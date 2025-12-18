Сайт Конференция
Global_Chronicles
Аналитики Newzoo полагают – индустрия видеоигр выйдет на $197 млрд в 2025 году
Аналитическая компания Newzoo обновила прогноз по доходам глобального рынка видеоигр. По ее оценкам, к концу 2025 года суммарный объем индустрии достигнет примерно 197 миллиардов долларов, что выше предыдущих ожиданий.

Игровой бизнес продолжает укреплять свои позиции среди цифровых развлечений. Новые данные от Newzoo показывают, что по итогам 2025 года рынок может сложиться в цифру заметно выше, чем аналитики ожидали раньше.

Newzoo анализирует собранные данные за период с января по ноябрь 2025 года и на этой основе пересмотрела прогноз по доходам игровой индустрии. Объем мирового рынка видеоигр, по оценке компании, вырастет на примерно 7,5 % в сравнении с годом минувшим. Эта динамика должна привести к итоговому показателю порядка 197 миллиардов долларов.

Причем такая оценка выше тех, что были раньше, поскольку сегменты ПК и мобильных платформ показали более высокие результаты, чем предполагалось. На мобильных устройствах доход может составить около 108 млрд долларов — это почти половина общего объема индустрии и рост примерно на 7,7 % по сравнению с прошлым годом.

Сектор консолей в 2025 году также прибавит в деньгах, прогнозируется порядка 45 млрд долларов дохода, что выше уровня 2024 года. В число драйверов роста аналитики относят активность вокруг Nintendo Switch 2 и плотный график релизов для существующих платформ.

PC-игры, несмотря на то, что это меньший сегмент по сравнению с мобильными, тоже демонстрируют сильный рост. Здесь ожидается порядка 43 млрд долларов выручки — это на 10,4 % больше, чем годом ранее. Премиальные релизы и платформа PC продолжают привлекать внимание игроков и способствуют увеличению расходов в этой части рынка.

Newzoo подчеркивает, что предполагаемый рост связан не столько с резким увеличением числа геймеров, сколько с глубиной вовлеченности и расходами уже существующих фанатов игр во всевозможных экосистемах.

Newzoo обращает внимание, что рост рынка в нынешнем году объясняется не столько притоком новых игроков, сколько тем, что уже опытные геймеры активнее участвуют в игровых экосистемах и тратят больше средств внутри них

В то же время итоговые данные за весь 2025 год появятся только в начале 2026 года, когда будут учтены окончательные цифры за декабрь. Но уже сейчас предварительные оценки уверенно выше прежних прогнозов, особенно в мобильном и ПК-сегментах.

Рост на 7,5 % отражает активность рынка в условиях, когда разные платформы борются за внимание игроков и при этом обеспечивают доходы, поддерживающие индустрию на высоком уровне.

#рынок #видеоигры #прогноз #newzoo
Источник: newzoo.com
