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Всем приветы! Начал я тестировать термопасту исключительно из любопытства, на простом стенде. Однако со временем, количество образцов стало достаточно большим и появился уже спортивный интерес, перепробовать все пасты. Все результаты я собирал вместе и оформлял в виде таблиц и графиков. В какой-то момент я понял, что стенд надо менять, Однако снова тестировать все пасты на новом стенде, это займет очень много времени, поэтому я отберу некоторые пасты для повторного тестирования на одном из воздушных суперкулеров и достаточно горячих процов. А пока опубликую накопленный материал. Встречаем: много никому неизвестной термопасты с алиэкспресс! Погнали!

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Возможно, кто-то из читающих видел все эти результаты, но материал, который я готовлю, я планирую опубликовать на нескольких площадках. И публиковать вторую часть без первой, нехорошо. Я прекрасно понимаю, что стенд, с которым я начинал и продолжаю до сих пор, ущербный, однако отступать от него я пока не буду, чтобы новые термопасты можно было хотя бы примерно сравнить. О стенде позже.

Участники тестирования

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Я кратко познакомлю со всеми участниками и сделаю групповые фото. Иначе тут будет километровая простыня.

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GD900 — Популярная термопаста. Проверенная временем и нагревом. Однако бывают разные по качеству образцы.

Aigo ZER-07 — Золотистая паста от Aigo.

HY880 — Средний класс от Halnziye.

GD900-1 — Более продвинута версия GD900, якобы добавлено серебро.

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GD007 — Топовая паста от Foshan High Conductivity Electronics.

HY510 - Обычная недорогая паста

HY410 —Тоже обычная паста начального уровня.

Aerocool Baraf — Эту пасту регулярно просили протестировать, как новинку на тот момент.

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Aerocool Baraf-S — И сразу же улучшенная версия Baraf.

PCCooler GT-1 — Очень неплохая паста была по характеристикам...

Shin-Etsu 7783 — Японские технологии.

PCCooler GT-2 — Вторая попытка для пасты GT от PCCooler.

HY710 — Cеребристая паста от Halnziye.

HY810 — В меру известная паста, иногда мелькает в использовании у людей.

Thermalrigth TFX — Одна из топовых паст. Дорого, мощно, брендово. На ней я понял, что стенд надо менять, ибо она не может раскрыться.

Жидкий металл (чистый галлий) — Жидкий металл для бедных. Все еще жидкий металл по эффективности, однако требует нагрева для нанесения.

GD100 — Одна из простых и начальных паст от Foshan.

GD220 — Еще одна из простых и начальных паст от Foshan.

GD280 — Очень похожа на GD100.

HY610 — Золотистая паста от Halnziye.

GD450 — Золотистая паста от Foshan.

GD380 — Также очередная похожая паста. Видов паст много, разницы и смысла - мало.

GD460 — Серебристая паста от Foshan.

DRG-102 — Просто и недорого.

HC-151 — Паст HC-XXX несколько, это одна из них. Серая.

ZP 1.22 W/mk — Паста без опознавательных знаков, ну кроме ZP.

GD66 — Еще одна начальная паста. Серая.

HT-GY260 — Одна модель, несколько видов тары, разная теплопроводность.

YJ-W100 — Есть две пасты с таким названием, белая и серая.

PCCooler A1 — Лучшая паста в ассортименте PCCooler.

YJ-G190 — Просто паста, мало кому известная и еще меньше кому-то нужная.

AVE 1.17 W/mk — Странная паста в черных пакетах. "Аве, Цезарь!" - постоянно всплывает в голове эта фраза )

火箭 (Огненная стрела (ракета)) 5.93 w/mk — Надписи только на китайском.

HT-GD660 — Еще одно «золото». Пасты много и недорого.

HY420 — Вариация HY4XX.

ZF-12 — Изначальный план наверное был захватить топ китайских паст.

Stars-700 — Серебристая паста от Stars.

YJ-W100 — Лот один, приходит паста другая. Вариантов пасты две. Ничего не понятно.

HT-WT160 — Дешево и много.

HY-A8 — Первая среди паст из другой весовой категории от Halnziye.

HC-131 — Достаточно дорогая паста, от того просто не нужная.

JSD-2042Y — Лот один, приходит другая. По заверению продавца "Эта лучше".

Arctic MX-4 2019 — Свежая версия отличной пасты.

HY-A9 — Еще один вариант пасты из высшей лиги, среди ассортимента Halnziye.

HY883 — Самый лучший вариант пасты HY8хх.

HY-T1 — Паста, в комплектации которой есть много всего.

GD32 — Самая простая и дешевая паста от Foshan.

HY-P11 — Предтоп Halnziye.

HT-SR760 — Серебристая и дорогая паста.

HY-P13 — Самая старшая термопаста в ассортименте.

HY530PI — Очень интересно было увидеть розовую термопасту.

TU-746 — В описании фигурирует паяльная паста и термопаста.

ZC-T001 — Редко встречается и мало кому нужна.

HC-TG150 —Термопаста оказалась достаточно эффективной для своей цены. Прям поражен был. Однако что будет со временем - хз.

Arctic MX-2 2019 — И еще одна популярная паста, которая получила обновление.

Vipben — Кроме цвета и название на этикетке, неизвестно больше ничего.

PCCooler A3 — Еще одна паста от PCCooler.

Huitixi — От фирмы, со странным названием Huitixi есть несколько паст, одна из них.

Jakemy JM-SW-02 — Неплохая термопаста от производителя инструментов.

КПТ-8 от «Connetor» — Отличная версия КПТ-8.

Kafuter K-5211 — Производитель вполне известен. Kafuter - производит герметик, клей и теплопроводный клей. И вот одна паста.

Aigo Pro Gaming — Один из вариантов термопасты от фирмы, которая производит кулеры, водянки и еще несколько видов товаров. Aigo.

QM850 — Термопаста в банке, встречается нечасто.

DHAS-12 — Редкая, дорогая и эффективная паста.

Tanbassh MX-4G900 — Недавно появившаяся паста, название сочетает в себе и MX-4 и GD900.

IArmour (IN.CLOON) S6 —Тоже редкая, очень дорогая и эффективная паста, со сложным названием.

Aigo Pro — Еще одна термопа от Aigo.

Aigo ZER-09 — Серебристая паста от них же.

Aigo Pro 11 — Предтоп.

Aigo Pro 13 — Топ среди паст Aigo.

ZF-12 Evo — Обновление неплохой термопасты от Thermagic.

ZF-14/ZF-EX — Самая старшая паста среди Thermagic.

Snowman MTG2 — Многие знают кулер "снеговик", а теперь еще и паста.

Alseye T9+ Platinum — Лучшая паста от фирмы Alseye. Фирма занимается охлаждением.

Тестовый стенд и методика тестирования

Тест проводил на старом стенде, который холодный по нынешним меркам: Phenom II X4 955 @3.8 GHz С3, и в пару ему стоит кулер Zalman CNPS10 Performa, обороты залочены на максимуме. Нагревала всё AIDA64 - Stress FPU, 45 минут. Температура старта теста 23.5 градуса по Цельсию, двери и окна закрыты. Наносим каплю пасты, прижимаем, прокручиваем и затягиваем винты. В случае густой пасты - грею как пасту, так и поверхности. Между пастами чищу Нефрасом С2-80/120 «калошей»/«галошей».

Характеристики

Характеристики собрал откуда смог - магазины, форумы, оф. сайты. Где-то вообще нет инфы. Хотел спрятать таблицу под спойлер, но почему-то он не работал.

Результаты





Цена

Цены я не обновлял несколько месяцев. Но долларовая цена меняется не сильно, поэтому вполне можно ориентироваться на данный график.

Итог

Это было очень краткое изложение 2-х лет работы и n-ого количества потраченных денег. Стенд старый, и я это знаю , но он позволил отсеять откровенный мусор, Я буду снова тестировать некоторые пасты на одном из воздушных суперкулеров и более горячем камне.

Я продолжу тестировать пасты на старом стенде и готовить новый список для повторного тестирования.

Это очень краткое изложение, но я думаю многие видели все обзоры по отдельности на каждую пасту. Однако самое главное - это последние 2 графика.

Я никого не призываю покупать какую-либо пасту. Я протестировал из любопытства, дальше решать вам. Большинство тестов паст скорее предостережение.

Всем спасибо, всем пока. Критику и вопросы принимаю.