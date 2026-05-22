Новые мониторы южнокорейской компании Samsung предназначаются для домашнего применения, офисов, видеоигр, также есть портативные модели

Компания Samsung объявила о международных продажах своих мониторов 2026 года. Все они были показаны в начале года на выставке CES и постепенно распространялись в различных регионах мира. Настала очередь ряда европейских стран, США, Южной Кореи и Сингапура.

Новинки относятся к линейкам Odyssey, OLED, ViewFinity и The Movingstyle Essential. Первая из них предназначается для геймеров, тогда как модели OLED предлагают максимально возможное качество изображения. ViewFinity могут привлечь внимание пользователей домашних и офисных ПК, тогда как The Movingstyle Essential представляют собой переносные смарт-мониторы.

Изображение: Samsung

В серию Odyssey входит 27-дюймовая модель Odyssey G8 (G80HF) с панелью 5K IPS LCD, плотностью пикселей 218 ppi и частотой до 180 Гц. Если снизить разрешение до QHD, частоту можно поднять до 360 Гц. Также предлагается 32-дюймовый Odyssey G8 (G80HS), первый игровой монитор с разрешением 6K. Он основан на панели IPS LCD с плотностью пикселей 224 ppi и частотой до 165 Гц. В режиме Dual Mode при разрешении в 3K частоту можно поднять до 330 Гц. Ещё есть 32-дюймовый Odyssey OLED G7 (G73SH), 27-дюймовый Odyssey OLED G8 (LS27HG802SEXXS), 32-дюймовый Odyssey OLED G8 (LS32HG802SEXXS).

Серия ViewFinity (2026) состоит из 27-дюймового монитора ViewFinity S8 (S80HF) с разрешением 5K, 40-дюймового ViewFinity S8 (S85HF) с частотой 144 Гц и портом Thunderbolt 5 со скоростью 80 Гбит/с и зарядкой 140 Вт.

Movingstyle Essential предлагает 43-дюймовую модель IPS LCD с разрешением 4K, ручкой и регулируемой подставкой на колёсиках. Этот монитор работает на платформе One UI Tizen с поддержкой Samsung Gaming Hub и SmartThings Hub. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления.