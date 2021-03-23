Тестирование кучи термопасты с Алиэкспресс - дорогие, дешевые, эффективные, никакие, серые, белые
Всем приветы! Начал я тестировать термопасту исключительно из любопытства, на простом стенде. Однако со временем, количество образцов стало достаточно большим и появился уже спортивный интерес, перепробовать все пасты. Все результаты я собирал вместе и оформлял в виде таблиц и графиков. В какой-то момент я понял, что стенд надо менять, Однако снова тестировать все пасты на новом стенде, это займет очень много времени, поэтому я отберу некоторые пасты для повторного тестирования на одном из воздушных суперкулеров и достаточно горячих процов. А пока опубликую накопленный материал. Встречаем: много никому неизвестной термопасты с алиэкспресс! Погнали!
реклама
Возможно, кто-то из читающих видел все эти результаты, но материал, который я готовлю, я планирую опубликовать на нескольких площадках. И публиковать вторую часть без первой, нехорошо. Я прекрасно понимаю, что стенд, с которым я начинал и продолжаю до сих пор, ущербный, однако отступать от него я пока не буду, чтобы новые термопасты можно было хотя бы примерно сравнить. О стенде позже.
Участники тестирования
Я кратко познакомлю со всеми участниками и сделаю групповые фото. Иначе тут будет километровая простыня.
реклама
GD900 — Популярная термопаста. Проверенная временем и нагревом. Однако бывают разные по качеству образцы.
Aigo ZER-07 — Золотистая паста от Aigo.
HY880 — Средний класс от Halnziye.
GD900-1 — Более продвинута версия GD900, якобы добавлено серебро.
реклама
GD007 — Топовая паста от Foshan High Conductivity Electronics.
HY510 - Обычная недорогая паста
HY410 —Тоже обычная паста начального уровня.
Aerocool Baraf — Эту пасту регулярно просили протестировать, как новинку на тот момент.
реклама
Aerocool Baraf-S — И сразу же улучшенная версия Baraf.
PCCooler GT-1 — Очень неплохая паста была по характеристикам...
Shin-Etsu 7783 — Японские технологии.
PCCooler GT-2 — Вторая попытка для пасты GT от PCCooler.
HY710 — Cеребристая паста от Halnziye.
HY810 — В меру известная паста, иногда мелькает в использовании у людей.
Thermalrigth TFX — Одна из топовых паст. Дорого, мощно, брендово. На ней я понял, что стенд надо менять, ибо она не может раскрыться.
Жидкий металл (чистый галлий) — Жидкий металл для бедных. Все еще жидкий металл по эффективности, однако требует нагрева для нанесения.
GD100 — Одна из простых и начальных паст от Foshan.
GD220 — Еще одна из простых и начальных паст от Foshan.
GD280 — Очень похожа на GD100.
HY610 — Золотистая паста от Halnziye.
GD450 — Золотистая паста от Foshan.
GD380 — Также очередная похожая паста. Видов паст много, разницы и смысла - мало.
GD460 — Серебристая паста от Foshan.
DRG-102 — Просто и недорого.
HC-151 — Паст HC-XXX несколько, это одна из них. Серая.
ZP 1.22 W/mk — Паста без опознавательных знаков, ну кроме ZP.
GD66 — Еще одна начальная паста. Серая.
HT-GY260 — Одна модель, несколько видов тары, разная теплопроводность.
YJ-W100 — Есть две пасты с таким названием, белая и серая.
PCCooler A1 — Лучшая паста в ассортименте PCCooler.
YJ-G190 — Просто паста, мало кому известная и еще меньше кому-то нужная.
AVE 1.17 W/mk — Странная паста в черных пакетах. "Аве, Цезарь!" - постоянно всплывает в голове эта фраза )
火箭 (Огненная стрела (ракета)) 5.93 w/mk — Надписи только на китайском.
HT-GD660 — Еще одно «золото». Пасты много и недорого.
HY420 — Вариация HY4XX.
ZF-12 — Изначальный план наверное был захватить топ китайских паст.
Stars-700 — Серебристая паста от Stars.
YJ-W100 — Лот один, приходит паста другая. Вариантов пасты две. Ничего не понятно.
HT-WT160 — Дешево и много.
HY-A8 — Первая среди паст из другой весовой категории от Halnziye.
HC-131 — Достаточно дорогая паста, от того просто не нужная.
JSD-2042Y — Лот один, приходит другая. По заверению продавца "Эта лучше".
Arctic MX-4 2019 — Свежая версия отличной пасты.
HY-A9 — Еще один вариант пасты из высшей лиги, среди ассортимента Halnziye.
HY883 — Самый лучший вариант пасты HY8хх.
HY-T1 — Паста, в комплектации которой есть много всего.
GD32 — Самая простая и дешевая паста от Foshan.
HY-P11 — Предтоп Halnziye.
HT-SR760 — Серебристая и дорогая паста.
HY-P13 — Самая старшая термопаста в ассортименте.
HY530PI — Очень интересно было увидеть розовую термопасту.
TU-746 — В описании фигурирует паяльная паста и термопаста.
ZC-T001 — Редко встречается и мало кому нужна.
HC-TG150 —Термопаста оказалась достаточно эффективной для своей цены. Прям поражен был. Однако что будет со временем - хз.
Arctic MX-2 2019 — И еще одна популярная паста, которая получила обновление.
Vipben — Кроме цвета и название на этикетке, неизвестно больше ничего.
PCCooler A3 — Еще одна паста от PCCooler.
Huitixi — От фирмы, со странным названием Huitixi есть несколько паст, одна из них.
Jakemy JM-SW-02 — Неплохая термопаста от производителя инструментов.
КПТ-8 от «Connetor» — Отличная версия КПТ-8.
Kafuter K-5211 — Производитель вполне известен. Kafuter - производит герметик, клей и теплопроводный клей. И вот одна паста.
Aigo Pro Gaming — Один из вариантов термопасты от фирмы, которая производит кулеры, водянки и еще несколько видов товаров. Aigo.
QM850 — Термопаста в банке, встречается нечасто.
DHAS-12 — Редкая, дорогая и эффективная паста.
Tanbassh MX-4G900 — Недавно появившаяся паста, название сочетает в себе и MX-4 и GD900.
IArmour (IN.CLOON) S6 —Тоже редкая, очень дорогая и эффективная паста, со сложным названием.
Aigo Pro — Еще одна термопа от Aigo.
Aigo ZER-09 — Серебристая паста от них же.
Aigo Pro 11 — Предтоп.
Aigo Pro 13 — Топ среди паст Aigo.
ZF-12 Evo — Обновление неплохой термопасты от Thermagic.
ZF-14/ZF-EX — Самая старшая паста среди Thermagic.
Snowman MTG2 — Многие знают кулер "снеговик", а теперь еще и паста.
Alseye T9+ Platinum — Лучшая паста от фирмы Alseye. Фирма занимается охлаждением.
Тестовый стенд и методика тестирования
Тест проводил на старом стенде, который холодный по нынешним меркам: Phenom II X4 955 @3.8 GHz С3, и в пару ему стоит кулер Zalman CNPS10 Performa, обороты залочены на максимуме. Нагревала всё AIDA64 - Stress FPU, 45 минут. Температура старта теста 23.5 градуса по Цельсию, двери и окна закрыты. Наносим каплю пасты, прижимаем, прокручиваем и затягиваем винты. В случае густой пасты - грею как пасту, так и поверхности. Между пастами чищу Нефрасом С2-80/120 «калошей»/«галошей».
Характеристики
Характеристики собрал откуда смог - магазины, форумы, оф. сайты. Где-то вообще нет инфы. Хотел спрятать таблицу под спойлер, но почему-то он не работал.
Результаты
Цена
Цены я не обновлял несколько месяцев. Но долларовая цена меняется не сильно, поэтому вполне можно ориентироваться на данный график.
Итог
Это было очень краткое изложение 2-х лет работы и n-ого количества потраченных денег. Стенд старый, и я это знаю , но он позволил отсеять откровенный мусор, Я буду снова тестировать некоторые пасты на одном из воздушных суперкулеров и более горячем камне.
Я продолжу тестировать пасты на старом стенде и готовить новый список для повторного тестирования.
Это очень краткое изложение, но я думаю многие видели все обзоры по отдельности на каждую пасту. Однако самое главное - это последние 2 графика.
Я никого не призываю покупать какую-либо пасту. Я протестировал из любопытства, дальше решать вам. Большинство тестов паст скорее предостережение.
Всем спасибо, всем пока. Критику и вопросы принимаю.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила