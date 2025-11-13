Российские автомобили могут получить полезную опцию, которая до сих пор встречается в основном в премиальном сегменте. Речь идет о системе очистки камеры заднего вида.
Патент зарегистрировали два дня тому назад – 11 ноября. Автор разработки — Павел Полетаев из компании «НИРОКОМ ГРУПП». Изобретение – это компактный механизм, который устанавливается рядом с камерой и распыляет жидкость на объектив.
Правообладатель известен на рынке автодооснащения под брендами Parklogix и SmartGear. Компания уже сотрудничает с сетью KIBERCAR, которая официально работает с LADA. Через эту сеть сейчас предлагают фирменные аксессуары — пороги, доводчики и другие элементы.
Новый омыватель может появиться как опция дооснащения для Vesta, Granta, Niva и Largus. Если технология заинтересует АвтоВАЗ, она может перейти из дополнительной опции в штатную комплектацию.
Для российских условий это практичное решение. Зимой камеры заднего вида часто покрываются грязью и солевыми отложениями, что делает их практически бесполезными. Омыватель сохраняет работоспособность системы помощи водителю в любую погоду.