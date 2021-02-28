Интересные товары с Aliexpress до 400 рублей: фонарь, ночник, часы, мышь и другие
Аксессуар для гитары
Открывает подборку интересный аксессуар для гитары. Зажим очень просто разместить на гитаре, он не травмирует струны и с его помощью можно играть сложные композиции. Есть специальные резиновые накладки. Зажим смотрится аккуратно. Цвет зажима можно подобрать на странице продавца. Отзывов более 600.
Цена US $3.59
Велосипедный фонарь
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Далее велосипедный фонарь. Обычно, такого типа фонарь прикрепляют сзади велосипеда, и он довольно ярко светит в ночное время. Фонарь подойдет для любого велосипеда, USB кабель для зарядки идет в комплекте. У продавца можно выбрать разные фонари. Отзывов более 1300. Цена низкая, но стоит учесть, что доставка платная.
Цена US $4.14 - 4.54
Наколенник
А это эластичный наколенник. Наколенник подойдет для занятий спортом, после травм и во время лечения и восстановления. Наколенники доступны к заказу в шести разных размерах и в пяти цветах. Наколенники довольно тугие, но тянутся. У товара более 800 отзывов.
Цена US $2.38 - 2.99
Водонепроницаемый чехол
Далее водонепроницаемый чехол для смартфонов. Чехол хорошо закрывается, на нем есть дополнительный шнурок. Чехол довольно большой, поэтому в него сможет поместиться практически любой смартфон. Хотя, на всякий случай, эту деталь стоит уточнить. Цвета чехлов можно выбрать.
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Цена US $1.62
Женские часы
Накануне весеннего праздника такой подарок любой девушке будет приятен. Это небольшие часы черного цвета с принтом ромашек. Так же дополнительно есть плетеный браслет с ромашкой. Браслет можно использовать по назначению, или в качестве резинки для волос. О дополнительной подарочной упаковке можно спросить у продавца.
Цена US $3.58 - 3.88
Игровая мышь
Далее проводная игровая мышь. У мыши есть шесть кнопок для быстрой и удобной игры. Дизайн классический и не навязчивый. Мышь удобная и понравится любому геймеру. Цена мыши довольно низкая, а отзывов более 1000.
Цена US $4.92
Большой коврик для мыши
А это большой войлочный коврик для мыши. Но данный коврик настолько большой, что на нем поместится не только мышь, но и вся клавиатура. Коврик для мыши изготовлен из войлока, поэтому за ним просто ухаживать, он не скользит. У товара более 400 отзывов.
Цена US $4.89
Ленты для тренировок
Все уже знают, какую пользу приносят такого плана ленты в любых тренировках. От цвета ленты зависит и нагрузка, некоторые плотнее, а некоторые тоньше. Есть несколько черных лент с разной плотностью. Отдельно можно приобрести и чехол для них.
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Цена US $0.82 - 2.84
Аксессуар для кухни
Данные аксессуары для кухни помогут привести в порядок ваши специи. Эти держатели для баночек можно прикрепить на полку, в шкафу, или просто на стене. Баночки со специями станет удобно размещать в одном месте. Такие держатели помогут правильно воспользоваться местом и выглядеть ваши баночки будут гармонично. Отзывов более 3000.
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Цена US $2.98 - 3.98
Ночник
А это милый и маленький ночник. Ночник представляет собой несколько светящихся грибочков. Отлично подойдет для любой детской комнаты. Ночник светодиодный и потребляет очень мало электроэнергии, поэтому его можно оставлять на всю ночь. У товара более 400 отзывов.
Цена US $2.20
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Спортивная бутылка
Замыкает подборку стильная бутылка для воды. Такие бутылки очень удобно брать с собой на пробежку или в спортзал. Можно просто брать с собой на прогулки. Бутылка герметично закрывается, из нее удобно пить. Можно приобрести бутылку разных цветов. Так же есть два разных объема. Отзывов более 1900.
Цена US $4.90 - 4.95
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