Росстандарт ограничил продажи Lada Largus после жалоб на трудности с рулевым управлением.

С 21 октября дилерские центры Автоваза не могут продавать товарные автомобили Lada Largus. Решение принято после того, как в Росстандарт поступили жалобы на возможные проблемы с рулевым управлением.

Как сообщили в ведомстве, ограничение будет действовать до тех пор, пока не завершатся испытания компонентов и анализ всех данных по обращению Национального автомобильного союза. Именно это обращение заставило регулятора проверить, соответствует ли Largus техническому регламенту Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

Автоваз уже уведомил Росстандарт о шагах, предпринятых для предотвращения возможных рисков. На заводе и у поставщиков деталей изучают рулевую систему, тестируют узлы и собирают данные для итогового отчета.

В компании подчеркнули, что клиенты, обратившиеся по гарантии, получают бесплатный ремонт, и все выполненные работы оказались результативными — повторных обращений пока нет.

Параллельно инженеры Автоваза совместно с производителем гидроусилителя продолжают разбираться в причинах возможных неисправностей. По итогам проверки в Росстандарт должны представить детальный отчет, от которого зависит, когда продажи Lada Largus возобновятся в полном объеме.