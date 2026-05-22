Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Легендарные «Бивис и Баттхед» впервые на Netflix: релиз 16 июня 2026 в США
Культовый анимационный дуэт Майка Джаджа (Mike Judge) впервые появится на стриминговом сервисе Netflix. Релиз включает классические эпизоды 1990‑х и первые два сезона возрождённой версии 2022 года

На платформе появятся три тома под названием «Бивис и Баттхед: Коллекция Майка Джаджа» (The Mike Judge Collection: Vol. 1–3) с избранными сериями оригинального шоу MTV. Также сервис добавит первый и второй сезоны возрожденной версии 2022 года, которые изначально выходили на Paramount+. 

                                                                     Изображение: Paramount+

Сериал рассказывает о двух недалёких подростках из Техаса, одержимых тяжёлым металлом; их ежедневные приключения перемежаются язвительными комментариями к музыкальным клипам. Шоу сыграло значительную роль в развитии взрослой анимации: оно проложило дорогу таким проектам, как «Южный парк» (South Park) и «Гриффины» (Family Guy), и породило популярный спин‑офф «Дарья» (Daria).

Майк Джадж вернул персонажей в 2022 году после длительного перерыва. В конце 2025 года перезапуск продлили на четвёртый сезон. Ранее на Netflix появлялся только полнометражный фильм 1996 года «Бивис и Баттхед покоряют Америку» (Beavis and Butt-Head Do America), который показывали на платформе с 2019 по 2020 год. 

#netflix #mike judge #бивис и баттхед
Источник: whats-on-netflix.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе
За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
Юбилейный AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition впервые обнаружили в каталоге магазина
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
Модернизированный космический корабль Starship V3 компании SpaceX готов к дебютному запуску
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
В Gizmochina выбрали пять лучших компактных Bluetooth-колонок 2026 года до $100
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
Миниатюрные конденсаторы стали фаворитом инвесторов на фоне бума искусственного интеллекта
Летняя жара в России спровоцировала возгорания автомобилей
Прошивка NVIDIA G-SYNC Pulsar версии 1.1.6 улучшает работу мониторов в диапазоне от 100 до 180 FPS
США вернули в Израиль монету возрастом 2000 лет с изображением храмовой меноры
Следующая презентация Sony State of Play пройдёт 3 июня
«Рик и Морти» возвращаются: 9-й сезон стартует 24 мая на Adult Swim
Авторы Kingdom Come Deliverance подтвердили работу над ролевой игрой по «Властелину колец»
В Китае открылись предварительные заказы на видеокарту Lisuan Technology 7G100 Founder Edition

Популярные статьи

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter