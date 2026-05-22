12-ядерный гибридный процессор с интегрированной графикой Radeon 890M.

Компания One-Netbook представила новую версию портативного игрового компьютера OneXPlayer X1 Pro с гибридным процессором AMD Ryzen AI 9 HX 470, сообщает VideoCardz.com. Это трансформируемое устройство с сенсорным дисплеем диагональю 10,95 дюйма, съёмными контроллерами и поддержкой магнитной клавиатуры. Компьютер оснащается аккумулятором ёмкостью 65,02 Вт·ч с быстрой 100-ваттной зарядкой, сканером отпечатков пальцев и портом OCuLink для подключения внешней видеокарты.

Обновлённую модель обнаружили в официальном интернет магазине OneXPlayer, она доступна для предварительного заказа. По информации на сайте, одна из конфигураций компьютера включает 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объёмом 1 ТБ — цена 1799 $. Также будет доступна конфигурация с SSD-накопителем объёмом 2 ТБ. Отправлять компьютеры покупателям начнут 1 июня. По информации VideoCardz.com, цена обновлённой модели выросла на 400 $ относительно предыдущей версии с процессором Ryzen AI 9 HX 370.

Процессор AMD Ryzen AI 9 HX 470 семейства Gorgon Point объединяет 4 ядра Zen 5 с максимальной тактовой частотой 5,2 ГГц, 8 ядер Zen 5c, 16 вычислительных блоков интегрированной графики Radeon 890M с тактовой частотой до 3,1 ГГц и нейронный блок XDNA 2. Теплопакет процессора настраивается в диапазоне от 15 до 54 Вт. Главное отличие от HX 370 — на 100 МГц более высокие пиковые частоты.