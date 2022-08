За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Предисловие

Недавно я купил R5 5500 на AliExpress, и решил сделать небольшое сравнительное тестирование трёх процессоров, как оказалось, Zen3 не во всём превосходит старый Zen+, тем временем Intel Comet Lake без помощи предвзятых тестов не всегда способен конкурировать даже с устаревшим Zen+...

Для начала немного расскажу про AMD Ryzen 5 5500, это бюджетный процессор на архитектуре Zen3, покупался на AliExpress: ( aliexpress.ru/item/1005004129078283.html )

Собственно сам процессор, ничего примечательного, естественно я его уже проверил на работоспособность хотя и не использовал еще полноценно:

Устанавливать процессор буду в миниатюрный ПК сборка которого явно раздражала некоторых местных "экспертов" в комментариях...

Сбор результатов

Изначально я планировал выложить все скриншоты результатов в статью, но общее количество скриншотов вышло более 200 шт., потому было решено не делать этого.

Характеристики

Конфигурация ПК . AMD Intel Системная плата Gigabyte B450M H ASRock B560M HDV ОЗУ 2x KVR29N21D8/32

64 GB, Dual Channel, Dual Ranks. 2x M378A1G43TB1-CTD

16 GB, Dual Channel, Dual Ranks. ЦП AMD Ryzen 7 2700X (Zen+)

AMD Ryzen 5 5500 (Zen 3) Intel Core i3-10105F (Comet Lake) Охлаждение ЦП Custom 2U башня, турбина.

~110 Вт. Intel BOX Видеокарта MSI GeForce GTX 1070 AERO OC Sapphire Radeon R9 290 Tri-X Корпус Custom MicroATX (~40x29x10 см.) ATX (~45x42x19.5 см.) Блок питания Chieftec Proton BDF-1000C Chieftec Smart GPS700-A8

CPU Info (AMD) . Ryzen 7 2700X (Zen+, Pinnacle Ridge) Ryzen 5 5500 (Zen 3, Cezanne) Стоимость

(примерно) ~330 $ (~2019 год) ~135 $ (2022 год) Уязвимости 6 шт.

Null Seg, Retbleed, Spec Store Bypass, Spectre V1, Spectre V2, Sysret Ss Attrs. 4 шт.

Spec Store Bypass, Spectre V1, Spectre V2, Sysret Ss Attrs. Набор инструкций SMT, MMX(+), SSE(1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2, 4A), AVX(1, 2), FMA(3), AES, CLMUL, RdRand, SHA, AMD-V, x86-64 Кэш L1 data 8x 32 KB, 8-way, 64-sets. 6x 32 KB, 8-way, 64-sets. Кэш L1 inst. 8x 64 KB, 4-way, 256-sets. 6x 32 KB, 8-way, 64-sets. Кэш L2 8x 512 KB, 8-way, 1024-sets. 6x 512 KB, 8-way, 1024-sets. Кэш L3 2x 8 MB, 16-way, 8192-sets. 1x 16 MB, 16-way, 16384-sets. TDP

(базовая частота) 105 Вт (3.7 ГГц) 65 Вт (3.6 ГГц) GPU Нет SOC 2x SATA III, 4x USB 3.x, 24x PCI-e 3.0 (4x занято внешним чипсетом B450 и т.п.)

CPU Info (Intel Core i3-10105F, Comet Lake) Стоимость

(примерно) ~90$ (2021 год) Уязвимости 7 шт.

Itlb Multihit, Mmio Stale Data, Spec Store Bypass, Spectre V1, Spectre V2, Srbds, Swapgs. Набор инструкций HT, MMX, SSE(1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2), AVX(1, 2), FMA(3), AES, CLMUL, RdRand, SGX, VT-x, x86-64. Кэш L1 data 4x 32 KB, 8-way, 64-sets. Кэш L1 inst. 4x 32 KB, 8-way, 64-sets. Кэш L2 4x 256 KB, 4-way, 1024-sets. Кэш L3 1x 6 MB, 12-way, 8192-sets. TDP

(базовая частота) 65 Вт (3.7 ГГц) GPU Нет SOC Нет, работа невозможна без внешнего чипсета (B560 и т.п.) на системной плате.

Тестовые условия

Во время тестирования комнатная температура находилась на уровне ~30 градусов по цельсию.

Ryzen 7 2700X "stock":

Маленькая 2U башня не способна отвести полные 140 Вт мощности от R7 2700X, особенно при высокой комнатной температуре, потому процессор не сможет достичь свою максимальную производительность, но это не помешает никак тестированию.

Ryzen 7 2700X "3200 MHz":

Второй режим работы это фиксированная частота ядер при 3200 МГц, это позволит объективно сравнить процессоры без зависимости от условий конечного пользователя в относительно равных условиях.

Ryzen 5 5500 stock:

Тут нечего показывать, процессор на стандартных настройках, частота ОЗУ SPD 2933 МГц.

Ryzen 5 5500 "RAM3533":

Только разгон памяти "на скорую руку", тайминги от частоты 2933 МГц.

Ryzen 5 5500 "OC":

Комплексный разгон, настройки памяти остались прежними, но в этот раз я разогнал еще и ядра.

На этом моменте нужно сказать пару нехороших слов относительно AMD... Есть такая настройка Curve Optimizer, так вот, она ограничена до значений не более 30, но это еще не самое страшное.

Самое страшное в ограничениях параметра "Max CPU Boost Clock Override", максимальный лимит которого это +200 МГц, что очень мало для полноценного разгона процессора, такие же лимиты и с MSI B450 + R7 5800X, а это говорит о том, что лимиты со стороны AMD.

Фактически процессор может больше чем я достиг, но благодаря ограничениям я не могу сделать максимальный разгон даже несмотря на то, что процессор установлен в миниатюрном ПК который меньше большинства MiniITX корпусов...

i3-10105F stock:

Процессор на заводских параметрах, память в разгоне до 3333 МГц.

i3-10105F "3200 MHz":

Память без изменений в разгоне до 3333 МГц, процессор зафиксирован на частоте 3200 МГц.

Разгона ядер не будет ибо заблокировано со стороны Intel, не без помощи Intel ME и прочих технологий принудительного контроля.

Опасные "настройки по умолчанию"

При замене процессора R7 2700X на R5 5500 у меня не возникло технических сложностей, но я заметил одну очень плохую тенденцию.

Про цифровое порабощение я уже писал в отдельной статье:

Агрессивное DRM-порабощение началось: Microsoft Pluton запрещает работу ОС Linux

Дополняя тему вредоносного Microsoft Pluton я спешу познакомить с более старыми костылями в лице TPM, фактически цифровое порабощение уже началось, процессор заменил и прощайте старые "ключи" без которых теоретически может отказать в запуске какая-нибудь Windows 11 с каким-нибудь обновлением, а при поддержке аппаратного вредоносного костыля под названием Microsoft Pluton эта ситуация еще печальнее может стать (и скорее всего станет) для пользователей...

Несколько Linux-костылей

О проблемах Linux дистрибутивов можно говорить бесконечно, я уже успел несколько статей по этой теме написать:

Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования

Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования

Но сейчас я расскажу про один нюанс который необходимо сделать чтобы приложения запускаемые через Wine могли более адекватно работать в среде Linux, например мне нужно вставить текст из буфера обмена в приложение запущенное через Wine, без следующего действия это сделать будет невозможно.

"For a more permanent solution edit /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf as root and set this option :

kernel.yama.ptrace_scope = 0"

Эту "особенность" я обнаружил на одном из форумов когда пытался запустить адекватную версию игры OSU предназначенную для Windows, её запустить так и не смог, тотальная зависимость Linux от сети интернет не позволила скачать некоторые библиотеки для Windows которые уже были удалены судя по всему на серверах Microsoft...

Почему я про это пишу отдельно? Всё очень просто, некоторые приверженцы Linux при любой обоснованной критике начинают делать все что угодно, лишь бы не признавать реальные проблемы систем на основе Linux.

Не работает сочетание CTRL+INSERT и SHIFT+INSERT? Так можно вписать в терминал "XXXXX" и все заработает!

Есть проблемы с задержками и "артефактами" по вине композитора который невозможно отключить в некоторых дистрибутивах Linux? Так это просто нужно AMD Radeon вставить в ПК, там задержек якобы нет, правда соль в том, что у меня как раз и установлена AMD Radeon R9 290...

Нет нормального архиватора 7-zip под Linux чтобы был настолько же функционален и удобен как под Windows? А зачем если есть терминал? Команду "XXXXX" введи и все будет отлично!

Только вот проблема, откуда пользователю знать про всевозможные команды которые необходимо вводить в терминал имея дело с Linux системами? Почему пользователю в самый неподходящий момент нужно наливать свои глаза кровавыми венами в поиске информации порой через смартфон, система на основе Linux может не позволить это сделать с ПК по вине одной из множества проблем...

Даже банальный запрос пароля при необходимости выдачи root прав, а такая необходимость в Linux системах буквально на каждом углу... Windows просто имеет ссылку в окне, что ведет к разделу панели управления где можно отключить UAC, в Linux же нужно открыть терминал и ввести команду "XXXXX" про которую обычному пользователю абсолютно ничего неизвестно...

А потом еще думают почему это люди предпочитают сидеть на ужасной и кривой Windows когда есть "прекрасный" Linux...

AMD Radeon и NVIDIA:

С видеокартой от AMD в лице Radeon R9 290 не будет результатов GPGPU ибо для этого нужен OpenCL, а установить OpenCL в среде Linux Mint 21 задача крайне опасная...

Еще один факт неполноценности Linux дистрибутивов с которым "эксперты" будут крайне несогласны.

С видеокартой от NVIDIA я могу спокойно установить хоть и проприетарный, но рабочий драйвер, и у меня будет работать не только OpenCL, но и Vulkan адекватно, с видеокартой AMD R9 290 я не могу установить нормальный драйвер ибо такой просто отсутствует под Linux.

Да, можно пойти на сайт AMD и через возню с терминалом ломая систему установить "нечто", но после этого скорее всего нужно будет переустанавливать систему, особенно если это будет делать обычный пользователь который и понятия не имеет какие заклинания вводить в терминал, чтобы починить хоть что-нибудь...

А еще с видеокартой Radeon R9 290 адекватно работает только OpenGL, Vulkan формально есть, но практически это слайд шоу, OpenCL вообще недоступен, мне непонятно зачем вообще нужен встроенный в Linux драйвер AMD видеокарт если он абсолютно бесполезен и нефункционален...

Результаты тестов

Для начала информация что будет полезна в дальнейшем, ввиду объема информации я не буду дублировать следующий скриншот в каждый раздел:

CPU-X

Первым делом соберу воедино результаты CPU-X, эта утилита по сути аналог предвзятого CPU-Z.

Если смотреть производительность одного потока при фиксированной частоте ядер на отметке 3200 МГц, можно заметить что Zen+ (R7 2700X) превосходит Comet Lake (i3 10105F) от ~10 до ~32%, впрочем, такое превосходство AMD Ryzen над Intel Core показывал и предвзятый бенчмарк CPU-Z, ровно до выхода на рынок процессоров AMD Ryzen.

В режиме Multi Thread процессор от Intel неплохо себя показал учитывая разницу в количестве ядер, правда лишь относительно Zen+.

Zen 3 оказался далеко впереди остальных процессоров, R5 5500 оказался недосягаем для R7 2700X и тем более для i3 10105F абсолютно в любых режимах...

Разгон памяти при этом никак не влияет на результаты данного теста (уровень погрешности),

CPU-Z (Wine 6.17 x64)

Конечно же предвзятый бенчмарк CPU-Z вошел в тестирование, он настолько популярен, что его невозможно проигнорировать, оставлю несколько ссылок на полезные статьи:

Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen

Как разработчики CPU-Z массово подменяют версии в своём официальном архиве

В режиме одного потока, результаты схожи с результатами которые я раньше получал в среде Microsoft Windows, здесь отчётливо видно как процессор от Intel получает преимущество перед AMD Ryzen при переходе к версии теста 17.01.64.

Для справки: Версия теста 17.01.64 была выпущена сразу после выхода на рынок AMD Ryzen, до анонса AMD Ryzen активно использовалась версия теста 15.01.64 на протяжении целого года.

Совсем другое дело режим "Multi thread", в среде Wine 6.17 x64 получились результаты ниже чем были в среде Microsoft Windows, не уверен в чем именно проблема, но такой забавный факт получился, в среде Linux старый R7 2700X показал лучшие результаты и рост результатов относительно версии теста 15.01.64.

7-Zip x32 (Wine 6.17 x64)

Ради разнообразия был протестирован 7-Zip x32, не знаю есть ли тест производительности в терминальной версии архиватора под Linux, но оно и не важно, я не собираюсь начинать возню с терминалом ради "линукс" версии архиватора, хватит мне и без архиватора возни в Linux дистрибутивах...

Как можно заметить, архиватор хорошо реагирует на скорость работы с памятью, да и ядра тоже играют роль, ибо i3-10105F выглядит весьма печально даже по сравнению с R7 2700X.

R5 5500 тем временем показал лучшие результаты несмотря на среднее количество ядер среди всех тестируемых процессоров, причем результаты "R5 5500 stock" оказались выше чем у R7 2700X... А ведь R5 5500 работал с памятью при JEDEC 2933 МГц и все равно обогнал R7 2700X у которого память разогнана до 3400 МГц.

Еще можно заметить одну особенность процессора R5 5500, скорость декомпрессии увеличилась совсем незначительно при разгоне памяти, но при разгоне ядер скорость декомпрессии увеличилась ощутимо хотя частота памяти осталась неизменной, это говорит о зависимости данной задачи от скорости ядер.

Cinebench 11.5 & 15 (Wine 6.17 x64)

Предвзятую версию Cinebench 20 я не взял в тестирование лишь по одной причине, она не запускалась на системе с процессорами AMD в среде Linux, вероятно это вина библиотек от Intel на которых были основаны Cinebench 20 версии и новее.

Полезные статьи по теме Cinebench:

Популярный бенчмарк Cinebench с каждой версией занижает результаты AMD - моё исследование

Повторное тестирование Cinebench - занижение результатов AMD и возможная подмена версии

При одинаковой частоте ядер (3200 МГц) в режиме одного потока i3-10105F лишь слегка быстрее оказался чем R7 2700X, при этом R5 5500 вышел вперед.

Но в версии Cinebench 15 новый R5 5500 оказался медленнее чем R7 2700X при работе всех ядер на частоте 3200 МГц, хотя в версии Cinebench 11.5 они были на равных в этом плане.

Особое внимание заслуживает OpenGL тест, лучшие результаты с видеокартой GTX 1070 получились в паре с процессором R7 2700X, новый R5 5500 откровенно проиграл старому R7 2700X, но есть один нюанс, R5 5500 при фиксированной частоте ядер на уровне 3200 МГц выдал гораздо более высокую производительность чем в любых других случаях.

Выглядит довольно странно, не правда ли? Но тут ничего странного нет, всё работает как и должно работать, и я более чем уверен, что многие не поймут почему так происходит.

Графический API зависит от производительности процессора, тут в игру вступает планировщик управляющий частотами ядер, когда я зафиксировал частоту ядер, процессор всегда работал на фиксированной частоте, и по сути выдавал постоянную производительность.

Но когда процессор работает в обычном режиме, он снижает частоты когда нагрузка недостаточно большая, именно в этом вся причина, графические API зависимы от частоты даже если полностью не используют ресурс ядра.

Ядро тем временем довольно сложная вещь, OpenGL тест использует лишь малую часть ядра, но при этом скорость ограничена процессором если видеокарта позволяет, общий процент нагрузки ядра при этом будет низкий и планировщик "думает" что можно снизить частоту ядра, но со снижением частоты ядра падает и производительность которой и так недостаточно.

Таким образом приложение использующее OpenGL теряет производительность по вине низкой частоты ядра, а планировщик не понимает что происходит так как видит лишь общий процент использования ядра, а это для планировщика означает что частоту поднимать не нужно, и эта проблема может произойти в любой операционной системе пока частота ядер не зафиксирована.

Если сравнить результат R7 2700X в обычном режиме работы ядер и R5 5500, то можно заметить что с одной и той же видеокартой R7 2700X выдал больше FPS чем R5 5500, но это лишь следствие частоты ядер при низкой нагрузке, R7 2700X имеет минимальный порог частоты на уровне ~2200 МГц, тем временем R5 5500 имеет минимальный порог частоты всего в 400 МГц.

Пожалуй про этот нюанс следует отдельную статью создавать.

AIDA64 6.75.6100 (Wine 6.17 x64)

Надеюсь у меня получилось наглядно представить все полученные результаты в одной таблице.

В подавляющем большинстве случаев разогнанный R5 5500 оказался быстрее чем R7 2700X, порой в несколько раз несмотря на разницу в количестве ядер.

Особенно следует отметить алгоритмы шифрования AES 256 и SHA 1, по сравнению с поделками Intel даже Zen+ процессоры имели колоссальную производительность, но Zen 3 оказался намного быстрее Zen+ в плане шифрования.

Особое внимание следует обратить на SHA-1 тест, этот алгоритм остался доступен только в отдельном разделе GPGPU, но в AIDA64 до версии 5.75 включительно данный алгоритм находился на главной странице тестов.

Однако вышел AMD Ryzen на рынок, и разработчики AIDA64 удалили с главной страницы тест SHA-1 заменив его алгоритмом SHA-3 который более лоялен к процессорам от Intel.

Если обратить внимание на унизительную производительность Intel Core по сравнению с AMD Ryzen в алгоритме SHA-1, удаление алгоритма SHA-1 из списка тестирования на главной странице AIDA64 можно расценивать как "услугу" в пользу Intel.

Ведь до появления AMD Ryzen никого не смущал SHA-1 тест в составе AIDA64, его убрали именно после анонса и появления процессоров AMD Ryzen.

К сожалению от Intel у меня есть только Comet Lake на руках, и он весьма жалок при работе с алгоритмом SHA-1, я не представляю сколько "поколений" нужно Intel, чтобы догнать в этом тесте хотя бы первые низкочастотные Zen/Zen+ процессоры...

К слову, забавный факт который я однажды наблюдал лично: Был ноутбук с i7 4-го поколения, использовался для работы в IDE PHP Storm, а еще MacBook тоже на i7.

Проекты в PHP Storm хэшировались около часа с процессорами от Intel, но когда был произведен переход на R7 2700X та же самая работа по хэшированию проекта заняла всего 3-4 минуты.

Пусть сколько угодно фанаты Intel надрывают себя рассказывая какой SHA-1 никому не нужный, я уже увидел реальную разницу производительности в конкретной задаче, этого было достаточно, чтобы забыть про Intel в рабочих задачах, да и в принципе во всём, ибо даже в играх я еще не увидел преимущества i3-10105F перед старым низкочастотным R5 1600...

Наверное я играл в неправильные игры...

Результаты AIDA64 Cachemem я позволю себе оставить в виде скриншотов, ибо в среде Linux планировщик управляющий распределением работы по ядрам процессора работает мягко говоря не лучшим образом, что не позволяет получить стабильные результаты скоростей кэшей.

GTK Stress Testing v0.7.5

Напоследок оставил так называемый "аналог" AIDA64 под Linux, хотя на самом деле до AIDA64 этой утилите как до луны, но ведь не все тесты через Wine запускать...

Боюсь данный тест слишком сложен для понимания, по встроенному бенчмарку иерархия следующая: i3-10105F нервно курит в сторонке, тем временем R7 2700X и R5 5500 устроили борьбу между собой.

Но если посмотреть отдельные алгоритмы... В общем нет однозначного лидера который бы лидировал абсолютно во всём.

Графики

Для удобства я попытался представить результаты графиками, сухие цифры далеко не каждому будут понятны, а на графике можно наглядно посмотреть разницу в результатах.

CPU-X

Теперь отлично видна разница, а еще наглядно видно преимущество Zen 3 над Intel Comet Lake и старыми Zen/Zen+, R5 5500 даже зафиксированный на частоте 3200 МГц легко обходит в плане производительности не только i3-10105F, но и R7 2700X в режиме "Multi Thread".

CPU-Z

Про Multi Thread я уже говорил что результаты явно ниже чем должны быть, но возможно это проблема Wine, потому сразу перейдем к рассмотрению производительности одного ядра.

В режиме Single Thread отчетливо видно как процессор от Intel даже в среде Linux получает необоснованную "надбавку" при переходе к версии CPU-Z 2017 года, причем ни R7 2700X, ни R5 5500 надбавку не получили как Intel Core.

Фактически разработчики CPU-Z не исправляли никакие проблемы в алгоритме как официально заявляли, они просто сделали "надбавку" процессорам от Intel, изменили версию теста и замаскировали формулой "(result / 10) * 2" чтобы казалось что тест действительно новый, а не старый подправленный в пользу Intel.

Иначе бы R5 5500 тоже прибавил в результате при переходе к версии теста 2017 года ввиду значительных архитектурных улучшений по сравнению с Zen.

Так или иначе даже с "надбавкой" в пользу Intel, Zen 3 оказался недосягаем для Comet Lake при равной частоте ядер, "надбавка" в пользу Intel позволила лишь сравнять Comet Lake с гораздо более старым Zen/Zen+, а если посмотреть результаты новых процессоров Intel LGA1700, и учесть "надбавку" в пользу Intel, то они выглядят не так уж и впечатляюще как пытаются выставить по сравнению с AMD Ryzen...

7-Zip

Если добавить "лишние" 4 ядра к i3-10105F он вполне сможет выйти на уровень R7 2700X и R5 5500, только есть один момент, R5 5500 имея всего 6 ядер будет конкурировать с 8 ядрами Comet Lake, в общем Zen 3 явно превосходит своих конкурентов в лице Comet Lake от Intel.

Хотя не стоит забывать что 7-Zip чувствителен к скорости ОЗУ, но у R5 5500 с этим нет проблем.

Cinebench

Конечно, сейчас 11 и 15 версии Cinebench якобы не актуальны, но не стоит забывать что Cinebench 20 версии и новее были основаны на библиотеках от Intel, что привело к предвзятости результатов относительно AMD.

Тем более в среде Linux версия Cinebench на библиотеках от Intel отказалась вообще работать с процессорами AMD.

AIDA64

Хоть разработчики данной утилиты тоже проявляли предвзятость к AMD удалив алгоритм SHA-1 из списка тестов, но ситуация в целом гораздо менее предвзята чем в CPU-Z и Cinebench 20+.

Результатов настолько много, что в одно изображение просто не поместилось всё, пришлось разбить на несколько частей результаты.

На равной частоте ядер 3200 МГц новый R5 5500 не везде смог обойти старый R7 2700X, но обычно разница в пользу R5 5500.

На равной частоте процессор i3-10105F способен местами выйти наравне с R7 2700X несмотря на разницу в количестве ядер, но про конкуренцию с R5 5500 можно забыть... Даже если накинуть на результаты i3-10105F дополнительные 50%, он далеко не везде будет равен R5 5500, архитектура Zen3 определенно превосходит в целом творение Intel.

Если верить официальным результатам AIDA64, то R5 5500 с небольшим разгоном способен составить конкуренцию i9-11900K в некоторых случаях, куда уж там бюджетному i3-10105F которому искусственно заблокировали возможности разгона ядер...

GTK Stress Testing

Как я уже говорил, однозначно невозможно выделить лучший процессор, и графики это наглядно демонстрируют.

Заключение

Очевидно что R5 5500 оказался в большинстве случаев производительнее чем R7 2700X, даже несмотря на разницу в количестве ядер, однако есть и слабые места где R7 2700X в равных условиях оказался производительнее.

В GTK Stress Testing есть два теста где R7 2700X при фиксированной частоте процессора на уровне 3200 МГц оказался быстрее чем R5 5500, Factorial и Gamma...

Если в тесте Gamma (Single Thread) отставание R5 5500 от R7 2700X при равных условиях можно списать на погрешность, то в случае Factorial (Single Thread) процессор R7 2700X (Zen+) оказался однозначно производительнее чем R5 5500 (Zen 3).

Я не уравнивал процессоры по количеству ядер, да и ряд тестов не имеет режим тестирования одного ядра, и без этого получилось слишком много результатов для одной статьи...

С другой стороны R5 5500 даже при использовании всех ядер местами обходит R7 2700X почти в 2 раза на равных частотах, и это несмотря на преимущество R7 2700X в виде 8 ядер, когда R5 5500 имеет всего 6 ядер.

Хотя в тесте FPU SinJulia новый R5 5500 определенно уступает старому R7 2700X, разница в пользу R7 2700X никак не сможет быть перекрыта даже если R5 5500 добавить два дополнительных ядра, скажу больше, если R5 5500 добавить три дополнительных ядра, он не сможет в тесте FPU SinJulia обойти старый R7 2700X при равной частоте...

Впрочем, процессоры от Intel еще более печальное положение имеют в тесте FPU SinJulia, если посмотреть результаты в AIDA64, то можно заметить что i9 12900K имея 16 ядер едва смог обогнать старый 8 ядерный R7 2700X, а ведь у меня процессор серьезно ограничен системой охлаждения и немного уступает эталону.

С разгоном у R5 5500 конечно не лучшая обстановка, он может гораздо больше чем позволяет AMD, но даже так R5 5500 вполне может заменить R7 2700X в большинстве случаев, при этом потребляет энергии в несколько раз меньше чем 2700X.

Хотя с температурой кристалла у Zen 3 дела обстоят хуже, чем у Zen+, техпроцесс даёт о себе знать при стрессовой нагрузке... Если раньше я примечал за 2700X что воздух из системы охлаждения лишь теплый при температуре на ядрах 85 градусов, то R5 5500 может достичь такую же температуру на ядрах, но при этом нагрев воздуха выдуваемого из системы охлаждения будет едва превышать комнатную температуру.

Это тот случай, когда уменьшающийся техпроцесс не только позволяет снизить энергопотребление, но и доставляет проблемы...

В качестве бонуса я отключил обработку звука при записи видео (шумоподавление) и записал как работает самодельная система охлаждения с турбиной и заводской Intel BOX.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.