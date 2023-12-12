Военные конфликты часто приводят к изменению применения различных видов вооружения и военной техники, включая танковую технику. До начала Второй мировой войны разработка самоходной артиллерии была медленной, однако уже в первый год войны остро почувствовалась потребность в таких боевых машинах. Немцы были первыми, кто массово применил самоходную артиллерию, и их концепция ее применения постепенно менялась. Также подобные изменения происходили и в советской самоходной артиллерии. Хотя советские самоходные артиллерийские установки появились позже (за исключением СУ-5 и СУ-1-12), их развитие шло не так быстро, как у немцев, но некоторые процессы эволюции были очень похожи.

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8 августа 1943 года была введена в строй самоходная артиллерийская установка СУ-85 в Красной Армии. Постановление ГКО №3892сс "Об организации производства 85 мм самоходных арт. установок на базе танка Т-34 на Уралмашзаводе" было подписано через 2 дня после завершения испытаний. Принятие СУ-85 на вооружение стало значимым событием, символизирующим переход от штурмовых самоходных артиллерийских установок, концепция которых совершенствовалась с весны 1942 года до весны 1943 года, к боевым машинам, ориентированным на борьбу с вражеской бронетехникой. В данной статье будет рассмотрено возникновение СУ-85.

Спроектировано на ходу

Эволюция советских средних САУ представляет собой увлекательную историю, особенно если сравнить её с немецкими самоходными артиллерийскими установками. Ещё до начала войны немецкие военные мечтали о создании быстрых танков-истребителей с круговым вращением орудия. Они даже создали такие боевые машины, но их серийное производство не началось. В СССР аналогичные самоходные артиллерийские установки были разработаны в 1940-1941 годах, и здесь немцы не имели никакого отношения к этому процессу. Влияние немецких идей стало заметно лишь после начала Великой Отечественной войны. В начале 1942 года стало ясно, что создание среднего танкового истребителя с круговым вращением орудия не даст результатов. Вместо этого была разработана штурмовая САУ, концепция которой вдохновлена моделью StuG III. Главное отличие заключалось в том, что советские военные сделали ставку на более мощное вооружение - 122-мм гаубицу М-30.

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К весне 1942 года немцы изменили концепцию Sturmgeschütz. Вместо того чтобы использоваться в основном для поддержки пехоты, самоходные артиллерийские установки этого типа стали выполнять скорее противотанковые функции. В этой новой роли они оказались более успешными, чем самоходные орудия из семейства Marder. Эти машины были слишком высокими и не имели надлежащей противоснарядной защиты. Сочетание низкого профиля, хорошей противоснарядной защиты и мощного вооружения, сравнимого по характеристикам с пушкой 7,5 см Pak 40, сделало StuG 40 самыми массовыми боевыми машинами в немецкой армии.

У советских конструкторов не было значительного опыта в области самоходной артиллерии, и с самого начала промышленность не планировала создание орудий с четким противотанковым уклоном. Весной 1943 года начались работы над СУ-35м (или СУ-122м с апреля 1943 года), которые были доработкой ошибок, допущенных при проектировании СУ-122. Эти работы включали увеличение объема боевого отделения и переделку орудийной установки. Также улучшались условия работы командира и механика-водителя: последний получил полноценный люк (однако он все равно не мог попасть внутрь машины).

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Ситуация изменилась после того, как из под Ленинграда удалось эвакуировать два образца немецкого тяжелого танка Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E. Испытания обстрелом немецкой новинки прошли в конце апреля 1943 года, но уже 14 апреля появились тактико-технические требования на "85-мм противотанковую самоходную установку "Истребитель танков"". Согласно требованиям, как базу предполагалось использовать СУ-122м. Стоит отметить, что ранее на шасси СУ-35/СУ-35м установка с баллистикой 85-мм зенитной пушки 52-К не предполагалась. Эти же требования также предполагали наличие запасного шасси - трофейного Pz.Kpfw.III либо Pz.Kpfw.IV.

В это же время конструкторское бюро завода №9 работало над вопросом установки другого орудия. Еще осенью 1942 года, тогда еще под номером КБ завода №8, была предложена серия проектов по установке стволов различного калибра на лафет гаубицы М-30. В результате этих проектов были созданы 152-мм гаубица Д-1 (которая пошла в серию), 122-мм пушка Д-2 (которая стала базой для танковой Д-25) и две пушки калибра 107 мм - ЗИК-30 (оставшаяся проектом) и 9С-1 (опытный образец был изготовлен). Возникла идея установить ствол 107-мм орудия 9С-1 (с баллистикой 107-мм пушки М-60) в СУ-122. Такое предложение выглядело более простым для реализации.

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Ситуация приняла совершенно другой оборот. 5 мая 1943 года Сталин подписал постановление ГКО №3289 "Об усилении артиллерийского вооружения танков и самоходных установок". Согласно этому постановлению, к 1 июля предполагалось провести испытания двух образцов СУ-122, вооруженных 85-мм пушками. Это означало, что как предложение о создании истребителя танков на базе СУ-122м, так и предложение об установке 107-мм пушки в СУ-122 были отклонены. Выбранный ГКО путь казался наиболее разумным. В своем чистом виде СУ-122 требовала некоторых доработок, но использование базы машины ускорило внедрение новой САУ в серию.

Первое столкновение между Центральным артиллерийским конструкторским бюро (ЦАКБ) и заводом №9

Если у шасси новой САУ не возникали особых вопросов, то создание орудия было вызовом. По постановлению ГКО №3289 завод №9, возникший после разделения производства завода №8 осенью 1942 года, был указан исполнителем работ по орудиям. Однако коллектив под руководством Ф.Ф. Петрова на тот момент не работал над 85-миллиметровым орудием. Несмотря на то, что 14 апреля 1943 года Техническое Требование на создание 85-миллиметрового орудия было направлено на завод №9, директор завода Л.Р. Гонор его не получил. В письмах от 29 апреля 1943 года утверждалось, что конструкторское бюро завода №9 уже приступило к разработке орудия, хотя это не было так.

Объяснение этой странной ситуации заключается в ходе работ над 85-миллиметровыми танковыми системами. Важно заметить, что распространенное убеждение о том, что работы над модернизацией начались только после появления танка "Тигр", не соответствует реальности. Фактически работы по 85-миллиметровому танковому орудию начались еще в 1942 году. Коллектив Центрального Артиллерийского Конструкторского Бюро (ЦАКБ), под руководством бывшего главы коллектива Конструкторского Бюро завода №92 Василия Гавриловича Грабина, занимался этими разработками. К моменту появления танка "Тигр", ЦАКБ уже активно работало над новым орудием, которое наследует пушку ЗИС-25, но начальная скорость снаряда оказалась меньше, чем у 52-К.

Естественно, ЦАКБ также получило тактико-технические требования на новое орудие. Однако в данном случае была существенная разница: в коллективе уже работало над 85-мм системой, и кроме того, в Конструкторском Бюро был человек, обладавший успешным опытом разработки средней САУ. Речь идет о начальнике 3-го отдела ЦАКБ Е.В. Синильщикове, авторе СГ-122 и СГ-2. Он возглавил работы над орудийной системой, которая получила обозначение С-18. Технический проект системы был подготовлен к 16 мая 1943 года, то есть менее чем за 2 недели после официального начала работ. Такая быстрая скорость работы была обусловлена большим объемом предыдущих разработок.

Принятым практикой того времени было одновременно создавать и танковые, и самоходные версии орудий. Однако С-18 пошла другим путем. Хотя были взаимосвязи с 85-миллиметровым танковым орудием С-31, С-18 была разработана отдельно. Вместо установки на тумбе система размещалась в рамке, что значительно уменьшило габариты и массу системы. Удачно была реализована и подвижная бронировка системы. Благодаря модификациям вес САУ уменьшился на полтонны, а экипаж сократился с 5 до 4 человек. Проект также выделялся высокой степенью унификации С-18 и 76-миллиметровой танковой пушки ЗИС-5. Она составляла более 70%, что, в теории, позволяло быстро наладить серийное производство.

Ситуация на заводе №9 представляла собой совершенно другую картину. 3 мая 1943 года инженер-майор П.Ф. Соломонов из Главного артиллерийского управления (ГАУ) Красной армии прибыл на завод. Он занимался вопросами танковой и самоходной артиллерии. Там он выяснил, что завод №9 не занимается разработкой 85-мм орудий. Директор завода заявил, что лучше сконцентрироваться на орудиях калибра 122 и 152 мм, чем заниматься "мелочами". Только после подписания постановления Государственного комитета обороны (ГКО) №3289 ситуация изменилась. Однако оказалось, что разработкой 85-мм орудия занимался завод №8 по заданию Артиллерийского комитета ГАУ КА. Учитывая, что завод №8 также производил орудия 52-К, это задание выглядело логичным. Более того, на заводе №8 планировали далее увеличить начальную скорость снаряда до 930-960 м/с.

Проектирование орудия заводом №8 было прекращено до 10 мая по приказу Народного комиссариата вооружения (НКВ). Это было обусловлено риском повторения ситуации, когда разделение на два завода привело к задержкам в производстве основной продукции. Плюс к тому, орудие оказалось бы во многом аналогичным С-18, так как также планировалась высокая степень унификации с ЗИС-5. В отношении завода №9, 5 мая было принято решение на совещании о создании дуплекса. Орудие Д-11 для СУ-122м эволюционировало в Д-5. Изначально, индекс Д-5 назывался для 85-мм самоходной системы, а та же самая система, но с баллистикой 122-мм гаубицы М-30, имела индекс Д-6. Танковые версии орудия были обозначены как Д-7 и Д-8 соответственно.

Может показаться, что ЦАКБ находилось в более выгодной позиции. Конкуренты значительно отстали: эскизный проект Д-5 был представлен 26 мая, значительно позже, чем С-18. Однако фактически сроки не имели большого значения. В то время как ЦАКБ работал над адаптацией 122-мм гаубичной установки под детали 76-мм танковой пушки, заместитель главного конструктора А.Н. Булашев и заместитель начальника конструкторского бюро завода №9 Н.В. Каструлин адаптировали установку. При этом Петров, руководивший работами, сохранял концепцию различных орудий на одной установке. Фактически произошло отказ от 107-мм ствола, и вместо него был установлен ствол с баллистикой 85-мм зенитной пушки. К слову, также в проекте Д-5 процент заимствования по деталям был высоким. Из них с нуля создавалась только 191 деталь, тогда как 382 были взяты из других систем. Наибольшее количество деталей, 215, были взяты от М-30, и 114 - от Ф-34. Таким образом, унификация была весьма успешной.

Такой подход оказался более целесообразным, поскольку был учтен опыт У-11 и Д-11, что позволило устранить некоторые допущенные ошибки. В.Н.Сидоренко, работавший над проектами Д5-С-85 (ранее - Д-5) и Д5-Т-85 (ранее - Д-7), смог создать более удачную систему по сравнению с С-18. Например, длина отката орудия оказалась меньше, чем у конкурирующей системы, хотя всё равно превышала предполагаемые размеры (430 мм вместо 350-370 мм), из-за унификации различных стволов. Однако главное достижение заключалось в том, что завод №9 находился в непосредственной близости от УЗТМ и ЧКЗ, где проектировали шасси для их орудий. Это вместе с наличием производственных мощностей, отсутствующих у ЦАКБ, сыграло ключевую роль.

Изначально ЦАКБ действительно опережало график, так, например, документацию на С-18 передали на УЗТМ к 31 мая 1943 года. Однако возникли проблемы, связанные с отношениями между "артиллеристами" и "танкистами". Разработка орудий проходила параллельно работы над шасси. Руководство работами по созданию шасси осуществлял Л.И.Горлицкий, а ведущим инженером машин был Н.В. Курин. Акцент делался не столько на машину в целом, сколько на ее доработку под каждую систему САУ.

Изменения вносились не до конца радикально. Общая форма рубки СУ-122 оставалась прежней, однако некоторые элементы заметно перемещались. Все предлагаемые установки орудия становились более компактными, чем у СУ-122, что позволило создать полноценный люк для механика-водителя, который теперь мог использоваться для входа. Командир получил литой колпак с призматическими приборами, похожими на те, что были установлены на КВ-1с, а также смотровой прибор ПТ-К. Так как теперь орудие наводил только наводчик, командир мог сосредоточиться исключительно на своих обязанностях. Люк боевого отсека стал двухстворчатым, его также переместили назад, что значительно улучшило условия работы экипажа. Состав экипажа фактически состоял из 5 членов, но на практике и четырех было достаточно.

Интересно, что вместо двух СУ-85 было создано три. В ходе обсуждения проекта С-18 8 июня 1943 года было высказано ряд критических замечаний. Установка орудия оказалась излишне массивной, что сильно ухудшило обзор механика-водителя вправо. Также ее вынос вперед был расценен как недостаток (14 см). В результате утвержденным было решение КБ УЗТМ внести изменения в С-18, сделав установку орудия более компактной и переместив ее назад. Однако ЦАКБ настаивало на производстве С-18 в изначальной конфигурации, несмотря на это решение.

Изначально была предложена разработка С-18-1 под обозначением СУ-85-I, создаваемая КБ УЗТМ под руководством Горлицкого путем сочетания орудия Д-5 и С-18. Это привело к появлению более компактной системы с лючком доступа к накатникам в подвижной бронировке. Вес орудия составил 1160 кг, в то время как С-18 весила 1310 кг. Новая модель, СУ-85-II, объединила систему Д5-С-85. В свою очередь, исходная С-18 была закреплена за СУ-85-IV. Также была создана СУ-122-III с орудием Д5-С-122. Все три 85-мм САУ имели одинаковый боекомплект - 48 унитарных патронов. Боевая масса СУ-85-IV составила 30 тонн, СУ-85-I - 29,66 тонн и СУ-85-II - 29,15 тонн.

Из-за нескольких задержек работы по пред производственной доводке систем были завершены только к 10 июля 1943 года, а производство было завершено к 20 июля. Как результат, к началу июля 1943 года преимущество по времени у С-18 утратилось, а СУ-85-IV оказалась самой тяжелой. Затем были проведены испытания на Гороховецком АНИОП с 25 июля по 6 августа 1943 года, а ходовые испытания проходили в другом месте. В период с 29 июля по 1 августа автомобили проехали 485 километров - 373 по шоссе и 112 по извилистым проселочным дорогам. В процессе ходовых испытаний средняя скорость машин составила 22-24 км/ч по шоссе и 16-18 км/ч по проселку. При длительной поездке со скоростью выше 25 км/ч начался процесс разрушения бандажей опорных катков, что было замечено и у танков Т-34 в это время, что было учтено комиссией.

По результатам ходовых испытаний все СУ-85 прошли их успешно. Однако ни одна из систем не справилась с испытаниями стрельбой. Тем не менее, на испытаниях 3-4 августа орудие Д5-С-85 показало себя гораздо лучше. Его скорострельность достигала 8 выстрелов в минуту, что превосходило результаты С-18 и С-18-1. Основной проблемой оказалась низкая надежность орудия: после 10 выстрелов у Д5-С-85 обнаружилась течь жидкости из тормоза отката, и орудие вышло из строя на 267-м выстреле. У конкурентов ситуация была еще хуже: у С-18 течь началась после 5-го выстрела, а спусковой механизм вышел из строя на 200-м. С-18-1 оказалась немного надежнее, но большая часть недостатков С-18 перешла и на нее.

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По результатам испытаний комиссия выявила 16 недостатков в боевом отделении и работе орудий. Все протестированные орудия подверглись критике. Однако в связи с критической ситуацией на фронте требовалось быстрое решение проблем. В этом контексте орудие Д5-С-85 казалось наиболее подходящим вариантом. Комиссия рекомендовала начать производство орудия, с учетом доработок по замечаниям. Однако для шасси рекомендовали некоторые изменения, включая расширенную рубку по образцу СУ-122м. В итоге 8 июля 1943 года было принято компромиссное решение, и СУ-85-II с улучшениями была принята на вооружение. Несмотря на тесное место в производстве, первые СУ-85 были переданы уже в августе 1943 года.