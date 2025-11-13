Компания «НИРОКОМ ГРУПП» запатентовала омыватель камеры заднего вида для автомобилей. Разработка может появиться на моделях LADA через сеть официального дооснащения.

Российские автомобили могут получить полезную опцию, которая до сих пор встречается в основном в премиальном сегменте. Речь идет о системе очистки камеры заднего вида.

Патент зарегистрировали два дня тому назад – 11 ноября. Автор разработки — Павел Полетаев из компании «НИРОКОМ ГРУПП». Изобретение – это компактный механизм, который устанавливается рядом с камерой и распыляет жидкость на объектив.

Правообладатель известен на рынке автодооснащения под брендами Parklogix и SmartGear. Компания уже сотрудничает с сетью KIBERCAR, которая официально работает с LADA. Через эту сеть сейчас предлагают фирменные аксессуары — пороги, доводчики и другие элементы.

Новый омыватель может появиться как опция дооснащения для Vesta, Granta, Niva и Largus. Если технология заинтересует АвтоВАЗ, она может перейти из дополнительной опции в штатную комплектацию.

Для российских условий это практичное решение. Зимой камеры заднего вида часто покрываются грязью и солевыми отложениями, что делает их практически бесполезными. Омыватель сохраняет работоспособность системы помощи водителю в любую погоду.