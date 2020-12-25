Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Escape From Tarkov: реалистичный шутер, жаждущий выйти на свет

В этой статье хотелось бы рассказать свои впечатления как игрока реалистичного шутера Escape From Tarkov, который уже несколько лет находится на стадии тестирования.
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Escape From Tarkov - реалистичный шутер, направленный на хардкорное выживание в городе Тарков. Цель игры - сбежать из Таркова, забрав с собой всё, что влезет в рюкзак, подсумок или разгрузку. Разработка игры компанией Battlestate, известной по своей игре ВКонтакте Contract Wars, начата 5 ноября 2015 года, закрытое бета-тестирование запущено в 17 году. Игра до сих пор находится на стадии тестирования, но доступна к приобретению и вполне себе играбельна. Почему она не вышла официально? Видимо, разработчики боятся массовой критики или ответственности.

Цена игры - 1600 рублей, но это лишь стандартный пакет, ещё есть 3 продвинутых пакета: Left Behind Edition - 2600 рублей, Prepare For Escape Edition - 3600 рублей, Edge Of Darkness Edition - 4999 рублей. Чем выше пакет, тем больше схрон и стартовый пакет. Владельцы полной версии получают эксклюзивный подсумок, позволяющий хранить в себе предметы. Подсумок - некий карман-сохранение, который вынесет из рейда предметы даже в случае Вашей смерти.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде
RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Схрон. Кстати о схроне, прикладываю видео-демонстрацию того, как он устроен. В схроне можно хранить все предметы из рейда, а для экономии места используйте контейнеры, правда, их цена достаточно велика. Вообще правильное хранение вещей в инвентаре - отдельный вид искусства, любителям тетриса зайдёт. На видео также можно ознакомиться с системой умений, оттачивающихся во время Ваших действий в рейдах. Никакой рейд не проходит зря, даже если Вы умерли и потеряли все вещи, будет прокачено умение выносливости, стрельбы, тактики, прицеливания или чего-то другого. 

реклама

На видео можно заметить меню с торговцами, в игре каждый торговец имеет свою классификацию: продавец оружия, брони, обвесов, медицинских препаратов. В зависимости от его классификации определяется ассортимент и цена скупки предметов. Насчёт ассортимента, он увеличивается в зависимости от уровня доверия торговца, уровень отталкивается от четырёх параметров: сколько денег было потрачено, игровой уровень, коэффициент доверия(выдаётся за прохождение заданий). Максимальный уровень торговца - четвёртый, именно на этом этапе Вам доступен весь ассортимент. Покупать и продавать предметы можно не только у торговцев, а ещё на барахолке, доступной с 10 игрового уровня.

реклама

Оружие. Оружие - одна из особенностей игры. 20 характеристик, каждая из них играет свою роль, а ощущения от оружие приближены к реальным. Оружие создаётся людьми, которые стреляли из него в жизни. Любое оружие можно обвешивать, разбирать и модифицировать. Для кого-то оружие представляется как пятикилограммовый кусок стали с рукоятью и прицелом, но здесь даже ствол с газовой трубкой, цевьём, рукояткой, магазином - полноценное оружие, из которого можно стрелять.

реклама

Лор. Лор в игре максимально прост и даёт объяснение всем событиям: Россия, 2028 год, город Тарков в Норвинской области изолирован от мира военными ВС России и ООН из-за незаконной деятельности медицинской компании TerraGroup, гражданские примкнули к рядам ЧВК или стали Дикими. Всего две фракции ЧВК: BEAR - русскоязычные наёмники ЧВК, USEC - англоязычные наёмники ЧВК. Также есть Дикие - маргинальное сообщество, занимающиеся мародёрством и грабежами, за них могут играть обычные игроки раз в некоторое время или боты. От выбора фракции зависит не многое, лишь озвучка и название жетона. Разработчики даже сняли свой сериал, рассказывающий о событиях игры.

Квесты. В игре присутствуют квесты, их можно брать у торговцев, особой сюжетной линии ждать от них не стоит, но вот что интересно - проходятся они в рейдах, во время многопользовательской игры, такое редко где можно встретить.

Убежище. В игре есть убежище, с помощью него можно крафтить предметы, добывать криптовалюту, тестировать оружие и улучшать некоторые показатели. Каждую комнату нужно постепенно строить благодаря предметам из рейда, ещё учитывается репутация торговцев и построена ли другая комната, взаимосвязанная с этой. Криптовалюта, а именно Bitcoin, добывается благодаря видеокартам, найти их можно в рейде, но для начала необходимо построить саму ферму, сделать это не так просто, зато Вы получите пассивный заработок, если начнёте продавать криптовалюту. Чтобы та или иная комната функционировала, должно быть включено электричество, для этого необходимо построить солнечную панель или стабильно заправлять генератор бензином. В видео ниже демонстрируется само убежище и стрельба в тире.

Игровой процесс. После того, как Вы определились с картой и собрали снаряжение в рейд, Вы появитесь в одной из рандомных точек, Ваша цель забить инвентарь ценными предметами, сбежать из Таркова, закончив рейд и сохранив снаряжение. В случае смерти все Ваши вещи пропадут, поэтому стоит их страховать, в таком случае есть шанс, что игроки не найдут снаряжение и оно вернётся в течение 48 часов.

Выход из Таркова придётся искать самостоятельно, так как никаких карт у Вас не будет, в помощь может прийти онлайн карта, которую стоит заранее открыть на телефоне. Усложняет ситуацию то, что выйти можно только через те выходы, название которых отображается после двойного нажатия клавиши "O"

Графика. В игре есть достаточно большие настройки графики и PostFX, правда, нельзя сказать что она слишком современная, Escape From Tarkov предназначен как для средних ПК, так и для мощных. Стоит упомянуть, что игра разработана на движке Unity.

Рассказывать о вселенной Таркова можно долго, поэтому если Вас заинтересовала игра - посмотрите несколько видео и подумайте, возможно, она стоит своих денег. Учтите, что поблажек от Escape From Tarkov ждать не стоит: при неправильном использовании стратегических запасов в начале, вполне себе можно запороть игру и придётся обнулять прогресс.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

escape from tarkov battlestate games battlestate studios battlestate eft
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши ASUS ROG Strix Impact II Wireless
6
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570 в связке с процессором Core i5-9400F
7
Игровая индустрия: итоги 2020 года — специальные номинации
15
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
9
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 TeamGroup T-Force Gaming Xtreem ARGB (TF10D48G3600HC18JBK) объемом 16 Гбайт
12
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A520M-Plus
11
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
10
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
33
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
45

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 45
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 33
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 45
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 49
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 8-й: Inside
42
Cyberpunk 2077 запустили в разрешении 8К на GeForce RTX 3090 – стабильные 6 fps с трассировкой лучей
41
Финальный список из 81 смартфона Xiaomi, претендующих на MIUI 12.5 на Android 11 – названия и сроки
4
51 устройство Huawei и Honor получит операционную систему HarmonyOS 2.1 вместо Android 11
10
В Cyberpunk 2077 нашли скрытый режим графики Cinematic RTX для топовых GPU - инструкция по активации
36
Правительство США подготовило новогодний подарок, который может обрушить биткоин
65
Apple выкупила 3-нм мощности TSMC на 2 года вперёд – отставание AMD и NVIDIA увеличивается
41
Обновление для Cyberpunk 2077 №1.06 повышает стабильность на слабых ПК и решает проблему с сейвами
19
Видеокарты NVIDIA получили поддержку бесплатного буста AMD-SAM на материнских платах MSI X570 и B550
9
28 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 в Европе, России и мире
1
Энтузиаст сообщил о стоимости Intel Core i9-11900K ES, i9-11900 ES и i7-11700 ES
27
Radeon VII щеголяет на вторичном рынке высоким ценником
15
Производители скрытно меняют компоненты SSD — какие компании гарантируют неизменность конфигурации
32
Sony и Guerrilla рассказали о новой Horizon Forbidden West
6
Battlestate Games опубликовал информацию о новом патче Escape From Tarkov
8
Выясняем целесообразность апгрейда с RTX 2060 Super на свежую RTX 3060 Ti - игровой тест Benchmark
22
Cyberpunk 2077 протестировали в 8K — игра требует до 23 Гбайт видеопамяти и сражает GeForce RTX 3090
24
Intel разрешит разгонять память на всех процессорах 11-го поколения даже на бюджетных материнках
124
Новый хотфикс для Cyberpunk 2077 устраняет проблемы с сохранениями для ПК-версии
28
GeForce GTX 1080 Ti в сочетании с Ryzen 5 5600X поднялась до четвёртого места в 3DMark05
3

Популярные статьи

Собираем новый игровой ПК к Новому Году за 30000 рублей
102
Ретробенчмаркинг — GeForce GTX 280 (GT200)
29
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
267
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570 в связке с процессором Core i5-9400F
7
Игровая индустрия: итоги 2020 года — специальные номинации
15
Обзор игровой мыши ASUS ROG Strix Impact II Wireless
6
Небольшое тестирование температурных режимов в корпусе Deepcool E - Shield
20
Магазин Компео открыл мини-музей винтажных гаджетов
2
Escape From Tarkov: реалистичный шутер, жаждущий выйти на свет
1

Сейчас обсуждают

ахахах
06:58
ну если только одну взял,то это не беда-можно посидеть поиграть будет
Правительство США подготовило новогодний подарок, который может обрушить биткоин
Mikhail Markeyev
06:57
Вообще на 8.1.0 сижу из-за гапсов. И видимо да, не будут обновлять - хотя по "железу" смарт ещё о-го-го, но год выпуска уже не кошерный, поэтому его решили слить.
51 устройство Huawei и Honor получит операционную систему HarmonyOS 2.1 вместо Android 11
Катерина Стец
06:56
У меня 4 виртуалки. Вин сервер 2016, вин 7 и вин10,вин 10. Интел в это не смог. Взяла год назад 3700х ,все летает, юхууу
Intel разрешит разгонять память на всех процессорах 11-го поколения даже на бюджетных материнках
MikaelBox
06:53
Хайпожорская статья о вкусе апельсинов. Игра недоработана, это правда, но придраться к сюжету - это надо постараться. Сюжет, имхо, отличный. А вот всё вне сюжета очень посредственное, что печально. И...
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
Tin Terner
06:50
тоже самое с мониторами ACER, покупал в ноябре моник, стоят абсолютно одинаковые моники, с разницей в одну букву "i" в названии, а характеристики немного разные, но это можно узнать только на коробочн...
Производители скрытно меняют компоненты SSD — какие компании гарантируют неизменность конфигурации
Дмитрий Медведев
06:49
ну одно только напрягает -долго убивать даже в голову. Остальное норм
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
ахахах
06:47
если посмотреть внимательно на курс битка-то понятно што это крах будет скоро
Правительство США подготовило новогодний подарок, который может обрушить биткоин
EzeN
06:45
Не статья, а реклама какаято. тфу
Escape From Tarkov: реалистичный шутер, жаждущий выйти на свет
Arimand
06:36
Не очень понятно, зачем это в ССДшке. У большинства корпус закрыт, и наверное так-же у большинства стоит не на столе. Да и если на столе... человек в монитор как-бы смотрит по большей части. Я понима...
XPG выпускает твердотельный накопитель Spectrix S20G PCIe 3.0 с RGB-подсветкой
Катерина Стец
06:31
А вот это уже интересно. Какие производители чаще дохнут?
Производители скрытно меняют компоненты SSD — какие компании гарантируют неизменность конфигурации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем