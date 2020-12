Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Escape From Tarkov - реалистичный шутер, направленный на хардкорное выживание в городе Тарков. Цель игры - сбежать из Таркова, забрав с собой всё, что влезет в рюкзак, подсумок или разгрузку. Разработка игры компанией Battlestate, известной по своей игре ВКонтакте Contract Wars, начата 5 ноября 2015 года, закрытое бета-тестирование запущено в 17 году. Игра до сих пор находится на стадии тестирования, но доступна к приобретению и вполне себе играбельна. Почему она не вышла официально? Видимо, разработчики боятся массовой критики или ответственности.

Цена игры - 1600 рублей, но это лишь стандартный пакет, ещё есть 3 продвинутых пакета: Left Behind Edition - 2600 рублей, Prepare For Escape Edition - 3600 рублей, Edge Of Darkness Edition - 4999 рублей. Чем выше пакет, тем больше схрон и стартовый пакет. Владельцы полной версии получают эксклюзивный подсумок, позволяющий хранить в себе предметы. Подсумок - некий карман-сохранение, который вынесет из рейда предметы даже в случае Вашей смерти.

Схрон. Кстати о схроне, прикладываю видео-демонстрацию того, как он устроен. В схроне можно хранить все предметы из рейда, а для экономии места используйте контейнеры, правда, их цена достаточно велика. Вообще правильное хранение вещей в инвентаре - отдельный вид искусства, любителям тетриса зайдёт. На видео также можно ознакомиться с системой умений, оттачивающихся во время Ваших действий в рейдах. Никакой рейд не проходит зря, даже если Вы умерли и потеряли все вещи, будет прокачено умение выносливости, стрельбы, тактики, прицеливания или чего-то другого.

На видео можно заметить меню с торговцами, в игре каждый торговец имеет свою классификацию: продавец оружия, брони, обвесов, медицинских препаратов. В зависимости от его классификации определяется ассортимент и цена скупки предметов. Насчёт ассортимента, он увеличивается в зависимости от уровня доверия торговца, уровень отталкивается от четырёх параметров: сколько денег было потрачено, игровой уровень, коэффициент доверия(выдаётся за прохождение заданий). Максимальный уровень торговца - четвёртый, именно на этом этапе Вам доступен весь ассортимент. Покупать и продавать предметы можно не только у торговцев, а ещё на барахолке, доступной с 10 игрового уровня.

Оружие. Оружие - одна из особенностей игры. 20 характеристик, каждая из них играет свою роль, а ощущения от оружие приближены к реальным. Оружие создаётся людьми, которые стреляли из него в жизни. Любое оружие можно обвешивать, разбирать и модифицировать. Для кого-то оружие представляется как пятикилограммовый кусок стали с рукоятью и прицелом, но здесь даже ствол с газовой трубкой, цевьём, рукояткой, магазином - полноценное оружие, из которого можно стрелять.

Лор. Лор в игре максимально прост и даёт объяснение всем событиям: Россия, 2028 год, город Тарков в Норвинской области изолирован от мира военными ВС России и ООН из-за незаконной деятельности медицинской компании TerraGroup, гражданские примкнули к рядам ЧВК или стали Дикими. Всего две фракции ЧВК: BEAR - русскоязычные наёмники ЧВК, USEC - англоязычные наёмники ЧВК. Также есть Дикие - маргинальное сообщество, занимающиеся мародёрством и грабежами, за них могут играть обычные игроки раз в некоторое время или боты. От выбора фракции зависит не многое, лишь озвучка и название жетона. Разработчики даже сняли свой сериал, рассказывающий о событиях игры.

Квесты. В игре присутствуют квесты, их можно брать у торговцев, особой сюжетной линии ждать от них не стоит, но вот что интересно - проходятся они в рейдах, во время многопользовательской игры, такое редко где можно встретить.

Убежище. В игре есть убежище, с помощью него можно крафтить предметы, добывать криптовалюту, тестировать оружие и улучшать некоторые показатели. Каждую комнату нужно постепенно строить благодаря предметам из рейда, ещё учитывается репутация торговцев и построена ли другая комната, взаимосвязанная с этой. Криптовалюта, а именно Bitcoin, добывается благодаря видеокартам, найти их можно в рейде, но для начала необходимо построить саму ферму, сделать это не так просто, зато Вы получите пассивный заработок, если начнёте продавать криптовалюту. Чтобы та или иная комната функционировала, должно быть включено электричество, для этого необходимо построить солнечную панель или стабильно заправлять генератор бензином. В видео ниже демонстрируется само убежище и стрельба в тире.

Игровой процесс. После того, как Вы определились с картой и собрали снаряжение в рейд, Вы появитесь в одной из рандомных точек, Ваша цель забить инвентарь ценными предметами, сбежать из Таркова, закончив рейд и сохранив снаряжение. В случае смерти все Ваши вещи пропадут, поэтому стоит их страховать, в таком случае есть шанс, что игроки не найдут снаряжение и оно вернётся в течение 48 часов.

Выход из Таркова придётся искать самостоятельно, так как никаких карт у Вас не будет, в помощь может прийти онлайн карта, которую стоит заранее открыть на телефоне. Усложняет ситуацию то, что выйти можно только через те выходы, название которых отображается после двойного нажатия клавиши "O"

Графика. В игре есть достаточно большие настройки графики и PostFX, правда, нельзя сказать что она слишком современная, Escape From Tarkov предназначен как для средних ПК, так и для мощных. Стоит упомянуть, что игра разработана на движке Unity.

Рассказывать о вселенной Таркова можно долго, поэтому если Вас заинтересовала игра - посмотрите несколько видео и подумайте, возможно, она стоит своих денег. Учтите, что поблажек от Escape From Tarkov ждать не стоит: при неправильном использовании стратегических запасов в начале, вполне себе можно запороть игру и придётся обнулять прогресс.