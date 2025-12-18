Игровой бизнес продолжает укреплять свои позиции среди цифровых развлечений. Новые данные от Newzoo показывают, что по итогам 2025 года рынок может сложиться в цифру заметно выше, чем аналитики ожидали раньше.
Newzoo анализирует собранные данные за период с января по ноябрь 2025 года и на этой основе пересмотрела прогноз по доходам игровой индустрии. Объем мирового рынка видеоигр, по оценке компании, вырастет на примерно 7,5 % в сравнении с годом минувшим. Эта динамика должна привести к итоговому показателю порядка 197 миллиардов долларов.
Причем такая оценка выше тех, что были раньше, поскольку сегменты ПК и мобильных платформ показали более высокие результаты, чем предполагалось. На мобильных устройствах доход может составить около 108 млрд долларов — это почти половина общего объема индустрии и рост примерно на 7,7 % по сравнению с прошлым годом.
Сектор консолей в 2025 году также прибавит в деньгах, прогнозируется порядка 45 млрд долларов дохода, что выше уровня 2024 года. В число драйверов роста аналитики относят активность вокруг Nintendo Switch 2 и плотный график релизов для существующих платформ.
PC-игры, несмотря на то, что это меньший сегмент по сравнению с мобильными, тоже демонстрируют сильный рост. Здесь ожидается порядка 43 млрд долларов выручки — это на 10,4 % больше, чем годом ранее. Премиальные релизы и платформа PC продолжают привлекать внимание игроков и способствуют увеличению расходов в этой части рынка.
Newzoo подчеркивает, что предполагаемый рост связан не столько с резким увеличением числа геймеров, сколько с глубиной вовлеченности и расходами уже существующих фанатов игр во всевозможных экосистемах.
В то же время итоговые данные за весь 2025 год появятся только в начале 2026 года, когда будут учтены окончательные цифры за декабрь. Но уже сейчас предварительные оценки уверенно выше прежних прогнозов, особенно в мобильном и ПК-сегментах.
Рост на 7,5 % отражает активность рынка в условиях, когда разные платформы борются за внимание игроков и при этом обеспечивают доходы, поддерживающие индустрию на высоком уровне.