PoZiTiv4iK
Смартфоны на базе Dimensity 9500e и 8500 выйдут в начале 2026 года
Первые смартфоны на базе новых процессоров MediaTek Dimensity 9500e и 8500 могут поступить в продажу уже в начале следующего года.

В мире мобильных процессоров намечается интересное развитие событий. После относительно спокойного периода производители готовят к выходу сразу несколько новых чипов.

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, первые устройства на новых процессорах MediaTek появятся не раньше января 2026 года.

Dimensity 9500e позиционируется как топовое решение. Чип использует 3-нм техпроцесс TSMC N3E — это передовая технология производства. Конфигурация ядер включает одно ядро Cortex-X925, три Cortex-X4 и четыре Cortex-A720. Максимальная частота достигает 3.73 ГГц.

Графическая часть представлена процессором Arm G925 MP12 с частотой 1612 МГц. Такой набор говорит о серьезных амбициях MediaTek в сегменте высокопроизводительных смартфонов.

Dimensity 8500 займет нишу между флагманами и среднебюджетными моделями. Здесь используется 4-нм техпроцесс и восьмиядерная архитектура ARM A725. Все ядра являются производительными, без энергоэффективных кластеров.

Частота основного ядра составляет 3.4 ГГц против 3.25 ГГц у предыдущего поколения. Графику обрабатывает Mali-G720 с частотой около 1.5 ГГц. В синтетических тестах AnTuTu чип набирает примерно 2.2 миллиона баллов.

Ожидается, что смартфоны на обеих платформах получат флагманские характеристики и емкие аккумуляторы.

#смартфоны #процессоры #mediatek #dimensity 8500 #dimensity 9500e
Сейчас обсуждают

Колян
20:50
Развяжете ещё больше воин и доллар ещё больше "все полюбят".
В Вашингтоне обсуждают новые способы популяризации доллара как основной мировой валюты
beltar
20:45
Т. е. нужные вещи для винды скачать не смог, а под линупс смог.
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Колян
20:41
Сербия готова продать свою жопу любому кто заплатит.
Сербия готова продать Европе боеприпасы, даже если они будут переданы Украине
ark-bak
20:29
Донную мать берет, а потом мозги всем любит
Материнская плата ASRock B850 у обычного пользователя вывела из строя три процессора Ryzen 7 9700X
Mallory
20:22
> Но этого бы не было, если бы каждый конечный мод, вроде, кастомной карты, тащил моды-ресурсы с собой и при его удалении удалялись бы и они все. Говорить о каком-то управлении ресурсами в системе с д...
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Колян
20:11
писец к Пиндостану подкрался незаметно, куда опять переселяться будете пиндосы, на Марс?
Ученые зафиксировали процесс разрушения тектонической плиты в Тихом океане
Alagar81
20:00
Согласен в принципе, мне 5080 вполне хватает.
GeForce RTX 5090 — технологический флагман или избыточное решение для большинства геймеров
VL86f
19:52
А кто сказал, что интернет отсутствовал полностью?
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Remarc
19:45
инновационные то есть передовые? проц тогда менять надо на 9800x3d
В России представили игровой ПК «ГИГА-РУСЬ» с миниатюрной избушкой и пластиковой березой внутри
Миха Евсеев
19:44
Купи аэмде и наслаждайся
Nvidia выпустила новую версию графического драйвера GeForce Game Ready 581.80 WHQL
