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В 2018 году NVIDIA застала рынок врасплох, представив первые графические процессоры, способные ускорить трассировку лучей в реальном времени в играх. Потребовалось много месяцев, чтобы первые разработчики игр поддержали эту технологию, и еще больше времени, чтобы мощность видеокарт догнала производительность.
Сейчас технология трассировки лучей поддерживается AMD и Intel, но NVIDIA уже смотрит в будущее, чтобы продвинуть поддержку трассировки в графических процессорах RTX 40. Эта технология должна появиться в настройках новой игры Cyberpunk 2077 под названием "RT: Overdrive".
Трассировка лучей и трассировка пути - два популярных метода, используемых в компьютерной графике для моделирования поведения света в виртуальной среде. Трассировка лучей - это детерминированный процесс, который включает в себя отслеживание пути лучей света и их взаимодействия. Этот метод требует большой вычислительной мощности. Однако она позволяет получить высококачественные изображения с точными отражениями, преломлениями и тенями.
В отличие от этого, трассировка пути - это случайный процесс, который включает в себя выборку путей света по мере их перемещения через сцену. Этот метод менее затратен в вычислениях, чем трассировка лучей, но он может создавать шумные изображения, требующие много итераций для получения высококачественного результата. Трассировка контуров обычно используется в приложениях, требующих физически точного моделирования света, таких как архитектурная визуализация и дизайн продуктов. Однако в играх она пока не используется.
До сих пор NVIDIA показывала трассировку контуров в своих графических демонстрациях, таких как Quake 2 RTX или Portal RTX. Однако даже на самых мощных GPU частота кадров была очень низкой, особенно без использования магии DLSS (апскейлинг).
На GDC CD Projekt и NVIDIA продемонстрируют новый игровой режим под названием 'RT: Overdrive'. Этот режим должен включить трассировку пути в Cyberpunk 2077, которая станет первой современной ААА-игрой, поддерживающей эту технологию.
Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED - технически одна из самых сложных игр на рынке благодаря огромному масштабу мира и визуальному разнообразию. Ее неоново-освещенное окружение и огромные просторы ночного города уже перешагнули границы возможного в графике реального времени. RT: Режим Overdrive призван вывести игру на новый уровень, задействовав трассировку контура RTX.
Мы все хорошо знакомы с ограничениями существующих алгоритмов прямого и косвенного освещения в реальном времени. Такие вещи, как не отбрасывающий тени свет с нефизически обоснованным диапазоном, непрямой свет с низким разрешением, умноженный на окружающую окклюзию в пространстве экрана, или отражения в пространстве экрана, по-прежнему широко используются. Обеспечивая удовлетворительную производительность на оборудовании низкого класса, они ограничивают максимальное качество изображения и снижают гибкость создателей контента.
RTX Path Tracing призвана минимизировать ограничения, накладываемые на создателей контента, обеспечивая пиксельно идеальные мягкие тени и косвенный свет в полностью динамичных средах от всех источников освещения - будь то аналитический локальный свет, излучающая поверхность, небесный свет, и так далее.
Сессия GDC теперь запланирована на 22 марта, и она будет доступна для зарегистрированных посетителей. Это не публичная демонстрация для геймеров, а скорее технологическая демонстрация для разработчиков, которые хотели бы понять, как работает трассировка пути в играх.