Компания AMD выпустила новые графические драйверы в составе программного обеспечения Adrenalin Edition 26.5.1 — этот набор прошёл сертификацию WHQL. В числе изменений поддержка двух горячих новинок: аркадной гоночной игры Forza Horizon 6 и приключенческого боевика 007 First Light.

Для владельцев премиального издания Forza Horizon 6 станет доступна уже завтра, 15 мая. На момент написания средняя оценка игры составляет 91 балл, согласно информации на платформе OpenCritic. Релиз игры 007 First Light запланирован на 27 мая, покупатели, оформившие предзаказ, получат доступ на сутки раньше.

Новый драйвер должен исправить для владельцев видеокарт Radeon RX 9000 сбои в игре RoadCraft и искажения в игре Satisfactory. Список известных проблем больше, в нём сообщается о потенциальных сбоях в Battlefield 6 на гибридных процессорах AMD Ryzen AI 9 HX 370 (должны решить в кратчайшие сроки) и мерцании текстур при записи геймплея стандартными средствами ПО AMD. Также во время игры в Battlefield 6 в ПО AMD могут быть недоступны настройки AMD FSR Upscaling и AMD FSR Frame Generation, если они уже включены в игре. Подтверждены проблемы в Blender на видеокартах Radeon RX 7000, сбои в Subnautica 2 и Marvel Rivals на видеокартах серии Radeon RX 9000.