Новые данные подтверждают то, о чем давно говорят водители. Использование сенсорного экрана за рулем серьезно снижает концентрацию.

Большой экран вместо кнопок — это теперь норма. Но что, если это не шаг вперед, а угроза? Последние данные показывают, что сенсорные интерфейсы в машинах создают реальную проблему.

Специалисты из Вашингтонского университета (University of Washington) и Исследовательского института Toyota (Toyota Research Institute) поставили эксперимент. Добровольцев посадили в автомобильный симулятор и попросили выполнять обычные задачи с помощью сенсорного экрана — например, выбрать песню или изменить температуру в салоне. За всеми действиями испытуемых внимательно следили: фиксировали движение глаз, замеряли расширение зрачков и даже электрическую активность кожи. Последний параметр — четкий индикатор стресса и умственного напряжения.

Результаты оказались довольно плохими. Как только внимание человека переключалось на экран, управление автомобилем сразу страдало. Количество выездов за пределы своей полосы вырастало больше чем на 40%. При этом и с самим экраном работать становилось труднее — точность нажатий падала почти на 60%. Мозг просто не мог эффективно делать два дела сразу: следить за дорогой и искать нужную иконку в меню.

И это касалось не каких-то развлекательных функций, а базовых вещей вроде настройки кондиционера или звука. Раньше для этого хватало физической кнопки, которую можно было нащупать, не отводя глаз от дороги. Теперь же приходится целиться пальцем в конкретную точку на дисплее, полностью переключая свое внимание на это действие.

Производителям, конечно, выгодны большие экраны — они дешевле в производстве и выглядят «футуристично». Массового возврата к кнопкам ждать не стоит. Но есть и другие пути. Например, можно упростить меню, вынести самые важные функции на главный экран или сделать виртуальные кнопки крупнее. Еще одна идея — система, которая бы замечала, что водитель перегружен, и временно блокировала часть опций.