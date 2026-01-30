Повышение НДС на 0,8% в течение 10 лет позволит выделить 31 миллиард швейцарских франков на оборону

Федеральный совет Швейцарии решил выделить дополнительные средства на финансирование оборонных нужд с учётом напряжённой геополитической ситуации в мире. Начиная с 2028 года, на оборону будут потрачены дополнительные 31 миллиард швейцарских франков (около 40,5 миллиарда долларов США). Источник изображения: Reuters, Denis BalibouseУвеличение расходов на оборону произойдёт за счёт увеличения налога с продаж (НДС), который поднимается на 0,8% в течение десятилетия с 2028 года. Таким образом, временное повышение налогов может обеспечить финансирование оборонных нужд. Швейцарское правительство в своём заявлении акцентирует внимание на том, что мир стал более нестабильным и небезопасным, а международный порядок, основанный на международном праве, находится под угрозой. По этой причине в Бёрне видят необходимость укрепить свои оборонные возможности.

Не уточняется, на что именно потратят многомиллиардное финансирование. Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер сообщил о планах пересмотреть приоритеты краткосрочных закупок, сделав акцент на борьбу с небольшими дронами, информационные технологии и радиоэлектронную разведку.

Может быть интересно

В настоящее время расходы Швейцарии на свою оборону находятся на уровне около 1% от ВВП. Повышение НДС для получения дополнительного финансирования увеличит показатель до 1,3% - 1,5% от ВВП. Соответствующий план ещё предстоит одобрить на заседании парламента, а после окончательно утвердить на референдуме, запланированном в следующем году.