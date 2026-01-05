Глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о сроках начала эксплуатации новых самолетов.

Получить одобрение Росавиации — не значит завтра же отправить самолет в рейс. Между этими событиями лежит обязательная и довольно долгая процедура.

Глава ведомства Дмитрий Ядров назвал конкретный срок. Авиакомпаниям потребуется около трех месяцев после сертификации, чтобы начать коммерческую эксплуатацию новой техники. Этот период нужен для приемки машин с завода, подготовки летных экипажей и обкатки. Проще говоря, сертификат дает право летать, а эти три месяца нужны, чтобы авиакомпания могла начать использовать его на своих маршрутах.

Сейчас это правило напрямую касается двух ключевых самолетов — МС-21-310 и Superjet-100 в российской комплектации. Их сертификационные испытания продолжаются. Для Superjet, как уточнил Ядров, решающее значение имеют финальные испытания двигателя ПД-8. Они находятся на последней стадии.

Отдельно стоит история с турбовинтовым Ил-114-300. Здесь речь идет не о трех месяцах после сертификации, а о поставках в текущем году. Росавиация ожидает получить первые три машины уже в 2026 году. Этот самолет создан для местных линий и должен заменить старые Ан-24, работая с коротких и грунтовых полос.