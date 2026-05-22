Браузер Vivaldi 8.0 получил самое значительное обновление в своей истории
Пользовательский интерфейс Vivaldi теперь обладает настраиваемыми макетами
На этой неделе состоялся дебют браузера Vivaldi 8.0, который получил переработанный дизайн. Разработчики называют его наиболее масштабным изменением внешнего вида браузера Vivaldi за всю его историю.

Отныне браузер обладает единым дизайном, давая более гибкие возможности настройки и просмотра. Все элементы интерфейса, включая вкладки, панели инструментов, контент, являются составной частью единого дизайна. Это должно обеспечить большую плавность пользовательского интерфейса.

Обновив браузер, пользователи получают на выбор шесть предустановленных стилей. Среди них можно выбрать минималистичную тему оформления браузера от края до края, скрытый интерфейс, версии для продвинутых пользователей с отображением всех элементов на экране. В состав браузера входит встроенная коллекция тем, а на сайте их ещё более 7000.

По словам разработчиков, вместо того, чтобы гоняться за сомнительными достоинствами искусственного интеллекта, они сосредоточились на основах и превзошли в этом всех конкурентов. Речь идёт о гибком управлении вкладками, инструментах повышения производительности и расширенных настройках. При желании пользователи могут легко вернуться к прежнему интерфейсу, если новые варианты не понравятся.

Новый вариант браузера Vivaldi представлен на платформах Windows, macOS и Linux.

#браузеры #браузер #vivaldi
Источник: neowin.net
