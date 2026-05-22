Вероятно, серийная версия будет такая же.

На данный момент новые кроссоверы Lada Azimut ещё даже не имеют официального ценника, а в продажу они и вовсе поступят только ближе к концу года, но предсерийные версии, которые участвуют в выставках и мероприятиях по сертификации, давно существуют, а особо ушлые фанаты продукции «АвтоВАЗа» уже даже публикуют фотографии предсерийного салона.

Источник изображения: TG-канал KhaDm.

Как можно заметить на свежих фотографиях, источником которых является автоблогер KhaDm, салон Lada Azimut, в данном случае явно относящийся к старшей комплектации кроссовера, отвечает всем современным требованиям. В комплектации с автоматической трансмиссией реализована «шайба» управления режимами её работы, на центральной консоли разместился лаконично встроенный в неё сенсорный экран, а на руле можно заметить все необходимые кнопки и рычажки управления мультимедиа и круиз-контролем.

Примечательно, что Azimut, по крайней мере, на нашей памяти, это первый автомобиль «АвтоВАЗа», оснащённый электрорегулировками передних сидений. Также машина с автоматической трансмиссией оснащена системой автоудержания, чтобы не давить постоянно на тормоз на светофоре, и электронным стояночным тормозом.

Чем больше подобных фотографий появляется в Сети, тем более любопытно становится, какой ценник «выкатит» производитель за Lada Azimut. Да, формально перед нами очень компактный преимущественно городской кроссовер, а это, как ни крути, всё-таки машина для двоих, но уровень его оснащения в максимальной комплектации вызывает сугубо позитивные чувства. И вряд ли это будет дёшево. По современным, понятное дело, меркам.

