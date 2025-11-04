В мире мобильных процессоров намечается интересное развитие событий. После относительно спокойного периода производители готовят к выходу сразу несколько новых чипов.
Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, первые устройства на новых процессорах MediaTek появятся не раньше января 2026 года.
Dimensity 9500e позиционируется как топовое решение. Чип использует 3-нм техпроцесс TSMC N3E — это передовая технология производства. Конфигурация ядер включает одно ядро Cortex-X925, три Cortex-X4 и четыре Cortex-A720. Максимальная частота достигает 3.73 ГГц.
Графическая часть представлена процессором Arm G925 MP12 с частотой 1612 МГц. Такой набор говорит о серьезных амбициях MediaTek в сегменте высокопроизводительных смартфонов.
Dimensity 8500 займет нишу между флагманами и среднебюджетными моделями. Здесь используется 4-нм техпроцесс и восьмиядерная архитектура ARM A725. Все ядра являются производительными, без энергоэффективных кластеров.
Частота основного ядра составляет 3.4 ГГц против 3.25 ГГц у предыдущего поколения. Графику обрабатывает Mali-G720 с частотой около 1.5 ГГц. В синтетических тестах AnTuTu чип набирает примерно 2.2 миллиона баллов.
Ожидается, что смартфоны на обеих платформах получат флагманские характеристики и емкие аккумуляторы.