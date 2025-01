Недавно стали известны затраты на разработку игр серии Call of Duty, которые могут достигать 700 миллионов долларов. Эти данные раскрыли детали создания таких проектов, как Black Ops 3 и Modern Warfare.

В последние дни внимание различных игровых СМИ привлекли данные о расходах на разработку игр серии Call of Duty. Судебные документы, представленные в рамках дела, связанного с Activision Blizzard, показали, что бюджет на создание отдельных игр варьируется от 450 до 700 миллионов долларов. Эти цифры ставят Call of Duty в ряд самых дорогих игровых проектов в истории.

Например, Call of Duty: Black Ops 3 разрабатывалась студией Treyarch на протяжении трех лет. В процессе работы над ней участвовало множество специалистов, что потребовало значительных финансовых вложений. Патрик Келли, креативный директор серии, подтвердил, что ресурсы инвестировались на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Еще более впечатляющей выглядит стоимость разработки ремейка Modern Warfare, выпущенного в 2019 году. Этот проект потребовал более 640 миллионов долларов. Разработка Black Ops Cold War, созданной совместно Treyarch и Raven Software, также заняла несколько лет и обошлась в более 700 миллионов долларов. Эти цифры подчеркивают масштаб и сложность создания игр в жанре шутеров от первого лица.

Для сравнения, бюджет на разработку игры The Last of Us Part 2, которая считается одной из самых дорогих в индустрии, составил около 220 миллионов долларов. Однако стоит отметить, что Last of Us 2 — это однопользовательский проект, который не включает постоянные обновления контента, в отличие от Call of Duty. Бюджет последней включает расходы на поддержку и расширение контента после релиза.

Шон Лэйден, бывший глава Sony, в свое время выражал обеспокоенность по поводу роста затрат на разработку видеоигр. Он подчеркивал, что такая тенденция может оказаться неустойчивой. Лэйден предлагал сосредоточиться на создании небольших проектов, что могло бы помочь смягчить проблемы, связанные с высокими бюджетами и большими командами разработчиков, характерными для ААА-игр.

Ситуация с Call of Duty показывает, насколько дорогостоящими могут быть современные видеоигры.