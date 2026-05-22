Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Отзыв пикапов Toyota Tundra с саморазрушающимися моторами превысил 250 000 машин
Toyota расширила отзывную кампанию для пикапов Tundra с двухтурбинным двигателем V6.
реклама

Toyota долгие годы строила репутацию на надежности своих автомобилей. Проблема с двухтурбинным двигателем V6 эту репутацию подрывает. Отзывная кампания тянется с 2024 года. Тогда производитель согласился заменить моторы более чем в 102 000 пикапах. В конце прошлого года список расширился на модели 2024 года, включая Lexus GX и LX. Теперь к ним добавились еще 44 000 негибридных Tundra. Общее число пикапов Toyota, попавших под отзыв из-за проблем с двигателем, превысило 250 000 машин.

 Изображение: Сarscoops

Во всех этих двигателях остаются металлические частицы с производственной линии. Они могут повредить первый коренной подшипник и привести к поломке. Toyota признает, что даже дополнительные меры очистки не решают проблему полностью.

реклама

Компания заявляет, что на новых двигателях установила улучшенный коренной подшипник №1. Он лучше противостоит мусору, который может остаться внутри. Формулировка примечательная: производитель фактически подтверждает, что полностью избавиться от частиц не удаётся.

Читайте: Дизайн первого 986-сильного электромобиля Ferrari Luce с запасом хода 530 км до сих пор засекречен


Toyota уже отремонтировала более 77 000 автомобилей. Решения по новой партии из 44 000 машин и по расширенной отзывной кампании ноября 2025 года пока не утверждены. Владельцы на автомобильных форумах выражают усталость и скептицизм. Один из них, у кого двигатель отказал до гарантийного ремонта, написал, что теперь не доверяет безопасности пикапа. У него двое маленьких детей.

реклама
#toyota #lexus #отзыв автомобилей #tundra #двигатель v6
Источник: carscoops.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе
За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
Юбилейный AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition впервые обнаружили в каталоге магазина
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
Модернизированный космический корабль Starship V3 компании SpaceX готов к дебютному запуску
В Gizmochina выбрали пять лучших компактных Bluetooth-колонок 2026 года до $100
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
Вышел трейлер боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» с Деннисом То
«Рик и Морти» возвращаются: 9-й сезон стартует 24 мая на Adult Swim
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
Следующая презентация Sony State of Play пройдёт 3 июня
США вернули в Израиль монету возрастом 2000 лет с изображением храмовой меноры
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
Авторы Kingdom Come Deliverance подтвердили работу над ролевой игрой по «Властелину колец»
На Приморской ГРЭС впервые в истории станции меняют генератор рекордной мощности
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5

Популярные статьи

Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter