PoZiTiv4iK
В Госдуме рассказали об опасности получения в мессенджерах вредоносных новогодних открыток
В преддверии праздников мошенники активизировались, рассылая в мессенджерах поздравления, зараженные вредоносными файлами.

Осторожность нужна даже при получении поздравлений. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал о новой волне мошеннических атак.

Злоумышленники используют праздничную суету и доверчивость людей. Они рассылают файлы, замаскированные под изображения, видео или анимацию с новогодней тематикой. Эмоциональный фон снижает бдительность, и вложение открывают охотнее.

На деле в таком файле может скрываться вредоносная программа. Она способна украсть пароли, получить доступ к банковским приложениям или личной переписке. Финансовые потери становятся реальным риском.

Технологии только помогают мошенникам. Они используют нейросети для создания правдоподобных праздничных картинок. Иногда даже взламывают аккаунты знакомых, чтобы от их имени отправить «поздравление» с вредоносным вложением. Отличить подделку становится крайне сложно.

Защита, по сути, сводится к простым правилам. Не стоит открывать файлы и ссылки от незнакомцев. Если сообщение пришло от друга, но выглядит странно или он просит что-то скачать, лучше переспросить у него лично. Работающий антивирус и обновленная операционная система тоже создают барьер.

Чем ближе праздники, тем изощреннее становятся схемы. Основная защита сейчас — это внимательность самого пользователя. Осознанный подход к любым цифровым «подаркам» поможет избежать неприятных сюрпризов.

#кибербезопасность #госдума #мошенничество #новый год #антон немкин
Источник: ria.ru
