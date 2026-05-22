В ремейке видеоигры Assassin's Creed Black Flag игровой процесс увеличат на 6 часов
Будет добавлена завершающая миссия про охотника на пиратов

Игровой директор видеоигры Assassin's Creed Black Flag Resynced в интервью изданию Game Informer рассказал, что нового было добавлено в обновлённую версию по сравнению с оригинальной. По словам Ричарда Найта, когда кампания завершается, станут доступными 8 новых миссий. В них игрокам предстоит противостоять охотнику на пиратов Роберту Миллеру. Результатом станет изменение концовки игры за Чёрную Бороду, но на основном сюжете это не скажется.

Изображение: Ubisoft

Ещё переработанная игра предложит дополнительные побочные миссии с новыми членами команды, новые острова и завершающие квесты любимых игроками персонажей. В сумме всё это способно продлить игру ещё на 6 часов.

Версия ремейка стала доступной 21 мая, собрав достаточно положительные отзывы пользователей. Ubisoft остаётся избавиться от ряда багов, прежде чем выпускать финальный вариант игры.

#игры #видеоигры #assassin&#x27;s creed #black flag
Источник: dtf.ru
