molexandr
Corsair начала выпускать модули оперативной памяти DDR5 с чипами от китайской компании CXMT
Пока они замечены только в Китае.
Компания Corsair начала выпускать модули оперативной памяти DDR5 с чипами от китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT). Об этом сообщает Videoardz.com со ссылкой на блогера и инсайдера @wxnod в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

На опубликованных фотографиях показан модуль памяти DDR5-6000 из серии Vengeance от Corsair, а также снимки программ CPU-Z и HWiNFO, с помощью которых определили производителя чипов и характеристики модулей.

Источник изображения: @wxnod в социальной сети X (заблокирована в РФ), VideoCardz.com (и далее)

Рассматриваемый модуль объёмом 16 ГБ поддерживает профили Intel XMP и AMD EXPO для работы на скорости 6000 мегатранзакций в секунду с задержками 36-44-44-96 при напряжении 1,35 В. Наличие регионального кода CN в серийном номере CMK5X16G3E60C36A2-CN намекает, что он может быть предназначен для продажи только в Китае. В данном случае причины выбора CXMT в качестве поставщика чипов памяти должны быть очевидны.

Будет ли Corsair выпускать модули памяти с чипами CXMT глобально, на данный момент неизвестно. CXMT является крупнейшим китайским производителем чипов памяти и активно развивается, расширяя портфолио своих продуктов. В частности, в прошлом году стало известно о поставках опытных образцов передовых микросхем памяти LPDDR5X-10677.

#ddr5 #оперативная память #corsair #cxmt
Источник: videocardz.com
