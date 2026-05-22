Культовый анимационный дуэт Майка Джаджа (Mike Judge) впервые появится на стриминговом сервисе Netflix. Релиз включает классические эпизоды 1990‑х и первые два сезона возрождённой версии 2022 года

На платформе появятся три тома под названием «Бивис и Баттхед: Коллекция Майка Джаджа» (The Mike Judge Collection: Vol. 1–3) с избранными сериями оригинального шоу MTV. Также сервис добавит первый и второй сезоны возрожденной версии 2022 года, которые изначально выходили на Paramount+.

Сериал рассказывает о двух недалёких подростках из Техаса, одержимых тяжёлым металлом; их ежедневные приключения перемежаются язвительными комментариями к музыкальным клипам. Шоу сыграло значительную роль в развитии взрослой анимации: оно проложило дорогу таким проектам, как «Южный парк» (South Park) и «Гриффины» (Family Guy), и породило популярный спин‑офф «Дарья» (Daria).

Майк Джадж вернул персонажей в 2022 году после длительного перерыва. В конце 2025 года перезапуск продлили на четвёртый сезон. Ранее на Netflix появлялся только полнометражный фильм 1996 года «Бивис и Баттхед покоряют Америку» (Beavis and Butt-Head Do America), который показывали на платформе с 2019 по 2020 год.