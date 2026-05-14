Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
AMD выпустила новые графические драйверы Adrenalin 26.5.1 для Forza Horizon 6 и 007 First Light
Также исправили сбои в RoadCraft и искажения в Satisfactory.

Компания AMD выпустила новые графические драйверы в составе программного обеспечения Adrenalin Edition 26.5.1 — этот набор прошёл сертификацию WHQL. В числе изменений поддержка двух горячих новинок: аркадной гоночной игры Forza Horizon 6 и приключенческого боевика 007 First Light.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Для владельцев премиального издания Forza Horizon 6 станет доступна уже завтра, 15 мая. На момент написания средняя оценка игры составляет 91 балл, согласно информации на платформе OpenCritic. Релиз игры 007 First Light запланирован на 27 мая, покупатели, оформившие предзаказ, получат доступ на сутки раньше.

Новый драйвер должен исправить для владельцев видеокарт Radeon RX 9000 сбои в игре RoadCraft и искажения в игре Satisfactory. Список известных проблем больше, в нём сообщается о потенциальных сбоях в Battlefield 6 на гибридных процессорах AMD Ryzen AI 9 HX 370 (должны решить в кратчайшие сроки) и мерцании текстур при записи геймплея стандартными средствами ПО AMD. Также во время игры в Battlefield 6 в ПО AMD могут быть недоступны настройки AMD FSR Upscaling и AMD FSR Frame Generation, если они уже включены в игре. Подтверждены проблемы в Blender на видеокартах Radeon RX 7000, сбои в Subnautica 2 и Marvel Rivals на видеокартах серии Radeon RX 9000.

#amd #драйверы
Источник: amd.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
В России в 8 раз сократился импорт автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с.
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Одноплатный ПК Sipeed K3 с NPU на 60 TOPS запускает ИИ-модели объёмом до 30 млрд параметров
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
Steam Controller издаёт «крик Вильгельма» при падении
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
Micron объявила о поставках образцов серверных модулей памяти DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 ГБ
Региональный оппонент Китая успешно протестировал гиперзвуковой двигатель в течение 1200 секунд
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
«Росатом» построит в Татарстане завод по производству углеродного волокна
Origin Code показала память DDR5-6200 с жидкостным охлаждением и встроенным ЖК-экраном
В Замбии обнаружены первые признаки нового тектонического разлома Африки
Горелкин обвинил GitHub в дискриминации россиян и предложил переходить на российские Git‑платформы
Sony выпустила самую мощную версию портативного кондиционера Reon Pocket

Популярные статьи

Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter