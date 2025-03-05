Ubisoft возобновила работу над Far Cry Maverick, проектом, который изначально задумывался как многопользовательский режим для Far Cry 7. Этот шаг стал частью новой стратегии компании, направленной на оптимизацию разработки и улучшение качества игр.
Far Cry Maverick должен был перенести игроков в суровые условия Аляски, где они сталкивались бы не только с дикой природой, но и с другими участниками. Изначально проект планировался как дополнение к Far Cry 7, но в начале 2023 года его выделили в отдельную игру. В декабре 2024 года Ubisoft перевела часть разработчиков из Maverick в Far Cry 7, чтобы ускорить процесс создания основной игры, известной под кодовым названием Blackbird.
Сюжет Blackbird сосредоточится на 24-часовом периоде, в течение которого главный герой должен спасти семью от культа. Тестирование уже началось, и отзывы тестеров были положительными, отмечая свежий подход к игровому процессу и механике движения.
Ubisoft сталкивается с финансовыми трудностями, что привело к закрытию студий и сокращению персонала. Несмотря на это, команда, работающая над Maverick, подключает специалистов из нескольких студий, таких как Ubisoft Montreal и Ubisoft Berlin. Некоторые разработчики выражают сомнения в том, что дата выпуска в 2026 году реалистична, учитывая текущие сложности.
Некоторые источники утверждают, Тем не менее, проект уже начал тестирование, и несколько источников сообщили Insider Gaming, что игра великолепна и меняет традиционную формулу Far Cry во многих отношениях: от общего игрового процесса до механики движения.