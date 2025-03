DuckDuckGo осторожно внедряет ИИ в поисковые продукты, позволяя пользователям контролировать степень его участия.

В то время как Google активно внедряет ИИ в поисковые алгоритмы, DuckDuckGo делает это осторожно, оставляя пользователям выбор. Компания внедряет искусственный интеллект в поиск, но без навязывания технологий, что может понравиться тем, кто хочет контролировать уровень автоматизированной обработки данных.

По информации The Verge, DuckDuckGo готовится к полноценному запуску ИИ-ответов в поиске, а также интегрирует ИИ в чат-бот Duck.ai. Эти инструменты уже выходят из стадии тестирования. В отличие от конкурентов, сервис предлагает гибкие настройки — пользователи могут выбрать, как часто им будут предлагаться ответы на основе искусственного интеллекта.

В 2023 году компания представила DuckAssist — функцию, позволяющую получить краткие ИИ-ответы, но без агрессивного вмешательства в результаты поиска. В настройках браузера можно выбрать режимы Assist, Sometimes, On-demand, Often или Never, что даёт пользователям контроль над частотой появления ИИ-контента. Например, режим On-demand показывает такие ответы только при нажатии специальной кнопки, а Often делает их более частыми.

По словам генерального директора DuckDuckGo Габриэля Вайнберга, пока ИИ используется только в 20% поисковых запросов, но этот показатель постепенно будет расти. Главное отличие от конкурентов — сохранение полной анонимности. Поисковик скрывает IP-адреса пользователей и не передаёт их данные для обучения моделей. Среди доступных ИИ-движков пользователи могут выбрать GPT-4o mini, o3-mini, Llama 3.3, Mistral Small 3 и Claude 3 Haiku. Новые функции можно протестировать на платформе Duck.ai или прямо в поиске DuckDuckGo.