Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Pavelshakh За пост начислено вознаграждение
Cyberpunk 2077 получит поддержку Ray Tracing
На GDC NVIDIA и CD Projekt 22 марта представят новую технологию, которая выведет графику на новый уровень.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

В 2018 году NVIDIA застала рынок врасплох, представив первые графические процессоры, способные ускорить трассировку лучей в реальном времени в играх. Потребовалось много месяцев, чтобы первые разработчики игр поддержали эту технологию, и еще больше времени, чтобы мощность видеокарт догнала производительность.

Сейчас технология трассировки лучей поддерживается AMD и Intel, но NVIDIA уже смотрит в будущее, чтобы продвинуть поддержку трассировки в графических процессорах RTX 40. Эта технология должна появиться в настройках новой игры Cyberpunk 2077 под названием "RT: Overdrive".

Трассировка лучей и трассировка пути - два популярных метода, используемых в компьютерной графике для моделирования поведения света в виртуальной среде. Трассировка лучей - это детерминированный процесс, который включает в себя отслеживание пути лучей света и их взаимодействия. Этот метод требует большой вычислительной мощности. Однако она позволяет получить высококачественные изображения с точными отражениями, преломлениями и тенями.

В отличие от этого, трассировка пути - это случайный процесс, который включает в себя выборку путей света по мере их перемещения через сцену. Этот метод менее затратен в вычислениях, чем трассировка лучей, но он может создавать шумные изображения, требующие много итераций для получения высококачественного результата. Трассировка контуров обычно используется в приложениях, требующих физически точного моделирования света, таких как архитектурная визуализация и дизайн продуктов. Однако в играх она пока не используется.

До сих пор NVIDIA показывала трассировку контуров в своих графических демонстрациях, таких как Quake 2 RTX или Portal RTX. Однако даже на самых мощных GPU частота кадров была очень низкой, особенно без использования магии DLSS (апскейлинг).

На GDC CD Projekt и NVIDIA продемонстрируют новый игровой режим под названием 'RT: Overdrive'. Этот режим должен включить трассировку пути в Cyberpunk 2077, которая станет первой современной ААА-игрой, поддерживающей эту технологию.

Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED - технически одна из самых сложных игр на рынке благодаря огромному масштабу мира и визуальному разнообразию. Ее неоново-освещенное окружение и огромные просторы ночного города уже перешагнули границы возможного в графике реального времени. RT: Режим Overdrive призван вывести игру на новый уровень, задействовав трассировку контура RTX.

Мы все хорошо знакомы с ограничениями существующих алгоритмов прямого и косвенного освещения в реальном времени. Такие вещи, как не отбрасывающий тени свет с нефизически обоснованным диапазоном, непрямой свет с низким разрешением, умноженный на окружающую окклюзию в пространстве экрана, или отражения в пространстве экрана, по-прежнему широко используются. Обеспечивая удовлетворительную производительность на оборудовании низкого класса, они ограничивают максимальное качество изображения и снижают гибкость создателей контента.

RTX Path Tracing призвана минимизировать ограничения, накладываемые на создателей контента, обеспечивая пиксельно идеальные мягкие тени и косвенный свет в полностью динамичных средах от всех источников освещения - будь то аналитический локальный свет, излучающая поверхность, небесный свет, и так далее.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сессия GDC теперь запланирована на 22 марта, и она будет доступна для зарегистрированных посетителей. Это не публичная демонстрация для геймеров, а скорее технологическая демонстрация для разработчиков, которые хотели бы понять, как работает трассировка пути в играх.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#cd projekt red #cyberpunk 2077 #cd projekt #ray tracing #cyberpunk 2077 edition #cyberpunk 2077. cd projekt red
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

Microsoft закапывает Starfield и выбывает из гонки консолей
О GeForce GTX 760 в 2023 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чем закончился российский «удар возмездия» по Украине
49
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
17
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
98
Пригожин рассказал в чём секрет успеха ЧВК "Вагнер" и почему вагнеровцы самые боеспособные
8
Инсайдеры предсказывают платформе AMD AM5 поддержку модулей DDR5 24/48 ГБ в прошивке AGESA 1.0.0.7
1
Нидерланды введут новые ограничения на поставку литографического оборудования в Китай к лету
+
На Украине заявили о шести гиперзвуковых «Кинжалах», применённых ВС РФ в ходе сегодняшнего ракетного удара
13
Веб-версия Google Translate научилась переводить текст на изображениях
1
ЧВК "Вагнер" выдавили украинские силы из населённого пункта Дубово-Василевка
1
Пригожин опять заявил, что проблемы с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами не решены
33
В Европе заявили, что дешёвые энергоресурсы для ЕС остались в прошлом
15
Опубликован полный список достижений Cities: Skylines 2 - разбор информации
1
Вторая предварительная версия Android 14 для разработчиков запрещает незаметно делать скриншоты
+
46 смартфонов Xiaomi получили финальную прошивку MIUI 14 на Android 13 на утро 8 марта 2023г
4
Новая память Corsair DDR5 на 192Gb уже продаётся за 750 долларов
+
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
8
Рамзан Кадыров рассказал об украденном у него коне за 10 млн$ в Чехии
18
Согласно исследованию, озоновый слой Земли уменьшился на 10% из-за дыма от лесных пожаров
+
Call of Duty - одно из самых токсичных сообществ согласно исследованию WordTips
2
Российский танк Т-90М "Прорыв" признан лучшим танком СВО
13

Популярные статьи

Атомные подводные лодки ВМФ РФ, появившиеся у берегов США, вызвали тревогу в Пентагоне
22
12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
26
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
73
Microsoft закапывает Starfield и выбывает из гонки консолей
21
Windows 10 или Windows 11 — разбираемся, что лучше для игр в 2023 году
26
Dying Light 2: Stay Human - очень краткий обзор
6
Почему РФ не наносит ударов «Кинжалами» по центрам принятия решений в Киеве – версия полковника РФ
19
Главные игры марта 2023 года
7
Почему Китай может вооружить армию России для победы в конфликте на Украине
14
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
41

Сейчас обсуждают

Aslan Heroes
21:17
А зачем такая моща роутеру кроме собственно майнинга? Сказывается ли это положительно на его основных функциях( к которым майнинг не относится)? Много вопросов и мало ответов.
Роутер TP-Link NX31 с поддержкой Wi-Fi 7 майнит криптовалюту быстрее GeForce RTX 4090
REY_B_
21:08
Надо понимать, что снарядов ВСЕГДА меньше, чем хочется. Занимаясь длительным расстрелом всего и вся, означает что снаряды будут потрачены впустую. Для чего и нужна Военная Наука! Чтобы побеждать проти...
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
Эовейн Триада
21:08
13500 всё таки процессор нового поколения, хотя с 3060 любого хватит, но при прочих равных лучше 12-13 поколение. И E ядра никому не мешают, они работают тоже, ну можно выключить, но потом все их вклю...
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
Xmast
21:07
Ну нормально. Железячный обзор. Когда эти системы были актуальны стоили огромных денег. А теперь уже устарело. Я на своей ddr4 настроил и получил 69к на копирование и 45-47нс задержки (12700к). Смотре...
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
Abbad Abdurahman
21:06
А чего мы ожидали??? Что Хохлы нас по головке гладить будут? Спецоперация не была запланирована на такой долгий срок, естественно теперь мы вынимаем, но ничего страшного, атомные подводные лодки уже в...
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
Леонид Цыганов
21:03
Да бандерлогам, пшекам и англосаксам это не доходит пока не прилетит.
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
Александр Романцов
21:03
А если США решат что россиянам не нужны андроид и вондос, что тогда?
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
Александр Романцов
21:02
И кто будет это делать, Лавров?
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
Александр Романцов
21:01
А для России прям вообще никакого эффекта не будет, ага
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
Леонид Цыганов
21:01
Да это мультики😂😂
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем