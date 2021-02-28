Открывает подборку интересный аксессуар для гитары. Зажим очень просто разместить на гитаре, он не травмирует струны и с его помощью можно играть сложные композиции. Есть специальные резиновые накладки. Зажим смотрится аккуратно. Цвет зажима можно подобрать на странице продавца. Отзывов более 600.

Цена US $3.59

Перейти в магазин

реклама

Далее велосипедный фонарь. Обычно, такого типа фонарь прикрепляют сзади велосипеда, и он довольно ярко светит в ночное время. Фонарь подойдет для любого велосипеда, USB кабель для зарядки идет в комплекте. У продавца можно выбрать разные фонари. Отзывов более 1300. Цена низкая, но стоит учесть, что доставка платная.

Цена US $4.14 - 4.54

Перейти в магазин

А это эластичный наколенник. Наколенник подойдет для занятий спортом, после травм и во время лечения и восстановления. Наколенники доступны к заказу в шести разных размерах и в пяти цветах. Наколенники довольно тугие, но тянутся. У товара более 800 отзывов.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Цена US $2.38 - 2.99

Перейти в магазин

Далее водонепроницаемый чехол для смартфонов. Чехол хорошо закрывается, на нем есть дополнительный шнурок. Чехол довольно большой, поэтому в него сможет поместиться практически любой смартфон. Хотя, на всякий случай, эту деталь стоит уточнить. Цвета чехлов можно выбрать.

реклама

Цена US $1.62

Перейти в магазин

Накануне весеннего праздника такой подарок любой девушке будет приятен. Это небольшие часы черного цвета с принтом ромашек. Так же дополнительно есть плетеный браслет с ромашкой. Браслет можно использовать по назначению, или в качестве резинки для волос. О дополнительной подарочной упаковке можно спросить у продавца.

Цена US $3.58 - 3.88

Перейти в магазин

Далее проводная игровая мышь. У мыши есть шесть кнопок для быстрой и удобной игры. Дизайн классический и не навязчивый. Мышь удобная и понравится любому геймеру. Цена мыши довольно низкая, а отзывов более 1000.

Цена US $4.92

Перейти в магазин

А это большой войлочный коврик для мыши. Но данный коврик настолько большой, что на нем поместится не только мышь, но и вся клавиатура. Коврик для мыши изготовлен из войлока, поэтому за ним просто ухаживать, он не скользит. У товара более 400 отзывов.

Цена US $4.89

Перейти в магазин

Все уже знают, какую пользу приносят такого плана ленты в любых тренировках. От цвета ленты зависит и нагрузка, некоторые плотнее, а некоторые тоньше. Есть несколько черных лент с разной плотностью. Отдельно можно приобрести и чехол для них.

реклама





Цена US $0.82 - 2.84

Перейти в магазин

Данные аксессуары для кухни помогут привести в порядок ваши специи. Эти держатели для баночек можно прикрепить на полку, в шкафу, или просто на стене. Баночки со специями станет удобно размещать в одном месте. Такие держатели помогут правильно воспользоваться местом и выглядеть ваши баночки будут гармонично. Отзывов более 3000.

реклама

Цена US $2.98 - 3.98

Перейти в магазин

А это милый и маленький ночник. Ночник представляет собой несколько светящихся грибочков. Отлично подойдет для любой детской комнаты. Ночник светодиодный и потребляет очень мало электроэнергии, поэтому его можно оставлять на всю ночь. У товара более 400 отзывов.

Цена US $2.20

реклама

Перейти в магазин

Замыкает подборку стильная бутылка для воды. Такие бутылки очень удобно брать с собой на пробежку или в спортзал. Можно просто брать с собой на прогулки. Бутылка герметично закрывается, из нее удобно пить. Можно приобрести бутылку разных цветов. Так же есть два разных объема. Отзывов более 1900.

Цена US $4.90 - 4.95

Перейти в магазин

реклама

Еще больше товаров со скидками тут

Переходи и подписывайся на мой Телеграмм канал, там еще больше интересного!

Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.