Global_Chronicles
Росавиация обозначила реалистичные сроки запуска МС-21, Superjet и Ил-114
Глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о сроках начала эксплуатации новых самолетов.

Получить одобрение Росавиации — не значит завтра же отправить самолет в рейс. Между этими событиями лежит обязательная и довольно долгая процедура. 

Глава ведомства Дмитрий Ядров назвал конкретный срок. Авиакомпаниям потребуется около трех месяцев после сертификации, чтобы начать коммерческую эксплуатацию новой техники. Этот период нужен для приемки машин с завода, подготовки летных экипажей и обкатки. Проще говоря, сертификат дает право летать, а эти три месяца нужны, чтобы авиакомпания могла начать использовать его на своих маршрутах.

Сейчас это правило напрямую касается двух ключевых самолетов — МС-21-310 и Superjet-100 в российской комплектации. Их сертификационные испытания продолжаются. Для Superjet, как уточнил Ядров, решающее значение имеют финальные испытания двигателя ПД-8. Они находятся на последней стадии.

Отдельно стоит история с турбовинтовым Ил-114-300. Здесь речь идет не о трех месяцах после сертификации, а о поставках в текущем году. Росавиация ожидает получить первые три машины уже в 2026 году. Этот самолет создан для местных линий и должен заменить старые Ан-24, работая с коротких и грунтовых полос.

#мс-21 #росавиация #авиаперевозки #ил-114-300 #superjet 100 #пассажирские лайнеры #сертификация самолетов
Источник: ria.ru
Сейчас обсуждают

linux4ever
14:49
>Octa-core ARM Cortex-A78C @ 998 MHz (docked); 1,101 MHz (undocked) Как думаете много разработчиков хотят под это оптимизировать игры, когда в дешевом мобильнике процессор в 3 раза быстрее?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
linux4ever
14:44
Флехи с низкоуровневым доступом считают в мегабитах, а в новости про мегабайты.
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
DeLaKoren
14:38
у моей материнки на x670 чипе 256мб UEFI биос, кого они за дураков держат? или я нубас?)
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
lеad
14:35
А за 1000 комплектов можно взять дом в Беверли Хиллз! Офигеть новость
Цена на комплект серверной памяти DDR5 в Китае сравнялась со стоимостью квартиры в Шанхае
Виктор Тарасов
14:34
Жаль крутая компания сделала неочень ..
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Merovingl
14:15
На старте S1 - новый форм фактор (ощущается магия нинтендо) - больше эксклюзивов - интересный дизайн На старте S2 - старый форм фактор (ничего нового, скучно, не ощущается магия нинтендо) - средняя п...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Baron von Tripperbach
13:13
Жёсткий диск в теплице!
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Никита Абсалямов
13:13
Лечитесь...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
newceyre
12:57
Комфортные 36 фпс - вам на лечение куда скидывать?
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
samsonbl4
12:55
Ну сейчас, когда первый блин у меня есть, который вживую можно потрогать и померить, думаю смогу спроектировать корпус толщиной примерно 65...70 мм, под БП sfx и видюху в два слота толщиной. Может зай...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
