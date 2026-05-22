Блогер и бывший сотрудник тольяттинского автогиганта KhaDm оценил интерьер будущего кроссовера Lada Azimut. Главным вопросом назвал цену — по его прогнозу, от 2,2 до 2,7 млн рублей.

Автоблогер и экс-инженер АвтоВАЗа KhaDm поделился первыми впечатлениями от ещё не вышедшего на рынок кроссовера Lada Azimut. Пока что ему не удалось протестировать машину в движении — он ознакомился только с салоном и электрорегулируемыми креслами. Тем не менее этого хватило для предварительных выводов.

По словам блогера, интерьер Azimut — это явно лучшее, что когда-либо создавал АвтоВАЗ. Он отметил, что настолько насыщенной оснащением машины у завода не было даже в стадии прототипа. Пластик в салоне оказался мягким, с тиснением — в отличие от гладких и жёстких материалов на ранних образцах. Все кнопки работают, мультимедийная система отзывчива, а подгонка деталей выполнена на высоком уровне.

















Блогер также поделился прогнозом по стоимости новинки. По его оценке, цена Azimut в зависимости от комплектации составит от 2,2 до 2,7 миллиона рублей. «Вопрос только в цене», — резюмировал он, подчеркнув, что сам автомобиль ему понравился. Представитель АвтоВАЗа, по словам KhaDm, подтвердил, что кроссовер появится у дилеров уже в конце 2026 года.

Ранее KhaDm уже высказывал мнение, что символический старт продаж Azimut в этом году может быть организован «для отчёта о полученных медалях». При этом он полагает, что цена в 2026-м будет чуть ниже, чем в 2027-м, однако реально купить машину вряд ли удастся. Тем не менее качество предсерийного образца позволяет надеяться, что АвтоВАЗ наконец выпустил действительно конкурентный продукт — осталось убедиться в этом на ходу и дождаться адекватного ценника.