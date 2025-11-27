Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который разрешит частным водителям такси работать на автомобилях иностранного производства.

Сотни тысяч частных таксистов оказались перед выбором — менять автомобиль или терять работу. Новый законопроект может дать им временную передышку.

Проблема назрела давно. Требования по локализации автомобилей для такси оставили за бортом тех, кто работает на иномарках. По оценкам, таких водителей от полумиллиона до полутора миллионов. Большинство из них подрабатывают таксистами после основной работы.

Вячеслав Володин сообщил, что депутаты нашли компромиссный вариант: 26 ноября профильным комитетом принято решение о представлении соответствующего законопроекта в Совет Государственной Думы. Регионы получат право разрешить работу каждому четвертому таксисту на иностранном авто. Главное — машина должна быть в собственности не меньше полугода, и за рулем должен быть сам владелец.

Механизм расчета квот поручат Минтрансу. Каждый год будут считать общее число таксистов в регионе и выделять 25% для водителей на иномарках.

Это временное решение — до 2033 года. За десять лет, как рассчитывают авторы инициативы, таксисты смогут постепенно перейти на соответствующие требованиям автомобили.

Правительство уже одобрило подход. Теперь слово за депутатами, которые планируют быстро рассмотреть документ.