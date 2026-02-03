Поставка этих дронов другим странам не рассматривается

Министерство обороны Великобритании планирует утилизировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Watchkeeper производства Thales в рамках поэтапного их вывода из эксплуатации. Об этом сообщает издание UK Defence Journal, ссылаясь на ответ министра по оборонным закупкам страны Люка Полларда на парламентский запрос. Источник изображения: Министерство обороны ВеликобританииБританский чиновник отметил, что Лондон не рассматривает передачу этих БПЛА другим странам, намекая на их несоответствие современным боевым действиям. По его словам, в 2010 году, когда эти беспилотники приняли на вооружение, никто не практиковал применение миниатюрных и недорогих дронов, которые могли выполнять аналогичные задачи, поэтому Watchkeeper ещё был решением. Однако теперь всё изменилось – есть более экономичные и эффективные платформы, заменяющие Watchkeeper.

На постепенный вывод БПЛА Watchkeeper из эксплуатации будет потрачено 115,8 миллиона фунтов стерлингов. В рамках данного финансирования военные продолжат утилизировать дроны вплоть до 2027 года, ожидая их замены. Ожидается, что Watchkeeper будет заменён разрабатываемым БПЛА Corvus. Первая поставка этих беспилотников запланирована в 2026 году, поэтому военные получат их раньше, чем выведут из эксплуатации Watchkeeper.