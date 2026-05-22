Toyota расширила отзывную кампанию для пикапов Tundra с двухтурбинным двигателем V6.

Toyota долгие годы строила репутацию на надежности своих автомобилей. Проблема с двухтурбинным двигателем V6 эту репутацию подрывает. Отзывная кампания тянется с 2024 года. Тогда производитель согласился заменить моторы более чем в 102 000 пикапах. В конце прошлого года список расширился на модели 2024 года, включая Lexus GX и LX. Теперь к ним добавились еще 44 000 негибридных Tundra. Общее число пикапов Toyota, попавших под отзыв из-за проблем с двигателем, превысило 250 000 машин.

Во всех этих двигателях остаются металлические частицы с производственной линии. Они могут повредить первый коренной подшипник и привести к поломке. Toyota признает, что даже дополнительные меры очистки не решают проблему полностью.

Компания заявляет, что на новых двигателях установила улучшенный коренной подшипник №1. Он лучше противостоит мусору, который может остаться внутри. Формулировка примечательная: производитель фактически подтверждает, что полностью избавиться от частиц не удаётся.

Toyota уже отремонтировала более 77 000 автомобилей. Решения по новой партии из 44 000 машин и по расширенной отзывной кампании ноября 2025 года пока не утверждены. Владельцы на автомобильных форумах выражают усталость и скептицизм. Один из них, у кого двигатель отказал до гарантийного ремонта, написал, что теперь не доверяет безопасности пикапа. У него двое маленьких детей.