Ubisoft решила возобновить разработку многопользовательского шутера Far Cry Maverick, который изначально планировался как часть Far Cry 7. Игра будет разрабатываться студией Ubisoft Sherbrooke и обещает новые механики и свежий подход.

Ubisoft возобновила работу над Far Cry Maverick, проектом, который изначально задумывался как многопользовательский режим для Far Cry 7. Этот шаг стал частью новой стратегии компании, направленной на оптимизацию разработки и улучшение качества игр.

Far Cry Maverick должен был перенести игроков в суровые условия Аляски, где они сталкивались бы не только с дикой природой, но и с другими участниками. Изначально проект планировался как дополнение к Far Cry 7, но в начале 2023 года его выделили в отдельную игру. В декабре 2024 года Ubisoft перевела часть разработчиков из Maverick в Far Cry 7, чтобы ускорить процесс создания основной игры, известной под кодовым названием Blackbird.

Сюжет Blackbird сосредоточится на 24-часовом периоде, в течение которого главный герой должен спасти семью от культа. Тестирование уже началось, и отзывы тестеров были положительными, отмечая свежий подход к игровому процессу и механике движения.

Ubisoft сталкивается с финансовыми трудностями, что привело к закрытию студий и сокращению персонала. Несмотря на это, команда, работающая над Maverick, подключает специалистов из нескольких студий, таких как Ubisoft Montreal и Ubisoft Berlin. Некоторые разработчики выражают сомнения в том, что дата выпуска в 2026 году реалистична, учитывая текущие сложности.

Некоторые источники утверждают, Тем не менее, проект уже начал тестирование, и несколько источников сообщили Insider Gaming, что игра великолепна и меняет традиционную формулу Far Cry во многих отношениях: от общего игрового процесса до механики движения.