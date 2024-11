Появились свежие данные о новых моделях смартфонов Nothing Phone (3) и Nothing Phone (3) Pro. Ожидается, что устройства будут оснащены мощными процессорами и привлекательными дисплеями.

В мире технологий всегда есть место для новинок, и компания Nothing продолжает удивлять своих поклонников. Недавно стали известны детали о двух новых моделях смартфонов, которые обещают сочетать стильный дизайн и высокую производительность.

По информации, опубликованной источником Technerd на платформе X (заблокирована в РФ), новые модели Nothing Phone (3) и Nothing Phone (3) Pro привлекли внимание благодаря своим уникальным характеристикам. Модель Nothing Phone (3), известная под кодовым именем «Arcanine», будет иметь 6,5-дюймовый экран и процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что цена этого устройства составит 4270 юаней (на данный момент около 58240 руб.).

Что касается Nothing Phone (3) Pro, то его кодовое имя — «Hisuian Arcanine». Эта версия будет оснащена более крупным 6,7-дюймовым дисплеем и перископическим телеобъективом, что позволит делать качественные снимки на расстоянии. Внутри будет установлен чип MediaTek Dimensity 9400, а цена на этот смартфон ожидается на уровне 4982 юаней (на данный момент около 67950 руб.). Оба устройства обещают стать интересными предложениями на рынке, сочетая мощность и стиль.