Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Карема Магомедова объяснила, почему не стоит пытаться отоспаться за всю неделю в субботу и воскресенье. По ее словам, это ломает биологические часы.

Магомедова советует придерживаться одного графика. В выходные можно поспать подольше, но не больше чем на два часа. Иначе возникает социальный джетлаг — состояние, похожее на перелет через несколько часовых поясов.

Организм не понимает, почему в понедельник его будят рано, а в субботу позволяют не просыпаться до обеда. В итоге человек получает хроническую усталость, сонливость и проблемы с концентрацией. Продуктивность падает, раздражительность растет.

Исследования показывают: запастись сном впрок нельзя.