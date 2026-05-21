Global_Chronicles
Tesla отказалась от строительства завода в Индии после многолетних переговоров
Tesla официально подтвердила отказ от строительства предприятия в Индии. Переговоры между компанией и индийскими властями продолжались почти десять лет, но стороны так и не согласовали условия.

Tesla несколько лет обсуждала запуск производства электромобилей в Индии и даже готовилась к расширению присутствия на местном рынке. Теперь компания окончательно отказалась от проекта. 

Изображение: Electrek

Министр тяжелой промышленности Индии Х. Д. Кумарасами подтвердил, что Tesla не станет строить завод в стране. Главной причиной разногласий остались импортные пошлины. Tesla добивалась их снижения до начала инвестиций, тогда как индийская сторона требовала сначала подтвердить локализацию производства.

Правительство Индии предлагало уменьшить пошлины на дорогие электромобили с 110% до 15%, если компания Маска вложит не менее $500 миллионов в местное производство за три года в течение трtх лет. Tesla не присоединилась к этой программе, хотя интерес к ней проявили Mercedes-Benz, Skoda-Volkswagen, Hyundai и Kia.

Проблемы усилились после отмены визита Илона Маска (Elon Musk) в Индию весной 2024 года. Позже руководство Tesla прекратило переговоры с индийскими чиновниками.

При этом продажи Tesla в Индии оставались низкими. Tesla продала в Индии за 2025 год всего 225 автомобилей, а к апрелю 2026 года — около 383. Одновременно индийский рынок электромобилей продолжил расти за счет более доступных моделей Tata Motors, Mahindra, MG Motor и BYD.

#tesla #илон маск #индия #byd #tata motors #tsla #model yl
Источник: electrek.co
