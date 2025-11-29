Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
Эксперт Яндекса назвал признаки сгенерированных ИИ звонков
Специалист по кибербезопасности Яндекса Александр Лунев рассказал, как распознать звонки, сгенерированные искусственным интеллектом.

Представьте: звонит якобы родственник, голос знакомый, но что-то не так. Возможно, на другом конце провода — вообще не человек, а нейросеть. Эксперт объясняет, как не попасться на эту удочку. 

Александр Лунев из Яндекса называет конкретные признаки фейковых звонков. Первое — речевые артефакты. Искусственный интеллект пока не идеально копирует человеческую речь. Слушайте интонации, обращайте внимание на ударения и паузы. Они могут казаться механическими, слишком правильными или, наоборот, странными.

Мошенники используют психологические триггеры. Они играют на страхе или желании помочь, создают ощущение срочности. Типичный сценарий: звонок с незнакомого номера, голос якобы родственника, который попал в аварию и срочно просит денег. При этом злоумышленник просит сохранить разговор в тайне.

Лунев советует простой алгоритм действий. Не спешите выполнять просьбы. Прервите разговор и перезвоните человеку по номеру из своей телефонной книги. Если звонок действительно важный, вам подтвердят информацию.

Другой вариант — заранее договориться с близкими о кодовом слове или вопросах, ответы на которые не найти в соцсетях. Технические настройки тоже помогут: включите определитель номеров, ограничьте в мессенджерах круг лиц, которые могут вам звонить. Главное — не поддаваться панике и всегда перепроверять. Технологии мошенников становятся все совершеннее, но критическое мышление пока остается вашим главным оружием.

#ии #кибербезопасность #яндекс #мошенничество #телефонные звонки
Источник: 1prime.ru
