РИА Новости: Врач объяснила, почему нельзя отсыпаться на выходных

РИА Новости со ссылкой на врача-сомнолога Карему Магомедову сообщает, что привычка отсыпаться в выходные вредит здоровью.
+

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Карема Магомедова объяснила, почему не стоит пытаться отоспаться за всю неделю в субботу и воскресенье. По ее словам, это ломает биологические часы.

Изображение - ChatGPT

Магомедова советует придерживаться одного графика. В выходные можно поспать подольше, но не больше чем на два часа. Иначе возникает социальный джетлаг — состояние, похожее на перелет через несколько часовых поясов.

Организм не понимает, почему в понедельник его будят рано, а в субботу позволяют не просыпаться до обеда. В итоге человек получает хроническую усталость, сонливость и проблемы с концентрацией. Продуктивность падает, раздражительность растет.

Исследования показывают: запастись сном впрок нельзя.

риа новости сон карема магомедова режим сна сомнолог социальный джетлаг
Евгений Васютин
03:53
Если у вас что-то где-то начинает шуметь через пару лет и плавится - это говорит лишь о вашей некомпетентности и не умении читать даже базовой инструкции по эксплуатации п.с. повторяю еще раз "прямо с...
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
Konni
03:33
Итак, после просмотра репозитория этого "проекта" могу сказать следующее. Оказывается вайб-кодинг не так уж и плох. По крайней мере ИИшка такого срама не пишет. И это все в 2026-м году, когда есть к...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Юрий Кипров
03:23
Я после этого не дочитал)
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Konni
03:22
Ну что вы, любой более менее технически подкованный человек сразу понимает что автор немного того. Тут даже длительного наблюдения не надо.
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Konni
03:18
Ммм, поддержка XPюши в 2026-м году. Какой актуальный проект, ведь миллины пользователей так и ждут нового бенчмарка. "встроенной графикой GeForce 6100" А главное какой же актуальный набор железа, в...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Konni
03:10
Набрасывать тоже надо уметь. Ведь можно же наборосить по-настоящему, с настоящими аргументами. А он же несет глупости которые опровергаются даже дипсиком.
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Konni
03:08
Все таки заметны периоды когда он менее активен. Видимо это как-то связано с солнечными циклами.
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
-SPQR-
03:08
>Речь о так называемом «пробиве» — когда за деньги можно получить развернутое досье на человека В нулевых на Горбушке просто диски с базами данных любых ведомственных структур продавались, потом они п...
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
Srttye
02:00
Хоспадя, выколите мне глаза, зачем я прочитал очередной бред сумашедшего? Во первых: в инете полно бенчей и под винду и под линукс и под макось, на разный вкус как говорится и даже на такое старье ка...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
3vova1vova2
00:49
и на что тут глядеть? играя в DOOM? на стены?
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
