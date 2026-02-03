Министерство обороны Великобритании планирует утилизировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Watchkeeper производства Thales в рамках поэтапного их вывода из эксплуатации. Об этом сообщает издание UK Defence Journal, ссылаясь на ответ министра по оборонным закупкам страны Люка Полларда на парламентский запрос.Британский чиновник отметил, что Лондон не рассматривает передачу этих БПЛА другим странам, намекая на их несоответствие современным боевым действиям. По его словам, в 2010 году, когда эти беспилотники приняли на вооружение, никто не практиковал применение миниатюрных и недорогих дронов, которые могли выполнять аналогичные задачи, поэтому Watchkeeper ещё был решением. Однако теперь всё изменилось – есть более экономичные и эффективные платформы, заменяющие Watchkeeper.
На постепенный вывод БПЛА Watchkeeper из эксплуатации будет потрачено 115,8 миллиона фунтов стерлингов. В рамках данного финансирования военные продолжат утилизировать дроны вплоть до 2027 года, ожидая их замены. Ожидается, что Watchkeeper будет заменён разрабатываемым БПЛА Corvus. Первая поставка этих беспилотников запланирована в 2026 году, поэтому военные получат их раньше, чем выведут из эксплуатации Watchkeeper.