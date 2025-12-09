Apple и Google объявили о совместной работе над упрощением перехода пользователей между своими операционными системами.

Сменить лагерь с Android на iOS или обратно — часто головная боль из-за переноса данных. Две компании, кажется, решили эту проблему сообща.

Сейчас для перехода используют отдельные приложения вроде Move to iOS от Apple. Новое решение должно встроить этот процесс прямо в этап первоначальной настройки нового телефона. Иначе говоря, при первом включении устройства система сама предложит перенести данные со старого.

Работа над функцией уже идет. Ее ранние версии тестируют в сборках для разработчиков: в Android Canary для Pixel и в будущей бета-версии iOS 26. Пока что эти сборки нестабильны и не для обычных пользователей. Компании планируют доработать инструмент, добавив поддержку большего числа типов данных.

Точные сроки выхода окончательной версии пока не ясны. Со стороны Google функциональность сначала появится в публичной бета-версии Android, а затем станет доступна всем. При этом поддержка на разных устройствах Android может отличаться. Если все пойдет по плану, вскоре смена экосистемы перестанет быть сложным квестом.