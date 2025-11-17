Они будут патрулировать государственные границы страны

Пограничная служба Польши получила на своё вооружение два самолёта L-410 Turbolet, которые будут использоваться для патрулирования государственных границ страны и Европейского союза. Об этом сообщает польское ведомство в своих социальных сетях, прикладывая фотографии техники.

В сообщении польской пограничной службы подчёркивают, что новый самолёт позволит пограничникам более эффективно осуществлять контроль сухопутных и морских границ, вне зависимости от погодных условий и в течение всего дня. Самолёты сократят время реагирования на угрозы и улучшат координацию с другими службами. Стоимость двух переданных польским пограничникам самолётов в модификации L-410UVP-E20 составляет около 110 миллионов польских злотых или 28 миллионов долларов.

L-410 Turbolet был разработан в 1960-х годах и совершил свой первый полёт в 1969 году. С тех пор самолёт неоднократно усовершенствовали в зависимости от требований рынка. Переданный польским пограничникам L-410 оснащён радиолокационной станцией для обнаружения и идентификации объектов на суше и воде, оптико-электронной системой обнаружения, спутниковой связью и спасательным оборудованием.