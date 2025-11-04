Первые смартфоны на базе новых процессоров MediaTek Dimensity 9500e и 8500 могут поступить в продажу уже в начале следующего года.

В мире мобильных процессоров намечается интересное развитие событий. После относительно спокойного периода производители готовят к выходу сразу несколько новых чипов.

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station , первые устройства на новых процессорах MediaTek появятся не раньше января 2026 года.

Dimensity 9500e позиционируется как топовое решение. Чип использует 3-нм техпроцесс TSMC N3E — это передовая технология производства. Конфигурация ядер включает одно ядро Cortex-X925, три Cortex-X4 и четыре Cortex-A720. Максимальная частота достигает 3.73 ГГц.

Графическая часть представлена процессором Arm G925 MP12 с частотой 1612 МГц. Такой набор говорит о серьезных амбициях MediaTek в сегменте высокопроизводительных смартфонов.

Dimensity 8500 займет нишу между флагманами и среднебюджетными моделями. Здесь используется 4-нм техпроцесс и восьмиядерная архитектура ARM A725. Все ядра являются производительными, без энергоэффективных кластеров.

Частота основного ядра составляет 3.4 ГГц против 3.25 ГГц у предыдущего поколения. Графику обрабатывает Mali-G720 с частотой около 1.5 ГГц. В синтетических тестах AnTuTu чип набирает примерно 2.2 миллиона баллов.

Ожидается, что смартфоны на обеих платформах получат флагманские характеристики и емкие аккумуляторы.