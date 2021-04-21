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Компания по кибербезопасности «Group-IB» заявила, что на пользователей «Facebook» и «Facebook Messenger» готовится масштабная хакерская атака. Атака может произойти на любого пользователя из 84 стран мира.

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Злоумышленники пишут пользователям, предлагая скачать версии мессенджера, которых не существует. По их словам, это более улучшенная версия, и имеет множество новых функций. Названия они так же используют очень похожие на оригинальные, например: «Messanger», «Meseenger», «Masssengar». И часто, люди по невнимательности поддаются на данное предложение. Так же хакеры используют аватар мессенджера, который схож с оригинальным аватаром официального приложения. Некоторые мошенники предлагают «апгрейдить» приложение с помощью Gold версии.

Целью всех мошенников естественно является получение доступа к аккаунтам и личной информации пользователей. В сообщениях с фейковыми улучшенными приложениями есть короткая ссылка, перейдя по которой пользователи попадают на ненастоящий сайт с формой для авторизации. Вводя свои данные в эту форму, пользователь теряет свой аккаунт и доступ к нему, а персональные данные оказываются у злоумышленников.

Специалисты кибербезопасности на данный момент обнаружили более пяти с половиной тысяч рекламных публикаций хакеров и тысячу поддельных профилей.

Эксперты рекомендуют скачивать приложения и обновления для них только в официальных магазинах мобильных приложений.