мессенджерах. Также можно создавать семейные чаты для оповещения о различных мероприятиях (юбилеи, свадьбы, похороны).

Звонки контактам

Перейдя в «Звонки», пользователь может позвонить (включая видеосвязь) ранее сохранённому контакту. Также доступна громкая связь и использование гарнитуры.

Создание групповых звонков

Приглашение участников группового звонка делается вручную через рассылку им специальной ссылки на него. Есть возможность как общения голосом, так и по видеосвязи. Это позволяет проводить родительские собрания онлайн в случае пандемии или карантина в школе. Также можно проводить совещания различного уровня для российских компаний, при условии, что на них не будет разглашаться коммерческая тайна.

Денежные переводы по СБП непосредственно в чате

Есть возможность отправлять деньги собеседнику прямо в чате с ним. При этом вы должны быть друг у друга в контактах, иначе перевод не пройдёт. Пока доступны переводы через СБП из «Альфа-Банка», ВТБ и «Совкомбанка». Число банков в будущем планируется увеличить.

Оформление цифрового ID

Цифровой ID является электронным документом подтверждающим личность, возраст и социальный статус пользователя мессенджера. При его создании используются данные из базы «Госуслуг». Цифровой ID отображается в профиле пользователя в виде QR-кода и регулярно обновляется. Его уже можно предъявить при покупке товаров 18+ или в сервисах, где есть его проверка. После подключения цифрового ID в профиль добавляются паспортные данные, СНИЛС, ИНН и полис ОМС.

Оформление цифрового ID доступно только совершеннолетним гражданам России при наличии российского паспорта и подтверждённой учётной записи на «Госуслугах». Для создания цифрового ID требуются также биометрические данные из Единой биометрической системы (ЕБС). При этом документ привязывается к конкретному смартфону, и если его поменять в случае поломки, кражи или утери, то цифровой ID придётся оформлять заново. Поэтому не рекомендую его создавать на старом или просто глючном смартфоне.

Использование «Сферума»

Родителям школьников «Сферум» представлять не нужно, их родительские чаты несколько лет назад перевели на этот образовательный сервис для школ, созданный для взаимодействия учеников, родителей и учителя. Ранее «Сферум» был отдельным приложением, а теперь его встроили прямо в мессенджер Max. Авторизоваться в «Сферум» можно через аккаунт в Max после подтверждения номера телефона. Профиль «Сферума» автоматически синхронизируется с мессенджером. Если аккаунта в «Сферуме» у вас пока нет, то его можно создать в мессенджере.

В «Сферуме» кроме школьных чатов доступны домашние задания, расписание уроков, обмен документами, видеозвонки для удалённых уроков на случай карантина и родительских собраний.

Бесплатная версия ИИ GigaChat

Разработкой GigaChat занимались команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI. Доступ к нему есть сразу, подключение не требуется. Диалог с ИИ находится в списке чатов, во вкладке «Все». Нейросеть может написать любой текст, сгенерировать картинку, расшифровать голосовое сообщение, проанализировать документы и видео, ответит на любые вопросы.

Использование ботов

В мессенджере есть различные боты, обычно они двух видов: государственные и коммерческие. Они позволяют получать справочную информацию, оформлять заявки и пользоваться услугами не переходя на сайты самих компаний. Так официальный бот МФЦ позволяет записаться на приём, проверить статус заявления и найти адрес ближайшего отделения. А боты «Госуслуг» и «Госключ» позволяют подписывать документы электронной подписью. Также есть и сервисные боты компаний, например операторов связи, позволяющие проверить баланс, узнать свой тариф и подключить услуги оператора.

Чтение каналов

В мессенджере можно подписываться на его каналы, читать публикации и оставлять на них реакции. Поиск каналов доступен вручную в строке поиска и в подборке «Каналы», создаваемой приложением.

Возможности для блогеров и бизнеса

Не забыли разработчики мессенджера и про генераторов контента, сделав удобные инструменты для блогеров и компаний. На сегодня их выбор пока ограничен и пользоваться ими разрешено только подтверждённым авторам и организациям. Рассмотрим их подробнее.

Создание канала

Создание канала требует наличие у пользователя подтверждённого сообщества на одной из платформ: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен» или Telegram. Подтверждения раздаёт Роскомнадзор в виде отметки «А+». Получить её может сообщество с более чем 10 тысячами подписчиков. Отметка «А+» подтверждает, регистрацию канала в Роскомнадзоре и передачу информации о личности блогера или учредителя компании и их деятельности.

Подача заявки проходит через чат-бота @channel_bot. Он попросит указать платформу и ссылку на сообщество. Канал создаётся после тщательной проверки. К нему будет привязан аватар, название и описание рассмотренного сообщества. Изменить название канала будет невозможно.

Публикация контента

Админам каналов доступна публикация постов с текстом, фотографиями, видео, ссылками и документами. Каналы работают в виде лент односторонних публикаций, без комментариев под публикациями, но с возможностью включить реакции на посты.

Создание ботов

Создание чат-бота доступно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Регистрироваться нужно через системного бота @MasterBot. При этом боту можно выбрать никнейм, указать его название и получить уникальный токен, необходимый для подключения бота к API, без которого он не будет работать.

По завершении регистрации бот настраивается под задачи компании. Есть базовый функционал: отправка сообщений, приём запросов пользователей, работа с медиа, файлами, кнопками и командами. API позволяет добавить автоматические сценарии, позволяющие отвечать на типовые вопросы пользователей, озвучивать справочную информацию или оформлять заказы.

Новые возможности мессенджера MAX

В 2026 году, в России, ожидается интеграция Max в гостиничный бизнес, согласно словам заместителя министра экономического развития Дмитрия Сергеевича Вахрукова. Заселяться в гостиницы можно будет при предъявлении QR-кода, полученного в мессенджере.

Также недавно Минобрнауки России сообщило о появлении в Max нового сервиса «Расписание занятий». Его чат-бот позволяет студентам и преподавателям узнавать расписание пар, сессий и консультаций. Сервис уже поддерживает более чем 100 вузов, включая МГТУ имени Баумана, МГИМО, ДВФУ, РУДН и РТУ МИРЭА и другие. Найти его можно через поиск в Max или при переходе по ссылке. Ожидается дальнейшее расширение функционала и и списка вузов.

Ещё РЖД запускает в Max продажу билетов на пригородные поезда. Сервис уже полноценно работает в Новосибирской области с электричками АО «Экспресс-пригород». Покупка билета происходит в чат-боте по QR-коду на станциях и остановочных пунктах или перейдя по прямой ссылке. Бот попросит пассажира указать дату поездки, станции отправления и прибытия, требуемую электричку и билет (их несколько видов). Оплата билета через Систему быстрых платежей (СПБ).

После оплаты билета пользователь получит два QR-кода. Первый показывается контролёру в поезде, а второй нужен при проходе через турникеты, когда они есть на выбранных станциях. Чат-бот может оформлять льготные билеты для школьников и студентов, оплачивать провоз багажа и домашних питомцев. Планируется расширение сервиса на пригородные компании «Омск-пригород», «Кузбасс-пригород», «Алтай-пригород» и «Краспригород». Также РЖД анонсировали масштабирование продажи билетов через Max на всю сеть пригородных перевозок.

Выводы

Национальный мессенджер MAX постепенно становится всё полезней как для обычных граждан, так и для бизнеса. Если вы сильно переживаете за конфиденциальность своей личной жизни, то есть два варианта.

Первый — не давать доступ приложению к своей записной книжке смартфона. И по возможности ограничить прочие разрешения, если это не будет снижать необходимый вам функционал программы.

Второй — установить приложение в песочницу, как это сделать написано в моей статье «Песочница для того самого мессенджера MAX». На сегодня это пока не является нарушением закона, поскольку используется разработчиками мобильного ПО для отладки приложений. А авторизация будет проходить через ваш реальный телефон, просто приложение будет мониторить работу вашего виртуального смартфона, вместо реального.

