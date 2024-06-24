Поклонники жанра survival horror ликуют: после 10 лет в раннем доступе культовая игра про выживание в зомби-апокалипсисе 7 Days to Die выходит в финальной версии 1.0. Разработчики обещают масштабные изменения, визуальные улучшения и новые игровые механики.





Зомби-игра 7 Days to Die, впервые представленная публике еще в 2013 году, совершила впечатляющий путь от скромного раннего доступа до статуса одного из самых культовых и узнаваемых проектов в жанре survival horror с открытым миром. 10 лет разработки, многочисленные обновления и доработки – и вот, наконец, настал момент истины. Студия The Fun Pimps с гордостью объявила о релизе версии 1.0, которая кардинально меняет привычную картину игры.

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Ключевым обещанием разработчиков стало масштабное переосмысление игрового процесса, визуальных решений и игровых механик. Среди главных нововведений – значительные визуальные улучшения, новая система крови, обновленный крафт, капитальный ремонт систем брони и многое другое. Все это, по словам The Fun Pimps, позволит сделать 7 Days to Die "значительным шагом вперед в эволюции жанра Survival Horror".





Интересно, что выход версии 1.0 не станет концом обновлений для игры. Разработчики планируют продолжать поддерживать проект и дальше, добавляя новый контент, функции и развивая созданную франшизу. "7 Days - самая большая страсть нашей команды, и The Fun Pimps продолжит создавать контент, добавлять новые функции и развивать эту франшизу, потому что это тоже наша любимая игра", - говорят в студии.

Стоит также отметить, что, несмотря на выход финальной версии, владельцам старых консольных версий придется повторно приобрести игру на PS5 или Xbox Series X|S из-за "значительных технических различий". Правда, разработчики в настоящее время работают с Sony и Microsoft, пытаясь найти возможность предоставить скидку на новую версию для текущих обладателей игры.