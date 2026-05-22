Игровой директор видеоигры Assassin's Creed Black Flag Resynced в интервью изданию Game Informer рассказал, что нового было добавлено в обновлённую версию по сравнению с оригинальной. По словам Ричарда Найта, когда кампания завершается, станут доступными 8 новых миссий. В них игрокам предстоит противостоять охотнику на пиратов Роберту Миллеру. Результатом станет изменение концовки игры за Чёрную Бороду, но на основном сюжете это не скажется.
Ещё переработанная игра предложит дополнительные побочные миссии с новыми членами команды, новые острова и завершающие квесты любимых игроками персонажей. В сумме всё это способно продлить игру ещё на 6 часов.
Версия ремейка стала доступной 21 мая, собрав достаточно положительные отзывы пользователей. Ubisoft остаётся избавиться от ряда багов, прежде чем выпускать финальный вариант игры.