Среднеразмерный внедорожник MX получил 197 сил и полный привод.

Площадка в Шушарах раньше собирала иномарки. Теперь там обновляют оборудование и запускают новые российские авто.

Изображение: AGR Automotive Group

Холдинг «АГР» вместе с компанией Defetoo начал выпускать среднеразмерный премиальный внедорожник Esteo MX. Это вторая марка, которую собирают на предприятии после JELAND в Шушарах.

Завод перед началом производства прошел масштабную реконструкцию. Там заменили инженерные системы, обновили конвейеры и установили новое оборудование. Отдельное внимание уделили сборочным линиям: перепрограммировали роботов, которые наносят стекольный клей, и адаптировали технологические узлы под новую модель. При этом выпуск JELAND не останавливали.

Сейчас на предприятии работают роботизированные комплексы, автоматические линии и автономные тележки AGV. Все ключевые процессы объединили в единую систему контроля. Она следит за качеством сборки и соответствует международным стандартам.

Сам внедорожник оснастили двухлитровым турбомотором на 197 лошадиных сил. Коробка — классический восьмиступенчатый автомат, привод — полный. Клиренс достигает 210 миллиметров. В машине предусмотрели расширенный зимний пакет: дистанционный пуск двигателя и прогрев салона через приложение. Производители заявляют, что автомобиль адаптировали к российским дорогам и климату.