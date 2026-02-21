РИА Новости: Врач объяснила, почему нельзя отсыпаться на выходных
Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Карема Магомедова объяснила, почему не стоит пытаться отоспаться за всю неделю в субботу и воскресенье. По ее словам, это ломает биологические часы.
Изображение - ChatGPT
Магомедова советует придерживаться одного графика. В выходные можно поспать подольше, но не больше чем на два часа. Иначе возникает социальный джетлаг — состояние, похожее на перелет через несколько часовых поясов.
Организм не понимает, почему в понедельник его будят рано, а в субботу позволяют не просыпаться до обеда. В итоге человек получает хроническую усталость, сонливость и проблемы с концентрацией. Продуктивность падает, раздражительность растет.
Исследования показывают: запастись сном впрок нельзя.
