Nacvark
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
Десятки ударов пришлись на объекты террористической организации, ответственной за недавнее нападение на американских военных

Армия США нанесла масштабный удар по десяткам объектов в Сирии, где находились террористы. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на официальные заявления высокопоставленных чиновников Пентагона.

Министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул, что нанесённый удар по местам размещения террористических ячеек не является актом объявления войны, а лишь возмездием. Дело в том, что в этом месяце в Сирии террористы открыли огонь по американским военных, в результате чего были раненые и погибшие среди личного состава. Тогда американские власти пообещали нанести серьёзный ответный удар.

По заявлению Центрального командование Армии США, удары были нанесены по более чем 70 целям при поддержке иорданских истребителей. Власти Сирии полностью поддерживает удары по террористам, действующих на сирийских территориях, подтверждая приверженность коалиционной борьбе с терроризмом.

Источник Reuters утверждает, что удары были осуществлены с помощью истребителей F-15, самолётов-штурмовиков A-10 Thunderbolt II, вертолётов AH-64 Apache и реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

#сша #сирия
Источник: reuters.com
