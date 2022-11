За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Введение:

С чего начинался предыдущий обзор Edifier W800BT Plus? Наушники, беспроводные, с шумоподавлением микрофона при разговоре. 30 часов автономной работы. Качественный звук, функция гарнитуры. Именитый бренд. И всё это за 2350 рублей. Попахивает каким-то разводом. Однако здесь есть нюанс. Ценовая политика на данный момент непонятна обычному человеку. Об этом поговорим в итогах.

Первые впечатления и комплектация:

Разницы между старшей и младшей версией по качеству исполнения, комплекту - нет.

Органы управления и интерфейсы полностью аналогичны, к счастью, даунгрейда в этом плане не случилось, и на этом спасибо.

Различия между W600BT и W800BT Plus:

Если визуально отличий, кроме как по надписи на коробке найти не удалось, то изменения кроются в начинке. Давайте сравним.

Основные различия кроются в емкости встроенной батареи, что отразилось на времени автономной работы. 55 часов против 30 часов. С учетом показателей внутриканальных беспроводных наушников с их мизерным временем автономной работы - ощутимое преимущество, 30 часов будет также достаточно, чтобы заряжать их раз 1-1.5 неделю в зависимости от интенсивности прослушивания музыки. Минус балл наушникам.

Качество звука:

Здесь мы встречаемся со вторым и последним различием между наушниками. Используемый кодек: SBC

Прослушивание лоб в лоб двух моделей наушников с кодеком SBC не показало никакой разницы. Оно и немудрено, ведь динамики в наушниках полностью идентичные. Разве что микрофон немного прокачан в старшей модели.

Мягкие басы, немного проседающая середина и хорошие высокие. Всё как и у W800BT\Plus.

Итоги:

Теперь поговорим о печальном. И это цена. Скорее всего остались старые запасы этой младшей модели (а выходила она естественно раньше, чем W800BT и Plus версии) и цены формируют по старой закупке. На отечественном рынке ( РФ, РБ, Казахстан) - цены на эти модели чаще всего равны либо отличия идут на пару процентов. Они начинаются от 2500 рублей в зависимости от дистрибьютора (В РБ всё как обычно, цены начинаются от 3800-4000 рублей sic!!!!). Единственный вариант, который Вам поможет сэкономить - это Aliexpress. Там наушники можно найти за 2350 рублей. Ссылка на уши.

Однако, на мой взгляд, экономия в 150 рублей лишена смысла. Берите W800BT Plus и не морочьте голову, ведь 3-5 долларов разницы не имеют никакого смысла. За 2000 рублей это был бы просто уберультимейт вариант в бюджетном сегменте. Даже, если у Вас бюджетный Xiaomi на Helio без поддержки AptX и только с SBC, возможно в будущем вы поменяете смартфон на что-то с Qualcomm или на Dimensity\Helio c поддержкой этого кодека (да, банальный пример - Helio G90T есть реализация aptX, а у более свежего G96 - к сожалению нет). Напомню, более подробно про W800BT Plus вы пожете почитать в предыдущей статье.

Конкурент у этой модели - только его более старший брат. В диапазоне до 3000 или даже до 5000 - Вы вряд ли найдете наушники лучше.

Спасибо за внимание!