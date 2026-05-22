Авиастроители завершили лётные испытания самолёта Ту‑214, оснащённого новым российским устройством для очистки воздуха от озона. Изделие полностью импортозамещенное.

Инженеры «Туполева» совместно с коллегами из ОКБ «Кристалл» успешно завершили лётные испытания и процедуру сертификации озонового конвертера отечественного производства для самолёта Ту-214. Задача этого оборудования — очищать наружный воздух перед подачей в герметичную кабину, где дышат пассажиры и пилоты. Особую актуальность проблема приобретает за пределами 10-километровой отметки: там концентрация токсичного озона в атмосфере многократно возрастает.







Изображение:Qwen

Проверки проходили на летающей лаборатории Ту-214, оснащённой новыми конвертерами. Совместная бригада специалистов «Туполева» и ФГУП ГосНИИ ГА изучила работу изделий в связке с комплексной системой климат-контроля и произвела замеры содержания озона внутри салона. Результаты подтвердили: пассажиры и экипаж надёжно защищены от вредного газа на любых эшелонах. Полёты целенаправленно выполнялись над северными широтами — именно там фиксируются пиковые концентрации озона.

реклама

Устройство, созданное в ОКБ «Кристалл», базируется исключительно на российских компонентах. По своим присоединительным размерам и принципу работы оно полностью взаимозаменяемо с прежними импортными образцами, которые устанавливались на Ту-204/214 и не имели отечественных дублёров. Более того, российский конвертер оказался почти в два раза легче зарубежного аналога, что напрямую улучшает эксплуатационные характеристики лайнера.

В ходе опытно-конструкторской работы предприятие также освоило современную технологию нанесения каталитического покрытия. Этот успех не только снимает зависимость от иностранных поставщиков для парка Ту-214, но и создаёт технологический задел для импортозамещения аналогичных систем на других типах российских воздушных судов. Успешная сертификация конвертера — ещё один шаг к полному технологическому суверенитету отечественной авиации. Безусловно, импортозамещение одного компонента — лишь малая часть масштабной задачи, но именно такие, казалось бы, локальные победы постепенно и складываются в общую картину независимости российской гражданской авиации от зарубежных поставок.