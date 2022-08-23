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Подробная информация о дизайне микросхем Intel для процессоров следующего поколения

Технология Intel 3D Foveros Packaging Tech привносит дизайн в стиле LEGO в процессоры следующего поколения Meteor Lake, Arrow Lake и Lunar Lake
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Новые процессоры, которые будут эффективно использовать технологию упаковки 3D Foveros, включают Meteor Lake, Arrow Lake и Lunar Lake. Сегодня, на Hot Chips 34, Intel более подробно расскажет нам о том, что входит в разработку процессоров Meteor Lake и не только.

Ключевым фактором реализации процессоров Intel следующего поколения является Foveros, передовая технология упаковки микросхем между кристаллами. Foveros будет поставляться в трех вариантах, начиная со стандартного дизайна, который будет использоваться для высокопроизводительного и крупносерийного производства, и заканчивая Foveros Omni, который смешивает и сочетает плитки в базовом комплексе штампов, предлагая до 4-кратного увеличения плотности соединения. по сравнению с EMIB и, наконец, Foveros Direct, который предлагает 16-кратную плотность межсоединений по сравнению с исходным Foveros, обеспечивая при этом меньшую задержку, более высокую пропускную способность и сниженные требования к мощности / кристаллу.

Помимо процессоров Alder Lake и Raptor Lake, которые являются первыми моделями с гибридной компоновкой ядра, Intel планирует использовать свою упаковку 3D Foveros, чтобы открыть собственную эру мультичиплетов. Chipzilla планирует выпустить три продукта, в которых будет использоваться эта технология. Процессоры следующего поколения включают семейства Meteor Lake 14-го поколения, Arrow Lake 15-го поколения и Lunar Lake 16-го поколения. Вот некоторые из основных особенностей этих процессоров:

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Клиентская платформа Intel 3D нового поколения

Дезагрегированная архитектура 3D-клиента с плитками CPU, GPU, SOC и IO

Базовые тайлы для Meteor Lake и Arrow Lake для соединения тайлов с Foveros

Открытая экосистема "Чиплет" через универсальное экспресс-соединение между чиплетами (UCIe)

Начав сначала с Intel Meteor Lake, компания продемонстрировала совершенно новую компоновку чипов, которая позволяет нам лучше рассмотреть различные плитки или чиплеты (как вам нравится их называть) с различными IP-адресами. Макет с четырьмя плитками включает плитку ЦП, графическую плитку, плитку SOC и плитку IOE.

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Intel раскрыла конкретные узлы, на которых будут основаны эти тайлы. Основная плитка ЦП будет использовать технологический узел "Intel 4" или 7-нм EUV, в то время как плитка SOC и плитка IOE будут изготовлены на 6-нм технологическом узле TSMC (N6). Intel называет Meteor Lake первым шагом к экосистеме чиплетов в клиентском сегменте. Согласно отраслевым источникам, это не так, и tGPU для процессоров Meteor Lake всегда был дизайном TSMC 5nm (N5).

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Теги

meteor lake lunar lake arrow lake intel 3d foveros packaging tech
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