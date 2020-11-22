MacBook на SoC M1 имеют геймерский потенциал
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В интернете эксперты опубликовали фотографии разобранного MacBook с SoC Apple M1 на архитектуре ARM. По фотографиям можно заметить, что ноутбук практически никак не отличается от прошлой версии ноутбука с процессорами от Intel. А уменьшенный уровень шума от вентилятора связан лишь с улучшенной энергоэффективностью чипа.
Так как MacOC поддерживает далеко не все игры, владельцы MacBook используют эмулятор Rosetta 2 или CrossOver для их запуска. Также энтузиасты составили Google Таблицу, куда вносят список игр которые MacBook запускает или не запускает. В таблице присутствуют такие параметры: возможен ли запуск, на чём было запущено (эмулятор/MacOC), заданные настройки, выдаваемая частота кадров, примечания (краши/баги), версия ноутбука, источник.
На данный момент в ней 168 игр, 122 из которых MacBook может запустить. В Among Us на MacBook Pro стоимостью 1499$ можно поиграть в 60 кадров 1080p, а Borderlands 3 вполне может пойти почти в 30 кадров 1080p на нормальных настройках. Call Of Duty: Black Ops III может запуститься в 60 кадров на стандартных настройках. Вполне неплохие результаты для ультратонкого тринадцатидюймового ноутбука.
Ранее у владельцев MacBook была возможность установить ОС Windows 10 через BootCamp, но на новом ноутбуке с SoC Apple M1 такой возможности нет.
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